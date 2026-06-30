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'अब बहुत हो चुका'- शुभेंदु अधिकारी के कड़े तेवर के बाद विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन में आई पुलिस

भड़काऊ भाषण मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद पुलिस ने विधायक हुमायूं कबीर के 3 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Humayun Kabir
विधायक हुमायूं कबीर को समन देने पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 7:49 PM IST

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कड़ी चेतावनी के बाद पुलिस ने विधायक हुमायूं कबीर के करीबी सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. भड़काऊ भाषण और पुलिस को धमकी देने के मामले में सोमवार और मंगलवार को दो दिनों के भीतर विधायक के तीन प्रमुख करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि खुद विधायक को भी दो अलग-अलग थानों में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है.

विधायक हुमायूं कबीर के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई

सोमवार की रात पुलिस ने पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष गुलाम शेख को उनके घर से गिरफ्तार किया. इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने इसी मामले से जुड़े एक अन्य प्रमुख आयोजक अमीनुल हक को भी हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही, शक्तिपुर पुलिस ने इसी तरह के आरोपों के तहत आम जनता उन्नयन पार्टी के उपाध्यक्ष अनीसुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया है. इन तीनों पर विधायक की विवादित बैठकों का आयोजन करने का आरोप है.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कड़ा रुख

यह पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा विधानसभा में दिए गए कड़े बयान के महज 24 घंटे के भीतर हुई है. रेजीनगर और शक्तिपुर की बैठकों में हुमायूं कबीर द्वारा की गई टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया था और कहा था,-"अब बहुत हो चुका, हुमायूं कबीर जैसे लोगों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है."

मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी थी कि इन विवादित कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोगों को भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इसके तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सहयोगियों को दबोच लिया.

विधायक के घर पहुंची पुलिस

सहयोगियों की गिरफ्तारी के बीच, शक्तिपुर और रेजीनगर थानों की पुलिस एक साथ विधायक हुमायूं कबीर के आवास पर नोटिस लेकर पहुंची. जब पुलिस पहुंची तो विधायक घर पर नहीं थे, जिसके कारण पुलिस को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. आखिरकार विधायक के परिवार के एक सदस्य ने इस नोटिस को स्वीकार किया.

इस समन के अनुसार, विधायक को दो अलग-अलग मामलों में लगातार दो दिनों तक थानों में हाजिर होना पड़ेगा. 3 जुलाई को शक्तिपुर थाने में पूछताछ के लिए पेश होना होगा. वहीं, 4 जुलाई को रेजीनगर थाने में दर्ज एक अलग मामले में पेशी होगी.

मुख्यमंत्री की चेतावनी और अपने तीन मुख्य करीबियों की गिरफ्तारी के बाद विधायक हुमायूं कबीर के सुर बदलते नजर आ रहे हैं. पुलिस समन मिलने पर उन्होंने कहा, "चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम अन्याय से समझौता नहीं करेंगे. हालांकि, मैंने मुसलमानों के साथ मैदान में उतरने को लेकर जो बयान दिया था, उसे मैं वापस ले रहा हूं. पुलिस जो भी जानना चाहेगी, मैं उसका जवाब दूंगा."

क्या था पूरा विवाद और विधायक का बयान?

यह विवाद तब गरमाया जब रेजीनगर के काशीपुर में एक मंच से बोलते हुए हुमायूं कबीर ने कहा था, "जब मैं मुसलमानों के साथ मैदान में उतरूंगा, तो मैं मुख्यमंत्री या पुलिस अधीक्षक (SP) की भी नहीं सुनूंगा." इसके बाद उन्होंने शक्तिपुर की बैठक में एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को धमकी देते हुए दावा किया था कि वह हजारों लोगों के साथ थाने मार्च करके अधिकारी को घसीटकर बाहर निकाल सकते हैं.

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