बंगाल पूरक मतदाता सूची: DMs को एहतियात बरतने के निर्देश, सोमवार को जारी होगी पहली सूची
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची कल यानी सोमवार को प्रकाशित होने की संभावना है.
Published : March 22, 2026 at 1:04 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि सोमवार (23 मार्च) को पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के प्रकाशन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाएं. नबन्ना के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग ने अपने बयान में उचित एहतियाती कदम उठाने को कहा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री लिस्ट सोमवार शाम को जारी होने की उम्मीद है.
जिला मजिस्ट्रेटों को भेजे गए पत्र में यह कहा गया, 'उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि भीड़ जमा होने की संभावित जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपकी ओर से उचित एहतियाती कदम उठाए जाएं, संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य उपाय किए जाएं. उचित बुनियादी ढांचागत सहायता की भी व्यवस्था की जाए.'
यह निर्देश राज्य सरकार के वरिष्ठ विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है. पत्र में आगे कहा गया, 'मुझे आपसे यह अनुरोध करने का भी निर्देश दिया गया है कि संबंधित पुलिस अधीक्षकों/पुलिस आयुक्तों को भी इस बारे में सूचित किया जाए.' आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र की प्रतियां पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को भेजी गई है. चुनाव आयोग रविवार दोपहर को राज्य भर में चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर चर्चा करने हेतु एक बैठक भी बुलाएगा.
मीटिंग में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट प्लान को फाइनल करने पर फोकस किया जाएगा. मीटिंग दोपहर करीब 2 बजे स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में होगी. 'जॉइंट फोर्स डिप्लॉयमेंट कमेटी' की इस मीटिंग में स्टेट के स्पेशल ऑब्जर्वर, एन.के. मिश्रा मौजूद रहेंगे. स्टेट पुलिस के टॉप अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लीगल) आनंद कुमार, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जनरल (IG) सलभ माथुर, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आईजी गौरव शर्मा भी हिस्सा लेंगे.
चुनाव आयोग (EC) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट 23 मार्च को जारी होने की संभावना है. आयोग के अधिकारी ने कहा कि सोमवार तक लिस्ट को फाइनल करने के बाद राज्य भर के लगभग 80000 पोलिंग बूथ पर अपडेटेड वोटर लिस्ट को दिखाने की तैयारियाँ चल रही है.
सप्लीमेंट्री लिस्ट का जारी होना इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसमें उन वोटरों के नाम शामिल होने की संभावना है, जिनके आवेदन 28 फरवरी को फ़ाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 'जाँच के दायरे में' के तौर पर मार्क किए गए थे. चुनाव अधिकारी के अनुसार, शुरू में 60 लाख से ज़्यादा नामों को 'जांच के दायरे में' के तौर पर मार्क किया गया था. इनमें से शुक्रवार दोपहर तक 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा कर दिया गया. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.