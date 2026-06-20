बंगाल अपनी बेड़ियों से आज़ाद हो गया है, राज्य का गौरव वापस आना शुरू हो गया है: मोदी
पीएम मोदी ने कहा बंटवारे के समय कांग्रेस ने बंगाल को अनाथ छोड़ दिया था. स्वतंत्रता के बाद तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी.
Published : June 20, 2026 at 6:30 PM IST
तारकेश्वर (पश्चिम बंगाल) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल "अपनी बेड़ियों से आजाद हो गया है" और विकास की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है. उन्होंने कहा कि एक चुनावी फैसले से आया बदलाव पूरे राज्य में दिखाई दे रहा है.
हुगली जिले के तारकेश्वर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद ‘पश्चिमबंग दिवस’ के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बंगाल की हवा में अब एक "नई ताज़गी" महसूस हो रही है.
"आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है. उन्होंने कहा, "बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है. ऐसा लगता है जैसे बंगाल अब अपनी बेड़ियों से आज़ाद हो गया है, और बंगाल की शान की वापसी शुरू हो गई है."
विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में हो रहे बदलाव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ताकत को दिखाया है. उन्होंने कहा, "बंगाल के लोगों के चेहरों पर चमक है और गांवों में खुशी और विश्वास की भावना है... बंगाल में यह साफ दिख रहा है कि आपका एक वोट कैसे बदलाव ला सकता है."
मोदी ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों पर भी जोर दिया और आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस प्रक्रिया में रुकावट डाली थी.
पीएम ने कहा, "आपने देखा होगा कि पिछली सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन के ट्रांसफर को कैसे रोक दिया था. मौजूदा सरकार के तहत वह प्रक्रिया शुरू हो गया है."
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