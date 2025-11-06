ETV Bharat / bharat

बंगाल: चुनाव आयोग न्यूमेरेशन फॉर्म वितरित करने वाले थर्ड पार्टी के मामलों से सख्ती से निपटेगा

कोलकाता: चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से थर्ड पार्टी द्वारा न्यूमेरेशन फॉर्म वितरित करने के मामलों से सख्ती से निपटने का फैसला किया.

मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने का निर्णय चुनाव आयोग के संज्ञान में आए ऐसे मामलों के बाद लिया गया. इनमें बीएलओ का एक रिश्तेदार अधिकारी की ओर से न्यूमेरेशन फार्म वितरित कर रहा था.

ईसीआई के संज्ञान में यह भी आया कि ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ की ओर से न्यूमेरेशन फॉर्म वितरित करने वाले रिश्तेदार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय स्थानीय सहयोगी हैं. सीईओ कार्यालय के संज्ञान में लाया गया ऐसा ही एक मामला पश्चिमी मिदनापुर जिले के दासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बूथ की बीएलओ रितुपर्णा हाजरा के बारे में था, जो न्यूमेरेशन फॉर्म वितरण के अपने कर्तव्य से गायब थी. उनके बजाय उनके पति, तृणमूल कांग्रेस के एक सक्रिय स्थानीय नेता असीम हाजरा अपनी पत्नी की ओर से यह कार्य कर रहे थे.