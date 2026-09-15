बंगाल सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन से मिड-डे मील मंजूरी वापस ली
अक्षय पात्र को खाना प्रदान करने की इजाजत देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी. सौमित भट्टाचार्य की रिपोर्ट...
Published : September 15, 2026 at 2:31 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस्कॉन से जुड़े एक एनजीओ अक्षय पात्र फाउंडेशन को स्कूलों में मिड-डे मील देने की इजाजत दी गई थी. ये जिलें है जिनमें इसकी स्वीकृति दी गई थी, हावड़ा, पुरुलिया, नॉर्थ 24 परगना और पूरब मेदिनीपुर.
राज्य शिक्षा विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी पारोमिता रॉय ने 11 सितंबर को चारों जिलों के अधिकारियों को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें पीएम -पोषण के तहत मिड-डे मील देने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई मंज़ूरी वापस लेने का निर्देश दिया गया.
1 अगस्त को राज्य में नई बनी बीजेपी सरकार ने कोलकाता नगर निगम इलाके के तहत आने वाले स्कूलों में मिड-डे मील देने की जिम्मेदारी इस्कॉन– इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस को देने की घोषणा की. हालांकि, स्टूडेंट्स को शाकाहारी खाना देने के फैसले की बहुत आलोचना हुई.
अगस्त से अन्नामृत फाउंडेशन पीएम-पोषण के तहत कोलकाता के लगभग 500 स्कूलों में मिड-डे मील दे रहा है. 1 अगस्त को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यज्ञ करके नए मील मेन्यू को लॉन्च किया. हालांकि, स्टूडेंट्स को पूरी तरह शाकाहारी खाना देने के फैसले की काफी आलोचना हुई. विरोध का सामना करते हुए सरकार ने घोषणा की थी कि वह स्टूडेंट्स को अलग से अंडे देगी.
अक्षय पात्र फाउंडेशन को खाना प्रदान करने की इजाजत देने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी. पिटीशन में इस्कॉन का भी नाम था. बाद में इस्कॉन ने केस से राहत के लिए शिकायत करने वाले को एक लेटर लिखा. लेटर में ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि वह कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया या राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी स्कूल में मिड-डे मील बांटने के काम से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है.
इसमें कहा गया कि न तो 'अन्नामृत फाउंडेशन' और न ही 'अक्षय पात्र फाउंडेशन' उसकी गवर्निंग बॉडी से जुड़े हैं. इसने दावा किया कि दोनों ऑर्गनाइजेशन के मैनेजमेंट बोर्ड और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और इस्कॉन की मैनेजमेंट कमेटी कानूनी तौर पर पूरी तरह से अलग हैं.
हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस्कॉन और 'अन्नामृता फाउंडेशन' और 'अक्षय पात्र फाउंडेशन' को भले ही अलग-अलग दिखाया गया हो, लेकिन वे निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं.