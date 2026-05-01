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बंगाल में स्ट्रांग रूम पर 'महासंग्राम', EVM की सुरक्षा को लेकर फिर गरमाई सियासत

बंगाल में स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में सुरक्षाकर्मी, टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे और ममता बनर्जी की तस्वीर ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्ट्रांग रूम को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है. सुबह होते ही कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र का स्ट्रॉन्ग रूम एक ऐसे किले में बदल गया जिसे कोई नहीं भेद सकता. जगह को लोहे की बड़ी-बड़ी रेलिंग से घेरा गया है. गार्ड ड्यूटी पर तैनात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी मॉनिटर को इन ऊंचे बैरिकेड्स से जानबूझकर छिपाया गया था.

कल रात अपने दौरे के बाद, बेलेघाटा चुनाव क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार कुणाल घोष आज सुबह खुदीराम अनुशीलन केंद्र के मॉनिटरिंग सेंटर में CCTV फुटेज की बारीकी से जांच करने के लिए लौटे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का ईमेल दिखाने के बावजूद, गुरुवार को उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया.

इसके बाद, तृणमूल नेता ने प्रशासन के व्यवहार पर अपना गहरा गुस्सा निकाला, और गंभीर आरोप लगाए कि उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया था.

आज सुबह मॉनिटरिंग सेंटर पहुंचने पर, कुणाल घोष ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की. फुटेज में बेलेघाटा से तृणमूल उम्मीदवार दो बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे और स्थिति को करीब से देखते हुए दिख रहे हैं. स्क्रीन पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर लगे कई CCTV कैमरों की लाइव फीड दिखाई दे रही थी, जिससे सुविधा के अंदर रैक की लाइनें दिख रही थीं.

एक खास कैमरे की फीड की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने बताया कि ठीक पिछले दिन उसी जगह पर पोस्टल बैलेट संभाल रहे कई लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी. उस इलाके में वर्कर बैलेट प्रक्रिया करने में लगे हुए थे. हालांकि, उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह तक, उस जगह पर कोई इंसान मौजूद नहीं था या कोई हलचल नहीं दिख रही थी.

इसके बजाय, मुख्य बिल्डिंग अब सेंट्रल फोर्स की कड़ी निगरानी में है, जबकि बाहर राज्य पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है. राज्य पुलिस और सेंट्रल फोर्स के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा लोहे का बैरिकेड लगा है, जो लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा है.

शुक्रवार सुबह खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर का नजारा

ये डबल-लेयर वाले बैरिकेड एक तरह से एक ऐसी दीवार बन गए हैं जिसे पार नहीं किया जा सकता, जिससे सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ देखना लगभग नामुमकिन हो गया है. बताया गया है कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम में अभी कुल सात हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) रखी हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है.

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लाइव CCTV फुटेज दिखाने वाले मॉनिटर लगाए गए थे ताकि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि यह देख सकें कि अंदर ईवीएम सुरक्षित हैं. हालांकि, शुक्रवार सुबह, अपनी शिफ्ट बदलने के लिए आए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पाया कि मॉनिटर के ठीक सामने एक बड़ी रेलिंग लगा दी गई थी. उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम के आस-पास भी जाने से रोका जा रहा था. इसलिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पार करके कलकत्ता हाई कोर्ट के पास खुदीराम बोस की मूर्ति के सामने इकट्ठा होना पड़ा.

इस घटना पर गहरी निराशा जताते हुए, एक गुस्साए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, "कल देर रात तक, हम पूरी पारदर्शिता के साथ हालात पर नजर रख रहे थे. हम साफ देख सकते थे कि कौन से कैमरे चालू थे और कौन से बंद थे. लेकिन इस शुक्रवार सुबह पहुंचने पर, हमने पाया कि स्ट्रॉन्ग रूम के सामने के इलाके में इतनी ऊंची रेलिंग लगा दी गई है कि CCTV मॉनिटर भी अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं."

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगे साफ तौर पर आरोप लगाया, "असल में अंदर क्या हो रहा है, इस बारे में हमें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है. हमें परिसर में घुसने की कोई इजाजत नहीं दी गई है. इसके अलावा, प्रशासन स्ट्रॉन्ग रूम में एंट्री को लेकर खास प्रोटोकॉल या नियमों के बारे में कोई साफ जानकारी देने में नाकाम रहा है."

तृणमूल कैंप के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के बार-बार पारदर्शी तरीके के साथ काम करने के दावों के बावजूद, असल में ऐसी पारदर्शिता की जरा सी भी झलक नहीं दिखती है.