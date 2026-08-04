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यूसुफ पठान समेत तीन सांसदों के NCPI छोड़ने की अटकलें, जानें CM शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा

नई दिल्ली: एनडीए संसदीय दल की मंगलवार को हुई 'मंगल मिलन' बैठक में एक बार फिर नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के तीन मुस्लिम सांसद नजर नहीं आए. इनमें अबू ताहिर खान, खलीलुर्रहमान और यूसुफ पठान शामिल हैं. ये तीनों सांसद पिछले मंगलवार को भी एनडीए के मंगल मिलन में शामिल नहीं हुए थे. इस अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई थीं. जिसपर विराम लगाया है दिल्ली दौरे पर आए बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने.

एनडीए की संसदीय दल की लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहे एनसीपीआई के 3 सांसदों को लेकर ये चर्चा तेज हो गई कि कहीं ये सांसद एनसीपीआई छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे. हालांकि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो वर्तमान में दिल्ली दौरे पर हैं, ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया.

मुख्यमंत्री अधिकारी ने बताया, "मैंने अभी-अभी सभी के साथ लंच किया है, जिसमें ये तीनों भी शामिल थे. लंच मेन्यू में स्वादिष्ट इलिश माछ (हिलसा मछली), झींगा (प्रॉन) और छोला दाल थी." उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सांसद एनसीपीआई नहीं छोड़ रहा है और सभी 20 सांसद पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं.

शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद पार्टी के अंदर किसी तरह के असंतोष या दल-बदल की संभावना पर विराम लग गया है. मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे और उनके इस स्पष्ट बयान से राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है.

इस बीच, मंगलवार को संसद में भी हंगामा देखने को मिला. दोनों सदनों में विपक्ष और सत्ता-पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कार्यवाही बाधित रही. उधर, एनडीए संसदीय दल की मंगलवार की मंगल मिलन बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी गई. श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार के 12 साल पर केंद्रित प्रस्तुति दी.

रोजगार पर प्रस्तुति

मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से भारत में रोजगार, कौशल और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है. एनडीए शासनकाल (2014-24) के दौरान 17.1 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित हुए हैं, जो कि यूपीए कार्यकाल (2.9 करोड़) की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक वृद्धि दर्शाते हैं. 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई, जो कई विकसित देशों और 4.8 प्रतिशत के वैश्विक औसत से भी बेहतर है. 'मेक इन इंडिया', पीएलआई स्कीम और ₹2 लाख करोड़ के 'पीएम पैकेज' जैसी पहलों से युवाओं की योग्यता (Employability) 2013 के 34 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 56 प्रतिशत हो गई है. इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में 2026 तक रिकॉर्ड 101 करोड़ नागरिक शामिल हो चुके हैं.