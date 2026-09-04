ETV Bharat / bharat

अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को खाली करने अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया

अग्निशमन विभाग ने कहा कि बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के लिए जरूरी सिस्टम नहीं हैं. सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट...

Trinamool Congress National General Secretary Abhishek Banerjee
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (file photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को कोर्ट की इजाजत से विदेश यात्रा पर रवाना हुए. उनके रवाना होने के दिन ही कामाक स्ट्रीट स्थित ऑफिस एक बार फिर विवाद का केंद्र बन गया है.

आग से सुरक्षा के उपायों में लापरवाही का हवाला देते हुए, अग्निशमन विभाग ने ऑफिस परिसर को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है. इन घटनाओं के बाद तृणमूल नेता और बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि ऐसे निर्देश खास तौर पर अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाने के लिए जारी किए जा रहे हैं.

शुक्रवार को, राज्य अग्निशमन विभाग के प्रभारी निदेशक ने दो अलग-अलग नोटिस जारी किए. 9 अबनिंद्रनाथ टैगोर सरणी (कामाक स्ट्रीट ) पर स्थित ऊंची इमारत के बेसमेंट और छठी व सातवीं मंज़िल को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया.

अग्निशमन विभाग का कहना है कि बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के लिए जरूरी सिस्टम नहीं हैं. इसके अलावा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की समय-सीमा खत्म हो चुकी है. 10 अगस्त, 2023 को जारी किया गया यह सर्टिफिकेट तीन साल के लिए मान्य था, लेकिन समय खत्म होने से पहले इसे रिन्यू नहीं कराया गया.

इस लापरवाही के मामले में सुनवाई के लिए 1 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था. इस पर बेसमेंट वाले हिस्से के मालिक तो पेश नहीं हुए, लेकिन छठी और सातवीं मंजिल पर रहने वालों के प्रतिनिधियों ने लीज के दस्तावेज जमा किए और अपना पक्ष रखा.

मामले की समीक्षा करने के बाद, अग्निशमन विभाग ने कहा कि आग से सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने की कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से मालिकों की है.

विभाग ने पाया कि ठीक से रखरखाव न होने के कारण, यह जगह अभी बहुत खतरनाक हालत में है, जिससे इमारत के अंदर और आस-पास मौजूद लोगों की जान को बड़ा खतरा है. इसलिए, इन जगहों को तुरंत खाली करना होगा और नया सुरक्षा प्रमाणपत्र मिलने तक इन परिसरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

कुछ ही दिन पहले, कामाक स्ट्रीट पर स्थित इस ऑफिस में एक बिलबोर्ड हटाने को लेकर भारी हंगामा हुआ था. पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई और मामला आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया.

इसके कुछ ही समय बाद, अग्निशमन विभाग की एक टीम ने फायर सेफ्टी ऑडिट करने के लिए इमारत का अचानक दौरा किया. इसके तुरंत बाद यह सख्त निर्देश जारी किया गया.

कुणाल घोष ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते कहा, "मैं छह या सात मंजिला इमारत के बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं कर सकता—चाहे वह उसके इस्तेमाल, चुनाव प्रचार की व्यवस्था या इमारत के मालिकों के मामलों से जुड़ी हो. यह मेरे कहने की बात नहीं है." हालांकि, विधायक को इस प्रशासनिक कदम के पीछे कोई गुप्त मकसद होने का शक है.

कुणाल ने आगे कहा, "मुझे बस इतना पता है कि बंगाल में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन खास तौर पर इसी जगह को निशाना बनाया गया है." चूंकि तृणमूल का वहां एक आईटी ऑफिस है, इसलिए उस ऑफिस को निशाना बनाया गया है, जिसके चलते ऐसा निर्देश जारी किया गया है. शहर में कई और भी जगहें हैं जहां तुरंत फायर ऑडिट किया जाना चाहिए—जहां हर चीज की जांच होनी चाहिए—लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.

कामाक स्ट्रीट पर मौजूद खास इमारत से जुड़े कानूनी पहलुओं पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए, तृणमूल नेता ने घटनाओं के क्रम पर सवाल उठाए.

कुणाल ने कहा, "इस खास बिल्डिंग या फ़्लोर के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है. हालांकि, घटनाओं का क्रम साफ तौर पर बताता है कि ये कदम कुछ खास राजनीतिक मकसद हासिल करने के इरादे से उठाए गए हैं."

सबसे पहले बिलबोर्ड हटाया गया; फिर अभिषेक बनर्जी की तस्वीर फाड़ दी गई; और आखिर में, कल तोड़-फोड़ की घटना हुई. आखिर में, कुणाल ने जोर देकर कहा, "मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि समय, आस-पास के हालात और घटनाओं का क्रम स्थिति को साफ कर देते हैं."

मैं इस घटना के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है. हालांकि, यह साफ होता जा रहा है कि ये घटनाएं एक खास व्यक्ति और पार्टी के खिलाफ एक सोची-समझी मुहिम के तहत हो रही हैं.

ये भी पढ़ें- टीएमसी ऑफिस में सुबह-सुबह हमला, फर्नीचर तोड़ा, फोन छीना, अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर गंभीर आरोप

TAGGED:

CAMAC STREET OFFICE
TMC MP ABHISHEK BANERJEE
ABHISHEK BANERJEE OFFICE
TRINAMOOL CONGRESS
WEST BENGAL FIRE DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.