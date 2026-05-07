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बंगाल: PA की हत्या पर भड़के शुभेंदु, कहा- '15 साल के महा-जंगलराज का नतीजा', अब गुंडों की सफाई होगी

शुभेंदु के पीए हत्या पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा- ममता का भतीजा अभिषेक 'हत्यारा' है, हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है.

Suvendu PA murder incident
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 10:59 AM IST

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मध्यमग्राम: दो से तीन दिन की टोह के बाद चंद्रनाथ की बेरहमी से हत्या कर दी गई. नंदीग्राम और भवानीपुर के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट की हत्या के बारे में यह दावा किया. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी.

बुधवार रात एयर फोर्स के पूर्व कर्मचारी और शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम के दोहरिया में बदमाशों ने गोली मार दी. हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे चंद्रनाथ के शरीर पर गोलियां लगी. इस घटना में चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हो गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल सिद्धिनाथ गुप्ता उसी रात देर से मध्यमग्राम हॉस्पिटल पहुंचे. शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी हॉस्पिटल पहुंचे. देर रात हॉस्पिटल से निकलते समय शुभेंदु और सुकांत ने मीडिया से बातचीत की.

प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए, शुभेंदु ने कहा, 'हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए, राज्य के डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता ने खुद क्राइम सीन का दौरा किया है. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिले हैं.

जांच के हित में हमने कोई और जानकारी नहीं मांगी. हालांकि, पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया है कि बदमाशों ने हत्या से दो-तीन दिन पहले इलाके में रेकी की थी. अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगी थी. चल रही जांच के हित में मैं इस समय आपको और कुछ नहीं बता सकता.'

बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुवेंदु ने कहा, 'आप में से कोई भी कानून अपने हाथ में न लें. पुलिस बेशक दोषियों को पकड़ लेगी. हम अगले दो से तीन दिनों में नई सरकार बनाने वाले हैं. हम यह पक्का करेंगे कि न्याय को दबाया न जाए, जैसा कि आरजी कर डॉक्टर की हत्या के मामले में हुआ था. हम सभी से शांति बनाए रखने और दोनों पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की अपील करते हैं. हम राज्य प्रशासन और राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि वे यह पक्का करें कि आगे किसी की जान न जाए.'

सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा, 'पोस्टमॉर्टम के बाद स्थानीय विधायक और मैं शव को परिवारों को सौंपने के लिए मौजूद रहेंगे. विधायक सजल घोष समेत कई लोगों को इस मुश्किल समय में इन परिवारों के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.'

शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या के संबंध में वह पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से बात कर चुके हैं. साथ ही तृणमूल सरकार पर तीखा हमला करते हुए शुभेंदु ने राज्य की मौजूदा स्थिति को 'महा-जंगल राज' बताया. उन्होंने कहा, 'यह पिछले 15 वर्षों से बंगाल में चले आ रहे 'महा-जंगल राज' का परिणाम है.'

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने घोषणा की, जब भाजपा सरकार सत्ता में आएगी, तो हम इन अपराधियों पर नकेल कसने का काम शुरू करेंगे. शुभेंदु अधिकारी के अलावा, केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी इस दिन अस्पताल का दौरा किया.

एक के बाद एक भाजपा नेता—जिनमें नोआपाड़ा से नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन सिंह, राजारहाट न्यू टाउन से विधायक पीयूष कनोडिया शामिल थे और बारासात से विधायक शंकर चटर्जी हॉस्पिटल पहुंचे. जल्द ही हॉस्पिटल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई. हॉस्पिटल के बाहर हजारों बीजेपी समर्थकों ने अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की.

मीडिया से बात करते हुए राजारहाट न्यू टाउन से नए चुने गए विधायक पीयूष कनोडिया ने कहा, 'हम संयम बरत रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम डरे हुए हैं. हम जानते हैं कि सही जवाब कैसे देना है.'

इत्तेफाक से 2018 की शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड, शुभब्रत चक्रवर्ती की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी. खबर है कि शुभब्रत ने कोंटाई में पुलिस बैरक में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. उस समय शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे.

पुलिस ने बुधवार रात हुई इस घटना की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने और इस हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों से चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों के बीच इस घटना ने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक जंग छेड़ दी है.

चंद्रनाथ की पत्नी ने पुलिस से आरोपी के एनकाउंटर की मांग की

मारे गए चंद्रनाथ रथ की पत्नी इंद्राणी रथ ने अपने पति के हत्यारों के लिए 'एनकाउंटर' की मांग की है. उन्होंने यह मांग बुधवार रात को अस्पताल में राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल सिद्धिनाथ गुप्ता से की. डीजी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि घटना की जांच की जाएगी और जल्दी कार्रवाई की जाएगी.

चंद्रनाथ की पत्नी इंद्राणी पर इस समय गमों का पहाड़ टूट पड़ा है. अस्पताल में वह फूट-फूट कर रोने लगी, उनकी बेटी भी उनके पास थी. खुद को थोड़ा संभालने के बाद इंद्राणी ने डीजी से मांग की, 'मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति को किसने मारा. मुझे पता है कि मैं अपने पति को कभी वापस नहीं पाऊंगी लेकिन जिन्होंने बेरहमी से उनकी हत्या की मैं मांग करती हूं कि उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाए.'

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