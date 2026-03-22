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बंगाल पूरक मतदाता सूची: DMs को एहतियात बरतने के निर्देश, सोमवार को जारी होगी पहली सूची

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि सोमवार (23 मार्च) को पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के प्रकाशन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाएं. नबन्ना के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग ने अपने बयान में उचित एहतियाती कदम उठाने को कहा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री लिस्ट सोमवार शाम को जारी होने की उम्मीद है. जिला मजिस्ट्रेटों को भेजे गए पत्र में यह कहा गया, 'उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि भीड़ जमा होने की संभावित जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपकी ओर से उचित एहतियाती कदम उठाए जाएं, संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य उपाय किए जाएं. उचित बुनियादी ढांचागत सहायता की भी व्यवस्था की जाए.' यह निर्देश राज्य सरकार के वरिष्ठ विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है. पत्र में आगे कहा गया, 'मुझे आपसे यह अनुरोध करने का भी निर्देश दिया गया है कि संबंधित पुलिस अधीक्षकों/पुलिस आयुक्तों को भी इस बारे में सूचित किया जाए.' आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र की प्रतियां पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को भेजी गई है. चुनाव आयोग रविवार दोपहर को राज्य भर में चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर चर्चा करने हेतु एक बैठक भी बुलाएगा.