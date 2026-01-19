प. बंगाल SIR में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां जमा करने की आज आखिरी डेडलाइन
पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. देखना होगा कि आयोग कब तारीख घोषित करता है.
Published : January 19, 2026 at 11:29 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव 2026 होने हैं. उससे पहले पूरे राज्य में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) अभियान चल रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां जमा करने की डेडलाइन आज सोमवार 19 जनवरी को खत्म हो हो रही है. फॉर्म 6 (नए वोटरों के नाम शामिल करने के लिए), फॉर्म 7 (मौत या दूसरी वजहों से वोटरों के नाम हटाने के लिए), और फॉर्म 8 (विधानसभा चुनाव क्षेत्र या वोटर का पता बदलने के लिए) जमा करने की समयसीमा भी आज सोमवार को खत्म हो जाएगी.
इससे पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख पहले 15 जनवरी तक तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे 19 जनवरी सोमवार तक बढ़ा दिया गया था. जानकारी के मुताबिक दावों और आपत्तियों पर सुनवाई का काम 7 फरवरी 2026 तक चलेगा और राज्य में फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को पब्लिश की जाएगी. बता दें, पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों पर सुनवाई पूरी होने और फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन में एक महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए चुनाव आयोग ने अब पूरे राज्य में फैले 6,500 सुनवाई केंद्र के जरिए हर दिन 7,00,000 सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा है.
वहीं, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) के ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि रविवार तक आयोग को 9,00,128 फॉर्म-6 एप्लीकेशन मिले थे. इसी तरह, इसी समय तक चुनाव आयोग को मिले फॉर्म-7 एप्लीकेशन की संख्या 1,41,847 है. दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के पास डेटा है, वह तृणमूल कांग्रेस के इस दावे से पूरी तरह उलट है कि बड़ी संख्या में वोटर, जो जिंदा हैं, उन्हें गिनती के आखिर में 'मृत' वोटर के तौर पर दिखाया गया था. आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, एक राजनीतिक दल के तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ 13 एप्लीकेशन जमा किए हैं, जिनमें जिंदा वोटरों को गिनती के आखिर में गलत तरीके से मृत बता दिया गया है.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से ऐसे ही आवेदनों की संख्या सिर्फ एक है. फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग की पूरी टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और उसके तुरंत बाद राज्य के विधानसभा चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद है. हाल ही में, गृह मंत्री, अमित शाह ने कोलकाता में कहा कि इस साल अप्रैल के आखिर तक मतदान और मतगणना दोनों हो जाएगी.