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कौन हैं बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक? TMC का दामन छोड़ बीजेपी में हुईं शामिल...राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया

बंगाली फिल्म एक्ट्रेस कोयल मल्लिक ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखि किया. ( PTI )

कोलकाता: बंगाली फिल्म अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया. उन्हें कोयल मल्लिक के नाम से भी जाना जाता है.

मल्लिक के नामांकन दाखिल करते समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य मौजूद थे. भाजपा की ओर से मल्लिक को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद वह पार्टी में शामिल हो गईं. दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता रंजीत मल्लिक की बेटी कोयल मल्लिक इससे पहले 6 अप्रैल से 16 जुलाई तक तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं. पिछले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. कोयल मल्लिक ने भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें इस पद के लिए चुना था. भाजपा में शामिल होने के बाद कोयल ने कहा कि वह भाजपा में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पार्टी नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के तहत विकास का सफर चल रहा है.