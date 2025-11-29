ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ रखा गया

कोलकाता में स्थित राज्यपाल आवास का नाम 'राज भवन' से बदलकर 'लोक भवन' कर दिया गया है.

West Bengal Raj Bhavan renamed as 'Lok Bhavan'
पश्चिम बंगाल राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ रखा गया (PTI)
Published : November 29, 2025 at 4:25 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शनिवार को केंद्र सरकार के एक निर्देश को लागू करते हुए कोलकाता में राजभवन का नाम बदलकर 'लोकभवन' कर दिया.

एक आधिकारिक अधिसूचना में बोस ने कहा कि 27 मार्च, 2023 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गवर्नर के कहने पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस समय के राजभवन की एक प्रतीकात्मक चाबी सौंपी, जिससे लोगों के राजभवन और जन राजभवन के एक नए युग की शुरुआत हुई.

राजभवन का नाम अब लोक भवन
अधिसूचना में कहा गया है ‘गृह मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर 2025 को जारी किए गए पत्र के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि कोलकाता स्थित ‘राजभवन’, फ्लैगस्टाफ हाउस और दार्जिलिंग स्थित ‘राजभवन’ का नाम संशोधित कर ‘लोक भवन’ कर दिया गया है’. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू है. इसमें कहा गया है कि यह नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने कहा ‘जन राजभवन के पीछे की अवधारणा लोगों को राजभवन के करीब लाने की आकांक्षा से प्रेरित थी. लोगों की आशाओं और सपनों, उनकी समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को प्राथमिकता देकर भवन को जीवंत बनाना. इसके माध्यम से, ऐतिहासिक भवन भय का प्रतीक नहीं, बल्कि सभी के लिए खुला और मानवीय बनना था. यही मूल उद्देश्य था.

राजभवन, जिसका नाम अब लोकभवन रखा गया है, गवर्नर के ऑफिशियल घर के तौर पर काम करता है और इसमें उनका ऑफिस भी है. उन्होंने कहा, पिछले तीन वर्षों में, जन राजभवन ने जनता के लिए अनेक रचनात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं. इसका एक प्रमुख आधार रहा है- ज़रूरत के समय जनता के साथ खड़ा रहना. जब भी राज्य के किसी भी कोने में हिंसा, प्राकृतिक आपदा या अत्याचार के आरोप लगे हैं, जन राजभवन जनता के द्वार पर पहुंचा है और मदद का हाथ बढ़ाया है’.

बोस ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदलाव लाने वाली और प्रेरणा देने वाली लीडरशिप के हिसाब से, जिसने समाज के सभी तबकों के लोगों की भागीदारी पक्का की है, विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ते शानदार मार्च में, देश भर के राजभवन और राज निवास का नाम एक साथ लोकभवन और लोक निवास रखने का फैसला किया गया है, जैसा कि गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर, 2025 को एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है."

उन्होंने कहा कि अब से पश्चिम बंगाल में पहले के राजभवन का नाम सभी मकसदों के लिए लोकभवन रखा जाएगा.

