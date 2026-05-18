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ममता सरकार के समय शुरू हुए इमामों और पुजारियों के मानदेय पर लगी रोक, पश्चिम बंगाल कैबिनेट का फैसला

पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा के नबन्ना में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की. ( PTI )