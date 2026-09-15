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बंगाल सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन से मिड-डे मील मंजूरी वापस ली

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस्कॉन से जुड़े एक एनजीओ अक्षय पात्र फाउंडेशन को स्कूलों में मिड-डे मील देने की इजाजत दी गई थी. ये जिलें है जिनमें इसकी स्वीकृति दी गई थी, हावड़ा, पुरुलिया, नॉर्थ 24 परगना और पूरब मेदिनीपुर.

राज्य शिक्षा विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी पारोमिता रॉय ने 11 सितंबर को चारों जिलों के अधिकारियों को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें पीएम -पोषण के तहत मिड-डे मील देने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई मंज़ूरी वापस लेने का निर्देश दिया गया.

1 अगस्त को राज्य में नई बनी बीजेपी सरकार ने कोलकाता नगर निगम इलाके के तहत आने वाले स्कूलों में मिड-डे मील देने की जिम्मेदारी इस्कॉन– इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस को देने की घोषणा की. हालांकि, स्टूडेंट्स को शाकाहारी खाना देने के फैसले की बहुत आलोचना हुई.

अगस्त से अन्नामृत फाउंडेशन पीएम-पोषण के तहत कोलकाता के लगभग 500 स्कूलों में मिड-डे मील दे रहा है. 1 अगस्त को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यज्ञ करके नए मील मेन्यू को लॉन्च किया. हालांकि, स्टूडेंट्स को पूरी तरह शाकाहारी खाना देने के फैसले की काफी आलोचना हुई. विरोध का सामना करते हुए सरकार ने घोषणा की थी कि वह स्टूडेंट्स को अलग से अंडे देगी.