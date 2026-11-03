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बंगाल में बीजेपी MLA पर पार्टी कार्यकर्ताओं का हमला, विधायक अस्पताल में भर्ती

बंगाल में बीजेपी विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं के हमले घायल हुए ( ETV Bharat )

डेबरा: पश्चिम बंगाल के देबरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक शुभाशीष ओम पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के कथित हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि मामला कथित जबरन वसूली से शुरू हुआ.

देबरा से बीजेपी विधायक शुभाशीष ओम पर कथित रूप से जबरन वसूली को लेकर हमला किया गया. आरोप है कि उन पर उनकी ही पार्टी के कुछ सदस्यों ने हमला किया. घायल विधायक को देबरा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

बीजेपी के घाटल ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट तन्मय दास के फॉलोअर्स पर आरोप लग रहे हैं. देबरा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में विधायक से मिलने के बाद तन्मय दास ने कहा, 'मुझे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है. हॉस्पिटल जाकर मैंने देखा कि वह ठीक हैं.' हालांकि अगर पार्टी के खिलाफ शिकायतें हैं, तो उन्हें पब्लिक में लाने के बजाय अंदर ही अंदर बात करना बेहतर है.' बीजेपी सूत्रों के मुताबिक देबरा विधायक सोमवार को कुछ काम देखने के लिए एक सरकारी ऑफिस गए थे. वहां उन्हें कई शिकायतों के बारे में पता चला और इसके बाद वह मामले पर बात करने के लिए पुलिस स्टेशन गए. पुलिस स्टेशन के बाहर बदमाशों के एक ग्रुप ने उन्हें कथित रूप से घेर लिया और उन पर हमला कर दिया. विधायक के ग्रुप का दावा है कि हमलावर सभी घाटल बीजेपी लीडर तन्मय दास के फॉलोअर्स हैं. इसके बाद विरोधी ग्रुप के बीजेपी कार्यकर्ता भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जिससे टकराव हो गया.