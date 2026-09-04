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अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को खाली करने अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ( file photo-ETV Bharat )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को कोर्ट की इजाजत से विदेश यात्रा पर रवाना हुए. उनके रवाना होने के दिन ही कामाक स्ट्रीट स्थित ऑफिस एक बार फिर विवाद का केंद्र बन गया है. आग से सुरक्षा के उपायों में लापरवाही का हवाला देते हुए, अग्निशमन विभाग ने ऑफिस परिसर को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है. इन घटनाओं के बाद तृणमूल नेता और बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि ऐसे निर्देश खास तौर पर अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाने के लिए जारी किए जा रहे हैं. शुक्रवार को, राज्य अग्निशमन विभाग के प्रभारी निदेशक ने दो अलग-अलग नोटिस जारी किए. 9 अबनिंद्रनाथ टैगोर सरणी (कामाक स्ट्रीट ) पर स्थित ऊंची इमारत के बेसमेंट और छठी व सातवीं मंज़िल को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया. अग्निशमन विभाग का कहना है कि बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के लिए जरूरी सिस्टम नहीं हैं. इसके अलावा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की समय-सीमा खत्म हो चुकी है. 10 अगस्त, 2023 को जारी किया गया यह सर्टिफिकेट तीन साल के लिए मान्य था, लेकिन समय खत्म होने से पहले इसे रिन्यू नहीं कराया गया. इस लापरवाही के मामले में सुनवाई के लिए 1 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था. इस पर बेसमेंट वाले हिस्से के मालिक तो पेश नहीं हुए, लेकिन छठी और सातवीं मंजिल पर रहने वालों के प्रतिनिधियों ने लीज के दस्तावेज जमा किए और अपना पक्ष रखा. मामले की समीक्षा करने के बाद, अग्निशमन विभाग ने कहा कि आग से सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने की कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से मालिकों की है. विभाग ने पाया कि ठीक से रखरखाव न होने के कारण, यह जगह अभी बहुत खतरनाक हालत में है, जिससे इमारत के अंदर और आस-पास मौजूद लोगों की जान को बड़ा खतरा है. इसलिए, इन जगहों को तुरंत खाली करना होगा और नया सुरक्षा प्रमाणपत्र मिलने तक इन परिसरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कुछ ही दिन पहले, कामाक स्ट्रीट पर स्थित इस ऑफिस में एक बिलबोर्ड हटाने को लेकर भारी हंगामा हुआ था. पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई और मामला आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया.