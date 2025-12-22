ETV Bharat / bharat

बंगाल SIR: ममता बनर्जी आज कोलकाता में TMC के बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक करेंगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो) ( PTI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के बूथ-लेवल एजेंट्स (BLAs) के साथ एक जरूरी बैठक करेंगी. तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री कोलकाता और आस-पास के जिलों के चुने हुए बीएलओ के साथ बैठक करेंगी. कोलकाता के 11 विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों के चुने हुए निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ को इस बैठक के लिए बुलाया गया है. इस बैठक में मुख्य चर्चा पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज से पैदा हुई स्थिति पर होगी. एसआईआर के पहले फेज में वोटर्स लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद पूरे राज्य में लगभग 58.5 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं. प्रतिशत के हिसाब से कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों ने लिस्ट से सबसे ज्यादा वोटरों के नाम हटाने का रिकॉर्ड बनाया है.