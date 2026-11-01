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CAA के तहत 2.5 लाख आवेदकों को दी जाएगी नागरिकता, CM शुभेंदु अधिकारी का ऐलान

उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में इंटरनेशनल मतुआ गोसाई कन्वेंशन 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ( ETV Bharat )

ठाकुरनगर (पश्चिम बंगाल): मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार नागरिकता से जुड़े आवेदनों की सुनवाई में तेजी लाएगी और 31 दिसंबर 2026 तक राज्य में 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता देगी. शुभेंदु अधिकारी ने मतुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की और कहा कि कानून के तहत नागरिकता पाने वाले योग्य अनुसूचित जाति के आवेदकों को SC सर्टिफिकेट दिए जाएंगे.

उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में इंटरनेशनल मतुआ गोसाई कन्वेंशन 2026 को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनाने के लिए समुदाय के समर्थन को श्रेय दिया. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में CAA के तहत अब तक सिर्फ 25,000 लोगों को नागरिकता मिली है. हम सुनवाई में तेजी लाएंगे और 31 दिसंबर तक 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता देंगे. बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने CAA लागू किया है, और जो लोग पात्र थे उन्हें नागरिकता मिल गई... सिर्फ ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया."

उन्होंने आगे बताया कि CAA के तहत नागरिकता पाने वाले अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के लोगों को भी आधिकारिक तौर पर 'अनुसूचित जाति' सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में यह सरकार इसलिए बन पाई क्योंकि मतुआ समुदाय ने हमें अपना समर्थन दिया." इससे पहले, ठाकुरनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में राज्य के मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया; बल्कि, उन्होंने उनके बीच फूट डाली. किसी का नाम लिए बिना शुभेंदु ने कहा, "उस समय की मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध किया था. यह अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मौका देता है."