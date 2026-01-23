ETV Bharat / bharat

'हुई महंगी शराब' पर कम नहीं हुआ पीने वालों का उत्साह! बंगाल में 'थोड़ी-थोड़ी' की जगह जमकर बिक्री

कोलकाता: बंगाल आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कीमतें बढ़ने के बावजूद, दिसंबर 2025 में राज्य का आबकारी राजस्व संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत बढ़ गया. बता दें कि दिसंबर 2025 की शुरुआत में राज्य में शराब की कीमतें बढ़ा दी गई थीं. इसके बाद आशंका जतायी जा रही थी कि कीमत बढ़ने से बिक्री में गिरावट आ सकती है.

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 में राज्य भर में शराब की बिक्री से सरकारी खजाने को 1716 करोड़ रुपये मिले थे. जबकि, दिसंबर 2024 में राजस्व 1634 करोड़ रुपये था. इसका मतलब यह है कि एक साल बाद और नई कीमतें लागू होने के बावजूद, राजस्व का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ा है.

गौरतलब है कि 1 दिसंबर, 2025 से पूरे राज्य में भारतीय निर्मित शराब और भारतीय निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी. बीयर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था. नए टैक्स ढांचे के अनुसार, विदेशी शराब (IMFL) की 180 मिलीलीटर की बोतल की कीमत में लगभग 10 रुपये की वृद्धि हुई. वहीं दूसरी ओर, 750 मिलीलीटर की बड़ी बोतल की कीमत 20 से 50 रुपये तक बढ़ गई थी. देशी शराब के 350 और 600 मिलीलीटर की बोतलों की कीमतों में भी लगभग 10-10 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.

आबकारी विभाग ने बताया कि हालांकि राज्य में मात्रा (वॉल्यूम) के मामले में सबसे ज्यादा बीयर बिकती है, लेकिन राजस्व का बड़ा हिस्सा विदेशी शराब (IMFL) की बिक्री से आता है. आबकारी विभाग ने इस बात पर भी कड़ी नजर रखी कि कीमतों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे. दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी निर्माताओं, वितरकों और थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया था कि वे 30 नवंबर तक अपना पुराना स्टॉक खत्म कर लें या उसका पूरा हिसाब दें.