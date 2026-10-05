कौन हैं बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक? TMC का दामन छोड़ बीजेपी में हुईं शामिल...राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया
कोयल मल्लिक दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता रंजीत मल्लिक की बेटी हैं. उन्हें टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थामा है.
Published : October 5, 2026 at 2:11 PM IST
कोलकाता: बंगाली फिल्म अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया. उन्हें कोयल मल्लिक के नाम से भी जाना जाता है.
मल्लिक के नामांकन दाखिल करते समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य मौजूद थे. भाजपा की ओर से मल्लिक को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद वह पार्टी में शामिल हो गईं.
दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता रंजीत मल्लिक की बेटी कोयल मल्लिक इससे पहले 6 अप्रैल से 16 जुलाई तक तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं. पिछले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.
कोयल मल्लिक ने भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें इस पद के लिए चुना था. भाजपा में शामिल होने के बाद कोयल ने कहा कि वह भाजपा में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पार्टी नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के तहत विकास का सफर चल रहा है.
उन्होंने कहा कि संसद के ऊपरी सदन का सदस्य बनना और लोगों की भलाई के लिए काम करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी. कोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली होने के नाते वह हाल के महीनों में राज्य में शुरू हुए विकास के काम को देखकर बहुत खुश हैं. उन्होंने आगे बंगाल के लोगों के लिए खुशी की कामना करते हुए कहा कि राज्य में रोजगार के मौके बढ़ें और लोगों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाकर वहीं बसना न पड़े.
VIDEO | Kolkata: Bengali film actor Koyel Mallick files her nomination for Rajya Sabha in the presence of West Bengal CM Suvendu Adhikari.#KoyelMallick pic.twitter.com/gBinrC3l5l— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2026
कोयल मल्लिक ने कहा कि वह साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं और शायद इसलिए जो लोग उन्हें नापंसद करते हैं उनसे उन्हें कोई नाराजगी नहीं है. कोयल किस हद तक सक्रिय राजनीति में दिखेंगी इस सवाल का जवाब देते हुए हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वह लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने बचपन से ही अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की सेवा में बिताया है और वह आगे भी ऐसा करते रहना चाहती हैं.
एक अधिकारी ने बताया कि कोयल मल्लिक ने विधानसभा भवन में विधानसभा के प्रधान सचिव के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 12 राज्यसभा सीट के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होंगे. पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है.
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