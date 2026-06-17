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CM शुभेंदु ने फाल्टा थाने के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा थाने के बाहर प्रदर्शन की घटना में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी का भी आदेश दिया.

Bengal CM Suvendu Adhikari warns of strict action against those who attempt to storm Falta Police Station
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
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फाल्टा (दक्षिण 24 परगना): पश्चिम बंगाल के फाल्टा में तृणमूल के पूर्व विधायक जहांगीर खान की रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से माहौल गर्म हो गया. घटना के 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया.

तृणमूल नेता जहांगीर खान पर जबरन वसूली समेत कई आरोप लगे थे. हाल ही में जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया था, जब वह कथित तौर पर नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे. वह अभी पुलिस कस्टडी में हैं, और फाल्टा थाने में उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया है. पुलिस उन्हें पहले ही तीन दिनों तक सड़कों पर घुमा चुकी है. इस दौरान खान को कान पकड़कर और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देखा गया.

इस बीच, मंगलवार को फाल्टा पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. कहा जाता है कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जहांगीर खान की पत्नी ने किया था. हालात बिगड़ने के बाद पुलिस और केंद्रीय बलों को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा.

'जनकल्याण शिविर' में लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी
'जनकल्याण शिविर' में लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बुधवार को फाल्टा पहुंचे और फतेहपुर फुटबॉल ग्राउंड में 'जनकल्याण शिविर' में शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. यह सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी. फाल्टा में भी कानून का राज कायम हो गया है. यहां गुंडागर्दी, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा या वोट में धांधली किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी." उन्होंने आगे कहा, "माफिया कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा. BJP सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है."

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार की घटना की जांच के बारे में पुलिस और प्रशासन को खास निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा, "फाल्टा पुलिस स्टेशन पर हमले और उसके बाद हुई अशांति के संबंध में, CCTV फुटेज की जांच होनी चाहिए, और हर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह कानून के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए." उन्होंने घटना में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी का भी आदेश दिया.

फाल्टा में 'जनकल्याण शिविर' में आये लोग
फाल्टा में 'जनकल्याण शिविर' में आये लोग (ETV Bharat)

फाल्टा को 'मॉडल विधानसभा क्षेत्र' बनाने की घोषणा
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा को राज्य के 'मॉडल विधानसभा क्षेत्रों' में से एक बनाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

कार्यक्रम में दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट, फाल्टा के बीजेपी विधायक देबांग्शु पांडा, जिले के दूसरे अन्य विधायक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. मंच से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फाल्टा ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 100 बेड वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा. स्थानीय लोग लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे थे; इस मांग को मानते हुए, उन्होंने तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया. प्रशासन को उम्मीद है कि इससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर के इलाकों में जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

'जनकल्याण शिविर' में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी
'जनकल्याण शिविर' में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

फाल्टा में महिला विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने एजुकेशन सेक्टर के बारे में भी एक बड़ी घोषणा की, जिसमें कहा गया कि फाल्टा में एक महिला विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट उच्च शिक्षा के मौकों को बढ़ाने और जिले में लड़कियों की पढ़ाई के लिए नए रास्ते खोलने में अहम भूमिका निभाएगा. इसके अलावा, इमरजेंसी के दौरान तेजी से सेवा देने के लिए फाल्टा में एक फायर स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई.

मुख्यमंत्री शुभेंदु ने लोगों से मिले "भारी समर्थन" को देखते हुए राज्य भर में चल रहे 'जनकल्याण शिविरों' को एक और दिन बढ़ाकर 18 जून करने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा, "इन कैंप में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं. इसलिए, प्रोग्राम का समय एक दिन और बढ़ाया जा रहा है. इन कैंप के जरिये, लोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सभी पात्र स्कीम के तहत फायदे उठा पाएंगे."

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