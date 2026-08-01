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साहिबगंज में बंगाल एसटीएफ का छापा, संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल की प्रेमिका गिरफ्तार

साहिबगंज: पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल की गर्लफ्रेंड को बरहड़वा थाना से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. 22 वर्षीय प्रेमिका अर्पिता सरकार को बरहरवा थाना क्षेत्र के बेबतपुर ग्वालखोर गांव से गिरफ्तार की है. गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल लेकर चली गई है.

एसटीएफ के अनुसार अर्पिता सरकार पर आरोप है कि वह हामिद मंडल से जुड़े संदिग्ध माड्यूल के संपर्क में थी. इसी मामले में बर्धमान थाना में दर्ज कांड संख्या 1096/26 के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है. अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को बर्धमान पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा. साथ ही आगे की पूछताछ के लिए उसकी पुलिस रिमांड (कस्टडी) की मांग की जाएगी. ताकि आतंकवाद से जुड़े तार का पता लगाया जा सके.

संदिग्ध आतंकी की प्रेमिका गिरफ्तार (ईटीवी भारत)