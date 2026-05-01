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बंगाल में स्ट्रांग रूम पर 'महासंग्राम', EVM की सुरक्षा को लेकर फिर गरमाई सियासत

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी मॉनिटर को इन ऊंचे बैरिकेड्स से जानबूझकर छिपाया गया था.

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बंगाल में स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में सुरक्षाकर्मी, टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे और ममता बनर्जी की तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 3:16 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्ट्रांग रूम को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है. सुबह होते ही कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र का स्ट्रॉन्ग रूम एक ऐसे किले में बदल गया जिसे कोई नहीं भेद सकता. जगह को लोहे की बड़ी-बड़ी रेलिंग से घेरा गया है. गार्ड ड्यूटी पर तैनात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी मॉनिटर को इन ऊंचे बैरिकेड्स से जानबूझकर छिपाया गया था.

कल रात अपने दौरे के बाद, बेलेघाटा चुनाव क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार कुणाल घोष आज सुबह खुदीराम अनुशीलन केंद्र के मॉनिटरिंग सेंटर में CCTV फुटेज की बारीकी से जांच करने के लिए लौटे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का ईमेल दिखाने के बावजूद, गुरुवार को उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया.

इसके बाद, तृणमूल नेता ने प्रशासन के व्यवहार पर अपना गहरा गुस्सा निकाला, और गंभीर आरोप लगाए कि उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया था.

आज सुबह मॉनिटरिंग सेंटर पहुंचने पर, कुणाल घोष ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की. फुटेज में बेलेघाटा से तृणमूल उम्मीदवार दो बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे और स्थिति को करीब से देखते हुए दिख रहे हैं. स्क्रीन पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर लगे कई CCTV कैमरों की लाइव फीड दिखाई दे रही थी, जिससे सुविधा के अंदर रैक की लाइनें दिख रही थीं.

एक खास कैमरे की फीड की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने बताया कि ठीक पिछले दिन उसी जगह पर पोस्टल बैलेट संभाल रहे कई लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी. उस इलाके में वर्कर बैलेट प्रक्रिया करने में लगे हुए थे. हालांकि, उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह तक, उस जगह पर कोई इंसान मौजूद नहीं था या कोई हलचल नहीं दिख रही थी.

इसके बजाय, मुख्य बिल्डिंग अब सेंट्रल फोर्स की कड़ी निगरानी में है, जबकि बाहर राज्य पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है. राज्य पुलिस और सेंट्रल फोर्स के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा लोहे का बैरिकेड लगा है, जो लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा है.

शुक्रवार सुबह खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर का नजारा
ये डबल-लेयर वाले बैरिकेड एक तरह से एक ऐसी दीवार बन गए हैं जिसे पार नहीं किया जा सकता, जिससे सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ देखना लगभग नामुमकिन हो गया है. बताया गया है कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम में अभी कुल सात हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) रखी हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है.

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लाइव CCTV फुटेज दिखाने वाले मॉनिटर लगाए गए थे ताकि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि यह देख सकें कि अंदर ईवीएम सुरक्षित हैं. हालांकि, शुक्रवार सुबह, अपनी शिफ्ट बदलने के लिए आए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पाया कि मॉनिटर के ठीक सामने एक बड़ी रेलिंग लगा दी गई थी. उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम के आस-पास भी जाने से रोका जा रहा था. इसलिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पार करके कलकत्ता हाई कोर्ट के पास खुदीराम बोस की मूर्ति के सामने इकट्ठा होना पड़ा.

इस घटना पर गहरी निराशा जताते हुए, एक गुस्साए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, "कल देर रात तक, हम पूरी पारदर्शिता के साथ हालात पर नजर रख रहे थे. हम साफ देख सकते थे कि कौन से कैमरे चालू थे और कौन से बंद थे. लेकिन इस शुक्रवार सुबह पहुंचने पर, हमने पाया कि स्ट्रॉन्ग रूम के सामने के इलाके में इतनी ऊंची रेलिंग लगा दी गई है कि CCTV मॉनिटर भी अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं."

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगे साफ तौर पर आरोप लगाया, "असल में अंदर क्या हो रहा है, इस बारे में हमें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है. हमें परिसर में घुसने की कोई इजाजत नहीं दी गई है. इसके अलावा, प्रशासन स्ट्रॉन्ग रूम में एंट्री को लेकर खास प्रोटोकॉल या नियमों के बारे में कोई साफ जानकारी देने में नाकाम रहा है."

