पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: मुर्शिदाबाद में TMC समर्थकों का हंगामा! बमबाजी और मतदाताओं को धमकाने के आरोप
चुनाव आयोग ने इस घटना पर भी रिपोर्ट मांगी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस मामले में कड़े कदम उठाए हैं.
Published : April 23, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 1:10 PM IST
तापस घोष
डोमकल (पश्चिम बंगाल): विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद में हंगामे की खबर है. यहां के नाओदा इलाके में बमबाजी की सूचना पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है. वहीं, डोमकल में भी स्थिति तनावपूर्ण है. आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के समर्थकों ने हथियार दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश की. दूसरी तरफ, रानीनगर में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं.
गुरुवार को मतदान शुरू होते ही डोमकल अनुमंडल में तनाव फैल गया. डोमकल के बूथ संख्या 217 के आसपास का इलाका बुधवार रात से ही अशांत था. आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हथियार दिखाकर मतदाताओं को डराया-धमकाया. इसके अलावा, यह भी आरोप लगा है कि माकपा (CPM) समर्थकों को उनके घरों में ही बंद कर दिया गया.
डोमकल के रायपुर हाई स्कूल पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को धमकाए जाने की खबर मिलते ही तृणमूल उम्मीदवार मौके पर पहुंचे. चुनाव आयोग ने डोमकल में हुई इन गड़बड़ियों पर "कार्रवाई रिपोर्ट" मांगी है.
इसके अलावा, मुर्शिदाबाद के रानीनगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 27 पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ आरोप लगे हैं. आरोप है कि सुरक्षा बल मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोक रहे थे. यह बात भी सामने आई है कि चुनाव अधिकारी ने बुजुर्ग मतदाताओं को उनके परिवार के सदस्यों के साथ अंदर आने की अनुमति दी थी, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल इन परिजनों को बुजुर्गों के साथ अंदर जाने से रोक रहे थे.
नाओदा में आरोप लगे हैं कि बुधवार की रात तृणमूल उम्मीदवार पर बम फेंका गया. चुनाव आयोग ने इस घटना पर भी रिपोर्ट मांगी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस मामले में कड़े कदम उठाए हैं.
चुनाव शुरू होने से पहले, आयोग ने उन जगहों की बारीकी से तलाशी लेने के निर्देश दिए थे जहां बम छिपे होने की आशंका थी. साथ ही, यह आदेश भी था कि यदि कोई बम मिले, तो उसे तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाए. लेकिन इन उपायों के बावजूद चुनाव के दिन बम मिलने पर, आयोग ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है कि ये विस्फोटक कहां से आए और तलाशी के दौरान इन्हें ढूंढा या निष्क्रिय क्यों नहीं किया गया.
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