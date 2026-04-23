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पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: मुर्शिदाबाद में TMC समर्थकों का हंगामा! बमबाजी और मतदाताओं को धमकाने के आरोप

मुर्शिदाबाद के एक मतदान केंद्र पर मतदान के लिए खड़े लोग. ( ETV Bharat )