साहिबगंज में बंगाल एसटीएफ का छापा, संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल की प्रेमिका गिरफ्तार
झारखंड के साहिबगंज से संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल की प्रेमिका को बंगाल एसटीएफ गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई.
Published : August 1, 2026 at 1:01 PM IST
साहिबगंज: पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल की गर्लफ्रेंड को बरहड़वा थाना से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. 22 वर्षीय प्रेमिका अर्पिता सरकार को बरहरवा थाना क्षेत्र के बेबतपुर ग्वालखोर गांव से गिरफ्तार की है. गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल लेकर चली गई है.
एसटीएफ के अनुसार अर्पिता सरकार पर आरोप है कि वह हामिद मंडल से जुड़े संदिग्ध माड्यूल के संपर्क में थी. इसी मामले में बर्धमान थाना में दर्ज कांड संख्या 1096/26 के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है. अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को बर्धमान पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा. साथ ही आगे की पूछताछ के लिए उसकी पुलिस रिमांड (कस्टडी) की मांग की जाएगी. ताकि आतंकवाद से जुड़े तार का पता लगाया जा सके.
मामला आतंकवाद से जुड़ा है. संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल की प्रेमिका एसटीएफ द्वारा बताया जा रहा है. उक्त महिला को गिरफ्तार कर बंगाल पुलिस अपने साथ लेकर चली गई:- नितिन खंडेलवाल, बरहड़वा एसडीपीओ
एसटीएफ के जवान शुक्रवार को देर शाम बरहड़वा थाना पहुंची थी. थाना पुलिस की सहयोग से छापेमारी की गई थी. जिस दौरान गिरफ्तारी हुई है. देर शाम होने से पता नहीं चल सका, लेकिन शनिवार को मालूम चला कि उक्त महिला आतंकी हामिद मंडल की प्रेमिका है. गौरतलब है कि इस मामले के मुख्य आरोपी को पश्चिम बंगाल पुलिस पहले ही बर्धमान से गिरफ्तार कर चुकी है. अब अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है.
एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि संदिग्ध गतिविधियों में उसकी क्या भूमिका थी और माड्यूल के अन्य सदस्यों से उसके क्या संबंध थे. फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी हैं.
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