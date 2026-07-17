प.बंगाल में रेलवे फाटक पर ट्रेन ने वाहन में मारी टक्कर, तीन स्कूली छात्र समेत 4 की मौत
बंगाल में रेलवे फाटक पर ट्रेन ने बच्चे को ले जा रहे वाहन में टक्कर मार दी जिससे चार लोगों की मौत हो गई.
Published : July 17, 2026 at 11:52 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार सुबह एक रेलवे फाटक पर ट्रेन ने बच्चे को ले जा रहे एक वाहन में टक्कर मार दी. इस दुखद हादसे में तीन स्कूली छात्रों और एक पैदल यात्री की मौत हो गई जबकि छह छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने घटनास्थल का दौरा किया.
यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे हावड़ा डिवीजन के अजीमगंज-कटवा सेक्शन पर गोबिंदपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ. घायलों में तीन को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि बाकी को लोकल कर्णसुबर्ण रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
रेलवे क्रॉसिंग अटेंडेंट पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने गेटमैन को घेर लिया. लोगों का आरोप है कि गेटमैन की गलती की वजह से हादसा हुआ. डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) समेत कई रेलवे अधिकारी घटना की जांच के लिए पहुंच रहे हैं.
इस हादसे के बाद इलाके में काफी तनाव देखा गया. लोकल सूत्रों के मुताबिक सुबह 13 छात्रों को लेकर एक वाहन स्कूल जा रहा था. 'अप' नवद्वीप धाम एक्सप्रेस के गुजरने के बाद गेटमैन ने रेलवे गेट खोल दिया लेकिन, इस जगह पर रोजाना नवद्वीप धाम एक्सप्रेस और निमटीटा-कटवा पैसेंजर ट्रेन एक-दूसरे को क्रॉस करती है. जैसे ही गेट ऊपर उठा बच्चे को ले जा रहा वाहन पटरी पर आ गया. इसी बीच गेटमैन ने गेट को फिर से बंद कर दिया. बताया जा रहा है कि हादसे के कारणों की जांच के लिए 10 लोगों की एक टीम मौके पर पहुंच गई है.