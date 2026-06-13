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बंगाल के मछुआरे फिर से हिल्सा मछली पकड़ने गहरे समुद्र में जाने को तैयार

मानसून के आने के साथ ही, बंगालियों के लिए खास डिश हिल्सा मछली की डिमांड बढ़ जाती है.

Bengal fishermen ready to sail again for deep-sea fishing amid Rising fuel price and supply concerns
बंगाल के मछुआरे फिर से हिल्सा मछली पकड़ने गहरे समुद्र में जाने को तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 6:04 PM IST

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डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल): दो महीने का इंतजार खत्म हो गया है. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर सरकार का बैन खत्म हो रहा है. नई उम्मीद से भरे, दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय इलाकों के हजारों मछुआरे एक बार फिर से समुद्र में मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

लेकिन, इस उम्मीद के साथ-साथ कई चिंताएं भी हैं. मछुआरे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण फ्यूल सप्लाई और बढ़ती लागत को लेकर परेशान हैं. डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने जहाज मालिकों से लेकर मछुआरों तक, सभी पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया है. सप्लाई कम होने की भी समस्या है; गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हजारों लीटर फ्यूल की जरूरत होती है, और इसकी उपलब्धता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.

इसके अलावा, 10 दिन की मछली पकड़ने की यात्रा में आमतौर पर चार LPG सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन अभी सिर्फ दो ही उपलब्ध हैं. इसलिए, इतने लंबे ब्रेक के बाद समुद्र में लौटने की खुशी चिंता में दब गई है.

मजदूरों की कमी भी जहाज मालिकों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गई है. पहले एक जहाज में 15 से 16 मछुआरे काम करते थे, लेकिन अब यह संख्या कम हो गई है. कई स्थानीय युवा बेहतर रोजगार की तलाश में केरल जैसे दूसरे राज्यों में चले गए हैं. इस वजह से, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम के लिए जरूरी मजदूर मिलना मुश्किल हो रहा है.

जहाजों और जाल को सही करते हुए मछुआरे
जहाजों और जाल को सही करते हुए मछुआरे (ETV Bharat)

इस बीच, मानसून के आने के साथ ही, बंगालियों के लिए खास डिश हिल्सा मछली की डिमांड बढ़ जाती है. इस डिमांड को पूरा करने के लिए, दक्षिण 24 परगना के अलग-अलग फिशिंग हब (मछली पकड़ने के केंद्र) – जिनमें काकद्वीप, नामखाना, पाथरप्रतिमा, डायमंड हार्बर, फाल्टा, रायदिघी, कैनिंग और गोसाबा शामिल हैं – के हजारों मछुआरे गहरे समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं.

मत्स्य पालन विभाग के मुताबिक, मछली के ब्रीडिंग सीजन के चलते हर साल 15 अप्रैल से 14 जून तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर बैन लगाया जाता है. इस दौरान ब्रीडिंग प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करने और समुद्री मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए मछली पकड़ना रोक दिया जाता है. इस नियम के मुताबिक, इस साल 15 अप्रैल को बैन लागू हुआ और रविवार, 14 जून को आधी रात के बाद बैन हट जाएगा. इसलिए, मछुआरे 15 जून से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपने ट्रॉलर (मछली पकड़ने वाली जहाज) में निकल सकेंगे.

बैन हटने की खबर के बाद, समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वाले पोर्ट पर जोर-शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं. जहाजों को ठीक करने से लेकर जाल की मरम्मत तक, मछुआरे तैयारी में जुटे हुए हैं. मछुआरे दिन-रात काम कर रहे हैं - जाल तैयार कर रहे हैं, इंजन टेस्ट कर रहे हैं, और डीजल, बर्फ, खाना, पीने का पानी, कुकिंग गैस, दवाइयां, लाइफ जैकेट, लॉगबुक और जरूरी कागजात जमा कर रहे हैं.

डायमंड हार्बर और काकद्वीप में मछली पकड़ने के अलग-अलग पोर्ट पर अब चहल-पहल दिख रही है. जहाजों को दोबारा पेंट किया जा रहा है, इंजन ठीक किए जा रहे हैं, और जाल सुखाकर मोड़े जा रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आने वाले महीने मछुआरों की कमाई के लिए बहुत जरूरी समय होते हैं. खासकर मानसून के मौसम में हिल्सा मछली पकड़ने से, आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का मौका मिलता है.

गैस की नियमित सप्लाई भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है. मछुआरों की शिकायत है कि उन्हें अपने जहाज में खाना पकाने के लिए ले जाने के लिए गैस नहीं मिल पा रही है. कई मामलों में, उन्हें समय पर गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता; मानसून के मौसम में अक्सर निम्न दबाव क्षेत्र, तेज हवाएं और समुद्र में तूफान का खतरा रहता है. इस वजह से, मछुआरों को अक्सर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है.

जहाज मालिक दीपांकर दास ने कहा, "पिछले साल हमें कोई लाभ नहीं हुआ; समुद्र में मछलियां कम थी. हमें इस साल उम्मीद है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं. गैस की सप्लाई भी भरोसे लायक नहीं है, और मजदूरों की कमी है. कुल मिलाकर, हम बहुत ज्यादा दबाव में हैं. फिर भी, हम उम्मीद से भरे हुए, फिर से समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं. अगर गंगा देवी हम पर मेहरबान हुईं, तो शायद हम लाभ कमाने के लिए काफी मछलियां पकड़ लेंगे."

सुंदरबन फिशरमैन एंड वर्कर्स यूनियन के सचिव सतीनाथ पात्रा कहते हैं, "युद्ध के हालात ने फ्यूल और गैस की नियमित सप्लाई को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है. इसके ऊपर, फ्यूल की बढ़ती कीमतों की वजह से जहाज मालिकों पर ज्यादा पैसे का बोझ पड़ रहा है. हमें अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि फ्यूल सप्लाई में दिक्कतें आ सकती हैं. फिर भी, मछुआरे 15 जून को रवाना होंगे. हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले बेहतर मछलियां पकड़ी जाएंगी."

इस बीच, मछुआरे रवींद्र दास ने कहा, "हमारे इलाके से बहुत से लोग काम की तलाश में केरल चले गए हैं, जिससे मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है. फ्यूल की कीमतें भी तेजी से बढ़ गई हैं. फिर भी, हमें अपने परिवारों का गुजारा करने के लिए समुद्र में जाना ही पड़ता है! जहाज की मरम्मत और जाल की तैयारी अभी चल रही है. मुझे उम्मीद है कि इस साल ज्यादा मछली पकड़ पाऊंगा."

अगर इस मुश्किल मौसम में हिल्सा खाने की थाली में आ भी जाए, तो भी डर बना हुआ है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी. 'जमाई षष्ठी' (Jamai Sasthi) त्योहार पास आ रहा है, ऐसे में आम लोग सोच रहे हैं कि क्या युद्ध का असर उनके दामादों को हिल्सा डिश परोसने पर पड़ेगा.

इन सभी मुश्किलों के बावजूद, दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय इलाकों में हजारों मछुआरे नई उम्मीद से भरे हुए हैं. दो महीने की रोक के बाद, समुद्र उन्हें वापस बुला रहा है. अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने की उम्मीद में, बंगाल के मछुआरे एक बार फिर गहरे समुद्र में जाने के लिए तैयार हैं.

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