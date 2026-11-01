CAA के तहत 2.5 लाख आवेदकों को दी जाएगी नागरिकता, CM शुभेंदु अधिकारी का ऐलान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ठाकुरनगर में इंटरनेशनल मतुआ गोसाई कन्वेंशन 2026 में शामिल हुए और BJP सरकार बनाने के लिए समुदाय के समर्थन को श्रेय दिया.
Published : November 1, 2026 at 7:27 PM IST
ठाकुरनगर (पश्चिम बंगाल): मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार नागरिकता से जुड़े आवेदनों की सुनवाई में तेजी लाएगी और 31 दिसंबर 2026 तक राज्य में 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता देगी. शुभेंदु अधिकारी ने मतुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की और कहा कि कानून के तहत नागरिकता पाने वाले योग्य अनुसूचित जाति के आवेदकों को SC सर्टिफिकेट दिए जाएंगे.
उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में इंटरनेशनल मतुआ गोसाई कन्वेंशन 2026 को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनाने के लिए समुदाय के समर्थन को श्रेय दिया. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में CAA के तहत अब तक सिर्फ 25,000 लोगों को नागरिकता मिली है. हम सुनवाई में तेजी लाएंगे और 31 दिसंबर तक 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता देंगे. बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने CAA लागू किया है, और जो लोग पात्र थे उन्हें नागरिकता मिल गई... सिर्फ ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया."
उन्होंने आगे बताया कि CAA के तहत नागरिकता पाने वाले अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के लोगों को भी आधिकारिक तौर पर 'अनुसूचित जाति' सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में यह सरकार इसलिए बन पाई क्योंकि मतुआ समुदाय ने हमें अपना समर्थन दिया."
इससे पहले, ठाकुरनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में राज्य के मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया; बल्कि, उन्होंने उनके बीच फूट डाली.
किसी का नाम लिए बिना शुभेंदु ने कहा, "उस समय की मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध किया था. यह अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मौका देता है."
यह ध्यान देने वाली बात है कि मतुआ समुदाय के लोग मूल रूप से बांग्लादेश से हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं यहां आकर खुश हूं. अगर मैं ठाकुरनगर के लिए कुछ कर पाया, तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. पिछली CM ने मतुआ और उनके समाज को बांट दिया था और उनके लिए कुछ नहीं किया. असल में, उन्होंने सीधे CAA का विरोध किया था. आने वाले दिनों में, मैं उनके लिए काम करूंगा."
मतुआ समुदाय अनुसूचित जाति में आता है और 19वीं सदी के आखिर में हरिचंद ठाकुर के नेतृत्व में शुरू हुए एक सामाजिक सुधार आंदोलन का हिस्सा है. इस आंदोलन ने मुख्य रूप से अविभाजित पूर्वी बंगाल में नामशूद्र कम्युनिटी के सदस्यों को इकट्ठा किया. पश्चिम बंगाल में नामशूद्रों को भी अनुसूचित जाति में रखा गया है.
मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार 31 दिसंबर तक 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता देगी, पात्र लोगों को अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जारी करेगी और मतुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देगी.
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