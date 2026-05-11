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पूर्व टीएमसी मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार, नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में ED की कार्रवाई

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के लिए सुजीत बोस और उनके बेटे समुद्र को बुलाया था. कई घंटों की पूछताछ के बाद, ईडी अधिकारियों ने सोमवार देर शाम उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.

अधिकारियों के अनुसार, बोस सोमवार सुबह अपने बेटे समुद्र बोस और कानूनी प्रतिनिधियों के साथ ईडी (ED) कार्यालय पहुंचे. राज्य भर की नगर पालिकाओं में नियुक्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में उनसे लंबी पूछताछ की गई. इस मामले में सुजीत बोस की एजेंसी के सामने यह दूसरी पेशी थी. समन मिलने के बाद वे पहली बार 1 मई को ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे. खबरों के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान हुए वित्तीय लेन-देन और भर्ती से जुड़े कथित फैसलों पर स्पष्टीकरण मांगा था.

सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुजीत बोस को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कई नोटिस मिले थे, जिसमें एक नोटिस 6 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन भी मिला था. उस समय उन्होंने चुनाव प्रचार की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था और पेशी से छूट मांगी थी.