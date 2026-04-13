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बंगाल चुनाव: बक्सा हिल्स के तीन बूथ पर मतदान कराना पोलिंग स्टाफ के लिए बड़ी चुनौती, जानें वजह

पश्चिम बंगाल के कालचीनी क्षेत्र में आने वाला बक्सा हिल्स समुद्र तल से लगभग 2,800 फीट की ऊंचाई पर है. यहां जीरो नेटवर्क कनेक्टिविटी है.

Bengal Election 2026 No road or network connectivity in 3 polling booths in Buxa Hills on Bhutan Border
बक्सा हिल्स के तीन बूथ तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं, पोलिंग स्टाफ के सामने चुनौती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 10:21 PM IST

6 Min Read
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अभिजीत बोस और शुभदीप बर्मन

अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) : कालचीनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाला बक्सा हिल्स भारत-भूटान सीमा पर बक्सा टाइगर रिजर्व में बसा है. इस दूरदराज इलाके में देश के तीन सबसे अलग-थलग पोलिंग स्टेशन हैं — ऐसी जगहें जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज बिल्कुल नहीं है और गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकतीं, क्योंकि इलाके में कोई सड़क नहीं है. इसलिए, पोलिंग स्टाफ को बूथ तक पहुंचने और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 कराने के लिए पूरी तरह से ट्रेकिंग पर निर्भर रहना पड़ता है.

इसके अलावा, मतदान प्रतिशत पर नजर रखने या पोलिंग स्टाफ के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट पाने के लिए, चुनाव आयोग (ECI) को आसानी से बातचीत के लिए सैटेलाइट फोन का सहारा लेना पड़ता है. चुनाव के मौसम में ही लोगों पर वादों की बारिश होती है. लेकिन, पिछले अनुभवों से सीख लेकर, वहां के लोग अब किसी भी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं करते. अपने दिल में विकास की उम्मीदें लिए, वे भगवान पर पूरा भरोसा रखते हुए वोट देते हैं.

बक्सा हिल्स दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र
बक्सा हिल्स दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र (ETV Bharat)

बक्सा हिल्स समुद्र तल से लगभग 2,800 फीट की ऊंचाई पर है. स्थानीय लोगों को गर्भवती महिलाओं या बीमार लोगों को मैदानी इलाकों के अस्पतालों तक ले जाने में बहुत मुश्किल होती है. मरीजों को मेडिकल सुविधाओं तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की खड़ी, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी पगडंडियों से नीचे उतरना पड़ता है—या तो पैदल या स्ट्रेचर पर. इस दुर्गम इलाके के बीच तीन पोलिंग स्टेशन हैं: अदमा (Adma), चूनाभाटी (Chunabhati) और बक्सा (Buxa). बक्सा हिल्स इलाके के लगभग 1,100 मतदाता—खासकर सदर बाजार, दारागांव, तासीगांव, अदमा और लेपचाखा गांवों के—बक्सा दुआर BFP स्कूल और अदमा फॉरेस्ट बस्ती प्राइमरी स्कूल में वोट डालेंगे.

मतदान कर्मियों के पास इन पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए पैदल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. वे अलीपुरद्वार से संतालाबाड़ी तक गाड़ी से जा सकते हैं; लेकिन, वहां से आगे, उन्हें अपने तय पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए खड़ी, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है. मोबाइल नेटवर्क एकदम नहीं होने की वजह से, इन तीन बूथों से लाइव वेबकास्टिंग करना बहुत मुश्किल काम साबित होता है. फिर भी, मतदान प्रक्रिया की लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. पोलिंग स्टाफ के बारे में अपडेट इकट्ठा करने और चुनाव से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने के लिए, चुनाव आयोग RTC सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करेगा. यह भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी कि कितने बजे तक कितने प्रतिशत वोट डाले गए.

