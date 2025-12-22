बंगाल SIR: ममता बनर्जी आज कोलकाता में TMC के बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक करेंगी
टीएमसी समेत विपक्षी दल एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे हैं. इन्होंने इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया.
Published : December 22, 2025 at 8:53 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के बूथ-लेवल एजेंट्स (BLAs) के साथ एक जरूरी बैठक करेंगी. तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री कोलकाता और आस-पास के जिलों के चुने हुए बीएलओ के साथ बैठक करेंगी.
कोलकाता के 11 विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों के चुने हुए निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ को इस बैठक के लिए बुलाया गया है. इस बैठक में मुख्य चर्चा पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज से पैदा हुई स्थिति पर होगी.
एसआईआर के पहले फेज में वोटर्स लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद पूरे राज्य में लगभग 58.5 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं. प्रतिशत के हिसाब से कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों ने लिस्ट से सबसे ज्यादा वोटरों के नाम हटाने का रिकॉर्ड बनाया है.
इस लिस्ट में मुख्यमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र भवानीपुर भी शामिल है. हालांकि, ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते भवानीपुर के बीएलओ के साथ अपने कालीघाट घर पर बैठक की थी. उस समय उन्होंने इशारा किया था कि बीएलओ के साथ बड़े लेवल पर आगे भी बातचीत होगी.
कुछ राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री सोमवार की बैठक में बंगाल में एसआईआर कराने में इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर उस पर निशाना साध सकती हैं. राजनीतिक जानकारों का एक समूह सोमवार की बैठक पर नजर रखे हुए है और देख रहा है कि वह बीएलओ को क्या मैसेज देती हैं.
इस बीच राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और सीनियर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी भी सोमवार को लगभग उसी समय विधानसभा परिसर में मौजूद रहेंगे. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कई बीजेपी नेता को राज्य विधानसभा में बुलाया है. बीजेपी का विधायीदल सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण पर कड़ी नजर रखेगा.