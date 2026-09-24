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बंगाल सरकार स्टूडेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते 250 मदरसों को बंद करेगी

कोलकाता: आधारभूत संरचना की भारी कमी और छात्रों की घटती संख्या के चलते नबान्ना को राज्य के मदरसों को लेकर सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा. साल के आखिर तक राज्य सरकार लगभग 300 और मदरसों को हमेशा के लिए बंद करने वाली है. कम से कम 250 सरकारी मान्यता वाले प्राइवेट मदरसे, जिनमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स की कमी है, इस आने वाले दिसंबर तक बंद होने वाले हैं.

एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही गड़बड़ियों के आरोप में सौ और मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन संस्थानों को पूजा की छुट्टियों से पहले अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है. एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि इन सौ मदरसों में से कम से कम पचास मदरसे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे. कुल मिलाकर, दिसंबर तक लगभग तीन सौ मदरसे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे.

मदरसा शिक्षा में पारदर्शीता लाने और इसकी गुणवत्ता सुधारने को लेकर प्रशासन का रवैया लंबे समय से सख्त रहा है. नबन्ना के सूत्रों ने साफ कहा है कि 'खारिजी' मदरसों को किसी भी हालत में राज्य में चलने नहीं दिया जाएगा. साथ ही सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट मदरसों, जिनमें पढ़ाने-लिखाने के लिए मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा.

राज्य भर में 252 मदरसों को पूरी तरह से बंद करने के लिए पहले ही सख्त कदम उठाए जा चुके हैं. बंद किए गए मदरसों की लिस्ट में नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक कई जिले शामिल हैं. ये मदरसे-जिनमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी. कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर, और मालदा जैसे उत्तरी जिलों के साथ-साथ मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, और ईस्ट और वेस्ट बर्धमान जैसे जिलों में बंद कर दिए गए हैं.

एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक, 100 मदरसों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थी, जिन्हें अब नए शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं. मुख्य रूप से ये संस्थान कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे थे. अधिकारियों को इंस्पेक्शन के दौरान कई गंभीर गड़बड़ियां मिली.