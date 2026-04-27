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बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बमों के केस की जांच NIA के हाथों में, चुनाव आयोग भी सख्त

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

BENGAL CRUDE BOMB RECOVERY CASE
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच बमों के केस की जांच NIA के हाथों में (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 8:42 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में भांगर के शानपुकुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के खाली पड़े आवास में बमों का जखीरा मिलने के बाद सनसनी मच गई. खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया. ताजा जानकारी के मुताबिक सोमवार को इस केस की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने हाथों में ले ली है. इसके साथ-साथ इस केस में आतंकी एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

एंटी-टेरर एजेंसी ने गृह मंत्रालय (MHA) से आदेश मिलने के एक दिन बाद आज सोमवार सुबह एक नई एफआईआर भी दर्ज की है. जांच एजेंसी ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल में क्रूड बमों की बरामदगी से जुड़ा एक केस अपने हाथ में ले लिया है और उसे दर्ज कर लिया है. बता दें, यह केस कोलकाता पुलिस द्वारा 79 क्रूड बम और दूसरे आपत्तिजनक सामान की बरामदगी से जुड़ा है, जिन्हें 25 अप्रैल को एक जगह पर रखा गया था, जिससे जान-माल का खतरा था.

25 अप्रैल का यह केस शुरू में कोलकाता के भांगर डिवीजन के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था. क्रूड बम और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के स्टोरेज के बारे में इनपुट मिलने के बाद एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. जानकारी मिलने पर, राज्य पुलिस ने जूट की रस्सियों से बंधी 79 गोल चीजें और दूसरी आपत्तिजनक चीजें बरामद कीं, जिनके बारे में शक है कि वे देसी बम हैं. ये विस्फोटक कथित तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के तहत माझेरहाट (पोइलेपारा) गांव में एक कब्रिस्तान के पास एक खाली घर के अंदर अज्ञात लोगों ने रखे थे.

वहीं, इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक का गैर-कानूनी तरीके से स्टोरेज और हैंडलिंग करना पब्लिक सेफ्टी और प्रॉपर्टी के लिए गंभीर खतरा है, जिसका मकसद लोगों में डर और आतंक फैलाना हो सकता है.

वहीं, इस केस को लेकर चुनाव आय़ोग भी सख्त हो गया है. आयोग ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सभी मामलों की जांच एनआईए करेगी. चुनाव आयोग ने पुलिस कमिश्नर समेत सभी आलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विस्फोटक मिलता है तो उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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