ETV Bharat / bharat

प. बंगाल में SIR: सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स असली है कि नहीं, टू लेवल वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी...जानें

कोलकाता: निर्वाचन आयोग ने 27 दिसंबर से शुरू होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान वोटरों के पहचान के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स (सहायक पहचान दस्तावेज) के असली होने की पुष्टि के लिए टू-लेवल वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है.

अचिह्नित मतदाता यानी की अनमैप्ड वोटर्स, जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से 'सेल्फ मैपिंग' या 'प्रोजेनी मैपिंग' के जरिए कोई लिंक नहीं है, उन्हें हियरिंग सेशन के लिए बुलाया जाएगा. उन्हें फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए 13 पहचान दस्तावेज में से कोई एक देना होगा.

यह महसूस करते हुए कि सुनवाई के दौरान नकली पहचान के दस्तावेज दिए जाने की संभावना हो सकती है, चुनाव आयोग ने इन डॉक्यूमेंट्स के दो लेवल के वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है. पहला संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) द्वारा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, जो संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं.

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के एक अंदरूनी सूत्र ने पुष्टि करते हुए कहा कि, अगले साल जनवरी के पहली छमाही में हियरिंग सेशन खत्म होने के तुरंत बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा. पहले स्टेज में, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यह तय करेंगे कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नहीं. वेरिफिकेशन का दूसरा स्टेज संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस दो-लेवल वेरिफिकेशन प्रोसेस को लागू करके, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है.