बक्सा हिल्स दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र
बक्सा हिल्स दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र (ETV Bharat)

बक्सा हिल्स के रहने वाले अनित थापा कहते हैं, "चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं. लेकिन, हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता. अगर हमें किसी गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति को पहाड़ियों से नीचे लाना हो, तो हमें उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता है. कुछ समय पहले, हमारे लिए सड़क बनाने के लिए एक JCB मशीन आई थी, लेकिन वन विभाग ने उसे जब्त कर लिया. तब नेता कहां थे? वे आगे आकर सड़क बनाने की मांग क्यों नहीं करते? वन विभाग हमें सड़क बनाने ही नहीं दे रहा है, जबकि सड़क बहुत जरूरी है. अगर उन्होंने सड़क बनाई होती, तो हमें लगता कि कम से कम किसी ने हमारे लिए कुछ तो किया. लेकिन किसी ने सड़क नहीं बनाई. जिनके घर में चार ठीक-ठाक लोग नहीं हैं, वे किसी को स्ट्रेचर पर नीचे नहीं ले जा सकते. इस बार जो भी जीते, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वे आखिरकार हमारे लिए सड़क बना दें."

बक्सा के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति नसीब लेप्चा कहते हैं, "हमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं. अगर हमारे पास सड़क होती तो कितना अच्छा होता. मुझे नहीं पता कि यह कभी होगा या नहीं; हम बस भगवान पर भरोसा करते हैं. हम अपना वोट जरूर देंगे. वे असल में हमारी सड़क बनाते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से उन पर है. अभी, चुनाव के मौसम में, वे हमें भरोसा दिलाते हैं. इससे पहले भी कई लोग आए हैं—वादे किए और चुनाव भी जीते—फिर भी उन्होंने हमारी सड़क की समस्या का हल नहीं किया. इन पहाड़ियों में बिल्कुल भी मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है. हमारे पास एक स्कूल है, लेकिन वह सिर्फ़ आठवीं कक्षा तक है; हमें यहां एक हाई स्कूल की बहुत जरूरत है."

बक्सा हिल्स में चुनाव माहौल का जायजा लेने पहुंची ईटीवी भारत की टीम
बक्सा हिल्स में चुनाव माहौल का जायजा लेने पहुंची ईटीवी भारत की टीम (ETV Bharat)

बक्सा हिल्स के मनोज लेप्चा कहते हैं, "गाड़ियों के आने-जाने लायक कोई सड़क नहीं है. हमें सड़क चाहिए. चुनाव के समय बहुत से लोग आते हैं और आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब हमें भूल जाते हैं. चाहे कोई भी सरकार आए, हम बस यही चाहते हैं कि वे इन पहाड़ियों में आने-जाने के लिए एक अच्छी सड़क बनाएं. इसके अलावा, यहां स्कूल तो है, लेकिन शिक्षक नहीं हैं. हमें एक हाई स्कूल चाहिए. यहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज भी नहीं है. हम अपने इलाके में विकास देखना चाहते हैं."

एक अन्य स्थानीय व्यक्ति परम छेत्री ने भी यही बातें दोहराई. उन्होंने कहा, "हमें रोज आने-जाने में बहुत मुश्किल होती है. सड़क अभी तक नहीं बनी है. नेता इन पहाड़ियों पर तभी आते हैं जब चुनाव पास होते हैं; वोटिंग खत्म होने के बाद, उनमें से एक भी नहीं दिखता."

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में, अलीपुरद्वार जिला प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, हर पोलिंग बूथ पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. जिले के कई दूर-दराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम नहीं है. पोलिंग स्टेशनों के आस-पास की मुश्किल जमीन और मौसम की स्थिति इस प्लान को सफलतापूर्वक लागू करने में बड़ी बाधा बनकर उभरी है. जिले के कुल 53 पोलिंग स्टेशन नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कतों से जूझ रहे हैं. अलीपुरद्वार के 53 बूथों में से 22 कालचीनी विधानसभा क्षेत्र में हैं; इनमें से तीन बक्सा हिल्स में हैं.

अलीपुरद्वार की जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी मयूरी बसु ने कहा कि वे पहले ही अलग-अलग दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं. उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए, हम 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग कवरेज सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं."

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