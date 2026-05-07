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बंगाल: PA की हत्या पर भड़के शुभेंदु, कहा- '15 साल के महा-जंगलराज का नतीजा', अब गुंडों की सफाई होगी

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई ( ETV Bharat )

मध्यमग्राम: दो से तीन दिन की टोह के बाद चंद्रनाथ की बेरहमी से हत्या कर दी गई. नंदीग्राम और भवानीपुर के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट की हत्या के बारे में यह दावा किया. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी. बुधवार रात एयर फोर्स के पूर्व कर्मचारी और शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम के दोहरिया में बदमाशों ने गोली मार दी. हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे चंद्रनाथ के शरीर पर गोलियां लगी. इस घटना में चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल सिद्धिनाथ गुप्ता उसी रात देर से मध्यमग्राम हॉस्पिटल पहुंचे. शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी हॉस्पिटल पहुंचे. देर रात हॉस्पिटल से निकलते समय शुभेंदु और सुकांत ने मीडिया से बातचीत की. प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए, शुभेंदु ने कहा, 'हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए, राज्य के डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता ने खुद क्राइम सीन का दौरा किया है. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिले हैं. जांच के हित में हमने कोई और जानकारी नहीं मांगी. हालांकि, पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया है कि बदमाशों ने हत्या से दो-तीन दिन पहले इलाके में रेकी की थी. अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगी थी. चल रही जांच के हित में मैं इस समय आपको और कुछ नहीं बता सकता.' बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुवेंदु ने कहा, 'आप में से कोई भी कानून अपने हाथ में न लें. पुलिस बेशक दोषियों को पकड़ लेगी. हम अगले दो से तीन दिनों में नई सरकार बनाने वाले हैं. हम यह पक्का करेंगे कि न्याय को दबाया न जाए, जैसा कि आरजी कर डॉक्टर की हत्या के मामले में हुआ था. हम सभी से शांति बनाए रखने और दोनों पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की अपील करते हैं. हम राज्य प्रशासन और राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि वे यह पक्का करें कि आगे किसी की जान न जाए.' सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा, 'पोस्टमॉर्टम के बाद स्थानीय विधायक और मैं शव को परिवारों को सौंपने के लिए मौजूद रहेंगे. विधायक सजल घोष समेत कई लोगों को इस मुश्किल समय में इन परिवारों के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.' शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या के संबंध में वह पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से बात कर चुके हैं. साथ ही तृणमूल सरकार पर तीखा हमला करते हुए शुभेंदु ने राज्य की मौजूदा स्थिति को 'महा-जंगल राज' बताया. उन्होंने कहा, 'यह पिछले 15 वर्षों से बंगाल में चले आ रहे 'महा-जंगल राज' का परिणाम है.'