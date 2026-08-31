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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक 7 सितंबर तक बढ़ायी, जानें कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय की पूछताछ का ब्योरा रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है. सुमित रॉय ने आरोप लगाया था कि जांचकर्ताओं ने जमीन हड़पने के मामले में उनसे नाममात्र की पूछताछ की है. सर्वोच्च अदालत ने रॉय को गिरफ्तारी से मिली राहत भी 7 सितंबर तक बढ़ा दी है.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ सुमित रॉय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने साल्बोनी जमीन हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. इससे पहले इसी महीने सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान रॉय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी. उन्होंने बताया कि रॉय ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए और जांच में पूरा सहयोग किया. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं का मुख्य ध्यान जमीन हड़पने के मामले के बजाय रॉय के पारिवारिक बैकग्राउंड और तृणमूल कांग्रेस के कामकाज, भर्ती और फंडिंग पर था.

शंकरनारायणन ने कहा, "मेरे खिलाफ आरोप सिर्फ 10 लाख रुपये के एक लेनदेन का है." कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि रॉय से रोजाना आठ से नौ घंटे पूछताछ की जा रही थी और उन्हें अलग-अलग एफआईआर के सिलसिले में बारी-बारी से बुलाया जा रहा था. जांच एजेंसी इस मामले को एक बड़े कथित घोटाले का हिस्सा मानकर चल रही है, जिसमें सरकारी या निहित जमीन को निजी जमीन में बदलने का आरोप है.

अदालत में दलील दी गई कि 11 दिनों की पूछताछ के बावजूद, रॉय से उस खास लेनदेन के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया जो कथित तौर पर उन्हें इस अपराध से जोड़ता है. रॉय के वकील ने तर्क दिया, "इस अपराध के बारे में पूछने के बजाय, उन्होंने मुझसे पूरी तरह मेरे परिवार के बारे में पूछा. फिर उन्होंने मुझसे राजनीतिक दल के बारे में पूछा कि यह लोगों की भर्ती कैसे करता है और इसे फंडिंग कहां से मिलती है."

पीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला सिर्फ 10 लाख रुपये के कथित लेनदेन तक सीमित नहीं था. अदालत ने आगे कहा कि यह जांच एक बड़े जमीन घोटाले के आरोपों से जुड़ी है, जिसमें काफी बड़ी रकम का लेनदेन शामिल है.

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दावे का खंडन किया कि रॉय से प्रासंगिक मुद्दों पर पूछताछ नहीं की गई थी. मेहता ने पूछताछ के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि रॉय से पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपने निजी बैंक खाते में नकद जमा किया था. मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास उनके हस्ताक्षर वाले दस्तावेजी सबूत हैं कि उन्होंने पैसे जमा किए थे.

पीठ ने यह भी जानना चाहा कि क्या जांचकर्ताओं ने विशेष रूप से रॉय से नकद जमा के स्रोत और अलग-अलग रकम के उन लेनदेन के बारे में पूछताछ की थी, जिनकी कुल राशि करोड़ों रुपये में थी.

न्यायमूर्ति बागची ने मेहता से कहा, "मिस्टर सॉलिसिटर, क्या आप हमें पूछताछ और उसके जवाबों की लिखित प्रति दे सकते हैं?" इस पर शंकरनारायणन ने कहा कि पूछताछ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी. मेहता ने कहा कि अगर रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वह उसे अदालत के साथ साझा करेंगे.