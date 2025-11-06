बंगाल: चुनाव आयोग न्यूमेरेशन फॉर्म वितरित करने वाले थर्ड पार्टी के मामलों से सख्ती से निपटेगा
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले चरण के दौरान न्यूमेरेशन फॉर्म संबंधी शिकायतें मिलने के बाद चुनाव आयोग सख्त हो गया.
Published : November 6, 2025 at 12:29 PM IST
कोलकाता: चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से थर्ड पार्टी द्वारा न्यूमेरेशन फॉर्म वितरित करने के मामलों से सख्ती से निपटने का फैसला किया.
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने का निर्णय चुनाव आयोग के संज्ञान में आए ऐसे मामलों के बाद लिया गया. इनमें बीएलओ का एक रिश्तेदार अधिकारी की ओर से न्यूमेरेशन फार्म वितरित कर रहा था.
ईसीआई के संज्ञान में यह भी आया कि ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ की ओर से न्यूमेरेशन फॉर्म वितरित करने वाले रिश्तेदार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय स्थानीय सहयोगी हैं. सीईओ कार्यालय के संज्ञान में लाया गया ऐसा ही एक मामला पश्चिमी मिदनापुर जिले के दासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बूथ की बीएलओ रितुपर्णा हाजरा के बारे में था, जो न्यूमेरेशन फॉर्म वितरण के अपने कर्तव्य से गायब थी. उनके बजाय उनके पति, तृणमूल कांग्रेस के एक सक्रिय स्थानीय नेता असीम हाजरा अपनी पत्नी की ओर से यह कार्य कर रहे थे.
आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार सीईओ कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, 'संबंधित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार उसके खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.'
सूत्रों ने बताया कि सीईओ कार्यालय को ऐसी ही कुछ शिकायतें मिली हैं और ऐसे मामलों की जाँच भी चल रही है. सूत्रों ने बताया कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ कुछ संबंधित बीएलओ मतदाताओं के घर पहुँचने के बजाय एक खास जगह पर बैठकर मतदाताओं से न्यूमेरेशन फॉर्म लेने के लिए वहाँ आने को कह रहे हैं.
सीईओ कार्यालय ने बीएलओ को ऐसी गतिविधियों से बचने और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार काम करने की चेतावनी भी दी है. पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है. अगले साल महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं.