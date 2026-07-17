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प.बंगाल में रेलवे फाटक पर ट्रेन ने वाहन में मारी टक्कर, तीन स्कूली छात्र समेत 4 की मौत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को एक रेलवे फाटक पर ट्रेन ने बच्चे को ले जा रहे एक वाहन में टक्कर मार दी. ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार सुबह एक रेलवे फाटक पर ट्रेन ने बच्चे को ले जा रहे एक वाहन में टक्कर मार दी. इस दुखद हादसे में तीन स्कूली छात्रों और एक पैदल यात्री की मौत हो गई जबकि छह छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने घटनास्थल का दौरा किया. यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे हावड़ा डिवीजन के अजीमगंज-कटवा सेक्शन पर गोबिंदपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ. घायलों में तीन को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि बाकी को लोकल कर्णसुबर्ण रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.