तृणमूल कैंप के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के बार-बार पारदर्शी तरीके के साथ काम करने के दावों के बावजूद, असल में ऐसी पारदर्शिता की जरा सी भी झलक नहीं दिखती है.

लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के बावजूद, साइट पर मौजूद रूलिंग पार्टी के वर्करों ने दावा किया कि उन्होंने पहले कभी किसी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर इतनी बड़ी रेलिंग या ऐसी बैरिकेडिंग नहीं देखी जो घुस न सकें.

प्रशासन से अपील करते हुए उन्होंने कहा, "चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, मॉनिटर को कम से कम बैरिकेड्स के पास एक ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, जहां से हम बाहर खड़े होकर भी ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें. CCTV फुटेज को अपनी आंखों से देखने से हमें कम से कम कुछ हद तक तसल्ली तो मिलेगी."

इस बीच, स्ट्रॉन्गरूम की कथित तौर पर पक्की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए, नाराजगी भरे लहजे में कुणाल घोष ने कहा कि, वह आज सुबह यहां खास तौर पर कल के आरोपों के बाद आए हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम बिना किसी को पहले से बताए खोला गया था. उन्होंने कहा कि, कमरा हमारी गैरमौजूदगी में खोला गया था, यानी उम्मीदवार और चुनाव एजेंट दोनों की गैरमौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया था. कुणाल घोष ने कहा, "अगर आपने ( चुनाव आयोग) सच में ईमेल नोटिफिकेशन भेजा था, तो जब हमने वह ईमेल देखने की रिक्वेस्ट की तो हमें जगह में एंट्री क्यों नहीं दी गई."

हालांकि, चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ पार्टी के इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है. गुरुवार को, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मीडिया से बात की और साफ तौर पर कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर शक करने लायक कोई घटना नहीं हुई है. इसके अलावा, उस जगह के इंचार्ज जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने साफ तौर पर बताया कि पोस्टल बैलेट छांटने के प्रक्रिया के बारे में हर राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को पहले ही ईमेल से बता दिया गया था. चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों का सख्ती से पालन करते हुए किया गया था और अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कोई लॉजिकल आधार नहीं है.

फिर भी, बेलेघाटा से उम्मीदवार ने आज साफ किया कि यह चौबीसों घंटे निगरानी तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए रखी जा रही है, जिसका मकसद वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पक्का करना है. उन्होंने कहा कि उनके इलेक्शन एजेंट, अयान चक्रवर्ती, अभिजीत और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता बारी-बारी से 24 घंटे CCTV मॉनिटरिंग ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं.

उनके शब्दों में, "माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सभी उम्मीदवारों और एजेंटों को साइट पर बार-बार आना चाहिए और लगातार निगरानी रखनी चाहिए." इसके अलावा, उन्होंने आशंका जताई कि दोपहर बाद स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर पोस्टल बैलेट से जुड़ी और भी हलचल या गतिविधि हो सकती है. इसलिए, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे एक पल के लिए भी कार्यवाही से अपनी नजरें न हटाएं और कड़ी निगरानी रखें.

स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर चल रहे विवाद के बीच, कुणाल घोष अपनी पार्टी की शानदार जीत को लेकर 100 प्रतिशत आश्वस्त हैं. पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि, तृणमूल जीत रही है और ममता बनर्जी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही हैं.

उन्होंने कहा, "हम तो बस पहरा देने और अपना विरोध दर्ज कराने का अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं. जहां भी कोई कमी है, वे मौके का फायदा उठा रहे हैं." मुख्य विपक्षी पार्टी, भाजपा पर निशाना साधते हुए, उन्होंने तीखा जवाब दिया, "ऐसी तरकीबें तृणमूल को कमजोर करने में कामयाब नहीं होंगी. हमारी कड़ी निगरानी से भाजपा साफ तौर पर परेशान है, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. हम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे."

चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले, शुक्रवार सुबह देखी गई इस किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था और सत्तारूढ़ पार्टी के इन गंभीर आरोपों ने एक बार फिर राजनीतिक टेंशन बढ़ा दी है.

ये भी पढ़ें: ईवीएम से छेड़छाड़ के TMC के आरोप पर बवाल, ममता पहुंची स्ट्रॉन्ग रूम, चुनाव आयोग का आया जवाब

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