टीएमसी सांसद के आरोपों के बाद राज्यपाल बोस राजभवन में तलाशी अभियान का नेतृत्व करेंगे

टीएमसी सांसद के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद राज्यपाल बोस ने कहा है कि वह खुद राजभवन में तलाशी अभियान का नेतृत्व करेंगे.

November 17, 2025

कोलकाता: तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कोलकाता स्थित राजभवन में गोला-बारूद जमा करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है. इस आरोप के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राजभवन के दरवाजे आम लोगों और पत्रकारों के लिए तलाशी लेने हेतु खोल दिए.

इतना ही नहीं इस बार राजभवन में बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इस तलाशी अभियान का नेतृत्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस स्वयं करेंगे. राजभवन के विशेष कार्य अधिकारी ने कहा, ‘‘तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं.

उनके आरोपों के बाद, राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे. इसीलिए वह उत्तर बंगाल के अपने कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर कोलकाता लौट रहे हैं." राजभवन सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल एक विशेष कार्यक्रम के लिए सिलीगुड़ी में थे. सीवी आनंद बोस उस यात्रा को बीच में ही छोड़कर सोमवार को कोलकाता स्थित राजभवन लौट रहे हैं.

राज्यपाल के आदेश पर पूरे राजभवन और उसके परिसर में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जाएगा. इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व राज्यपाल करेंगे और इसमें कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस चौकी, सीआरपीएफ, बम निरोधक दस्ता और श्वान दस्ता भाग लेंगे.

उपरोक्त बलों के अलावा, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग भी इस अभियान में भाग लेंगे और अग्निशमन अभ्यास करेंगे. अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए सोमवार को राजभवन को खाली कराया जा रहा है. पूरे तलाशी अभियान का सीधा प्रसारण किया जाएगा.

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्य के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया था कि राजभवन में बदमाशों को पनाह दी जा रही है. तृणमूल सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल भाजपा के उपद्रवियों को हथियार मुहैया करा रहे हैं. राजभवन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

कल्याण बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए कोलकाता पुलिस की सुरक्षा में रह रहे राज्यपाल की सुरक्षा पर सवाल उठाया गया है. रविवार को राजभवन के दरवाजे पत्रकारों, पुलिस और जांचकर्ताओं के लिए खुले रखे गए ताकि पता लगाया जा सके कि राजभवन में गोला-बारूद कहां छिपा है.

सोमवार को राज्यपाल स्वयं गोला-बारूद की तलाश में जाएंगे. इतना ही नहीं, सीवी आनंद बोस ने लोकसभा अध्यक्ष से तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के इस आरोप की गंभीरता से जांच करने का अनुरोध किया है. बताया जा रहा है कि राजभवन इन आरोपों के बाद कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है.

