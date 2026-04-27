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बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बमों के केस की जांच NIA के हाथों में, चुनाव आयोग भी सख्त

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में भांगर के शानपुकुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के खाली पड़े आवास में बमों का जखीरा मिलने के बाद सनसनी मच गई. खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया. ताजा जानकारी के मुताबिक सोमवार को इस केस की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने हाथों में ले ली है. इसके साथ-साथ इस केस में आतंकी एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

एंटी-टेरर एजेंसी ने गृह मंत्रालय (MHA) से आदेश मिलने के एक दिन बाद आज सोमवार सुबह एक नई एफआईआर भी दर्ज की है. जांच एजेंसी ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल में क्रूड बमों की बरामदगी से जुड़ा एक केस अपने हाथ में ले लिया है और उसे दर्ज कर लिया है. बता दें, यह केस कोलकाता पुलिस द्वारा 79 क्रूड बम और दूसरे आपत्तिजनक सामान की बरामदगी से जुड़ा है, जिन्हें 25 अप्रैल को एक जगह पर रखा गया था, जिससे जान-माल का खतरा था.

25 अप्रैल का यह केस शुरू में कोलकाता के भांगर डिवीजन के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था. क्रूड बम और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के स्टोरेज के बारे में इनपुट मिलने के बाद एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. जानकारी मिलने पर, राज्य पुलिस ने जूट की रस्सियों से बंधी 79 गोल चीजें और दूसरी आपत्तिजनक चीजें बरामद कीं, जिनके बारे में शक है कि वे देसी बम हैं. ये विस्फोटक कथित तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के तहत माझेरहाट (पोइलेपारा) गांव में एक कब्रिस्तान के पास एक खाली घर के अंदर अज्ञात लोगों ने रखे थे.