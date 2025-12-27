बंगाल के 'विद्रोही कवि' नजरुल इस्लाम का संग्रहालय अब नहीं हटेगा, ग्रामीणों के आगे झुका विश्वविद्यालय
चुरुलिया के ग्रामीणों के अनुसार, गांव का मुख्य आकर्षण संग्रहालय ही है. यह नहीं रहा, तो लोग कवि के जन्मस्थान पर आना बंद कर देंगे.
आसनसोल (पश्चिम बंगाल): कवि काजी नजरुल इस्लाम की स्मृति को समर्पित संग्रहालय उनके जन्मस्थान चुरुलिया में ही रहेगा. इतना ही नहीं, सरकारी फंड से वहां के संग्रहालय का पूरा नवीनीकरण किया जाएगा. यह फैसला काजी नजरुल विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने लिया है. इस फैसले से चुरुलिया स्थित उस संग्रहालय को लेकर पिछले कुछ महीनों से चल रहे विवाद पर विराम लग गया है, जिसमें कवि की यादगार वस्तुएं और सामान रखे हुए हैं.
क्या है विवाद
आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय के गठन के बाद, कवि की यादगार वस्तुओं और सामान वाले संग्रहालय सहित उनके जन्मस्थान चुरुलिया स्थित नजरुल अकादमी को आधिकारिक तौर पर काजी नजरुल विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया था. यह तय किया गया था कि चुरुलिया संग्रहालय से सभी ऐतिहासिक कलाकृतियों को आसनसोल लाया जाएगा ताकि काजी नजरुल विश्वविद्यालय में एक नया संग्रहालय बनाया जा सके. चुरुलिया के ग्रामीणों और कवि के परिवार ने इस पर आपत्ति जताई थी.
क्या थी आपत्ति
चुरुलिया के ग्रामीणों और कवि के परिवार के अनुसार, चुरुलिया का मुख्य आकर्षण संग्रहालय ही है. अगर यह वहां नहीं रहेगा, तो लोग कवि के जन्मस्थान पर आना बंद कर देंगे.
काजी नजरुल इस्लाम के भतीजे दिवंगत रेजाउल करीम की बेटी, सोनाली काजी ने कहा, "अगर यह संग्रहालय आसनसोल चला गया, तो चुरुलिया अंधेरे में डूब जाएगा. क्योंकि चुरुलिया का मुख्य आकर्षण यही संग्रहालय है. पूरे साल, राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ बांग्लादेश और अन्य देशों से भी कई पर्यटक और नजरुल प्रेमी इस संग्रहालय को देखने के लिए यहां आते हैं. इसलिए, अगर यह आकर्षण चुरुलिया से चला गया, इस गांव का महत्व खत्म हो जाएगा."
कुलपति ने सुलझाया विवाद
चुरुलिया के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति, उदय बंद्योपाध्याय ने फैसला किया है कि संग्रहालय चुरुलिया में ही रहेगा. इसके अलावा, संग्रहालय का पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा. राज्य पर्यटन विभाग अपने फंड से चुरुलिया में विकास कार्य करेगा.
काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति उदय बंद्योपाध्याय ने ग्रामीणों और कवि के परिवार को सूचित किया है कि संग्रहालय में रखी सभी ऐतिहासिक कलाकृतियों के रखरखाव के लिए एक विशेषज्ञ और एक क्यूरेटर (संग्रहाध्यक्ष) नियुक्त किए जाएंगे. वे सभी वस्तुओं को ठीक से पैक करेंगे और अस्थायी रूप से उन्हें चुरुलिया यूथ हॉस्टल में सावधानीपूर्वक रखेंगे. वहां पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
संग्रहालय का नवीनीकरण पूरा होने के बाद, वस्तुओं को उचित तरीके से वापस संग्रहालय में लाया जाएगा. संग्रहालय को नजरुल तीर्थ और रवीन्द्र तीर्थ के समान तरीके से सजाया जाएगा. नतीजतन, आने वाले दिनों में, पर्यटक चुरुलिया में एक अनोखा और सुंदर संग्रहालय देखने की उम्मीद कर सकते हैं.
संग्रहालय में क्या है?
कवि काजी नजरुल इस्लाम के जन्मस्थान चुरुलिया गांव में एक बहुत पुराना संग्रहालय है. इस संग्रहालय में कवि काजी नजरुल इस्लाम द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें उनके कपड़े, पांडुलिपियां, संगीत वाद्ययंत्र, ग्रामोफोन, उनका बिस्तर और अन्य फर्नीचर शामिल हैं.
साथ ही, उनकी पत्नी प्रोमिला देवी की साड़ियां और अन्य सामान है. उनके दो बेटों काजी अनिरुद्ध और सब्यसाची के कपड़े भी हैं. कवि को मिले पुरस्कारों, जिनमें पद्म भूषण भी शामिल है, की प्रतिकृतियां भी चुरुलिया में रखी गई हैं.
