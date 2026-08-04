यूसुफ पठान समेत तीन सांसदों के NCPI छोड़ने की अटकलें, जानें CM शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने NCPI के तीन सांसदों को लेकर चल रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 4, 2026 at 7:27 PM IST
नई दिल्ली: एनडीए संसदीय दल की मंगलवार को हुई 'मंगल मिलन' बैठक में एक बार फिर नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के तीन मुस्लिम सांसद नजर नहीं आए. इनमें अबू ताहिर खान, खलीलुर्रहमान और यूसुफ पठान शामिल हैं. ये तीनों सांसद पिछले मंगलवार को भी एनडीए के मंगल मिलन में शामिल नहीं हुए थे. इस अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई थीं. जिसपर विराम लगाया है दिल्ली दौरे पर आए बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने.
एनडीए की संसदीय दल की लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहे एनसीपीआई के 3 सांसदों को लेकर ये चर्चा तेज हो गई कि कहीं ये सांसद एनसीपीआई छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे. हालांकि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो वर्तमान में दिल्ली दौरे पर हैं, ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया.
मुख्यमंत्री अधिकारी ने बताया, "मैंने अभी-अभी सभी के साथ लंच किया है, जिसमें ये तीनों भी शामिल थे. लंच मेन्यू में स्वादिष्ट इलिश माछ (हिलसा मछली), झींगा (प्रॉन) और छोला दाल थी." उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सांसद एनसीपीआई नहीं छोड़ रहा है और सभी 20 सांसद पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं.
शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद पार्टी के अंदर किसी तरह के असंतोष या दल-बदल की संभावना पर विराम लग गया है. मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे और उनके इस स्पष्ट बयान से राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है.
इस बीच, मंगलवार को संसद में भी हंगामा देखने को मिला. दोनों सदनों में विपक्ष और सत्ता-पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कार्यवाही बाधित रही. उधर, एनडीए संसदीय दल की मंगलवार की मंगल मिलन बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी गई. श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार के 12 साल पर केंद्रित प्रस्तुति दी.
रोजगार पर प्रस्तुति
मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से भारत में रोजगार, कौशल और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है. एनडीए शासनकाल (2014-24) के दौरान 17.1 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित हुए हैं, जो कि यूपीए कार्यकाल (2.9 करोड़) की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक वृद्धि दर्शाते हैं. 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई, जो कई विकसित देशों और 4.8 प्रतिशत के वैश्विक औसत से भी बेहतर है. 'मेक इन इंडिया', पीएलआई स्कीम और ₹2 लाख करोड़ के 'पीएम पैकेज' जैसी पहलों से युवाओं की योग्यता (Employability) 2013 के 34 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 56 प्रतिशत हो गई है. इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में 2026 तक रिकॉर्ड 101 करोड़ नागरिक शामिल हो चुके हैं.
दूसरी प्रस्तुति थी खेलों पर
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी. उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से खेल इकोसिस्टम के विकास, 'खेलो इंडिया', 'फिट इंडिया' तथा प्रशासनिक सुधारों (जैसे 'खेलो भारत नीति', 'नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट') के माध्यम से बुनियादी ढांचे और गवर्नेंस में सुधार किया गया है. खेलो इंडिया योजना (2026-31) भारत को 2036 तक शीर्ष 10 तथा 2047 तक शीर्ष 5 में शामिल करने के लिए बजट में भारी वृद्धि की गई है.
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है—एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक (107) पदक जीते गए. साथ ही पैरा-एशियन गेम्स में 111 पदक और विश्व एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ. ग्लास्गो सीडब्ल्यूजी 2026 में कई प्रमुख खेलों के न होने के बावजूद, भारत ने हिस्सा लिए गए 8 खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए बॉक्सिंग में 7 स्वर्ण सहित 10 पदक और जूडो में पहला स्वर्ण पदक जीता.
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मेजबानी के तहत भारत में कई अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है तथा 2036 ओलंपिक की दावेदारी की योजना शामिल है.
बैठक में एनडीए के सांसदों ने इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की और सरकार की नीतियों को और मजबूत बनाने के सुझाव दिए.
भाजपा का मानना है कि मंगल मिलन जैसी बैठकें गठबंधन की एकता को मजबूत करने के साथ-साथ सांसदों को सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं से अवगत कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं. सूत्रों की मानें तो पार्टी ने एनडीए के सांसदों को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्याद Gen Z से जुड़ने और सरकार की उपलब्धियों को अवगत कराने को कहा है ताकि फर्स्ट टाइम और युवा वोटर्स के बीच सरकार की पैठ बन सके.
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