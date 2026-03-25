बंगाल चुनाव: TMC खेमे में चिंता, 'खेला' कर सकता है ओवैसी-हुमायूं का गठजोड़
बंगाल विधानसभा चुनाव में AIMIM और 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के गठबंधन के बाद मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं.
Published : March 25, 2026 at 7:44 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 8:08 PM IST
पार्थ दास
मालदा (पश्चिम बंगाल): आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चिंता बढ़ती जा रही है. कम से कम मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में पार्टी को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा. इस चुनाव में अल्पसंख्यक बहुल मालदा जिले में असदुद्दीन ओवैसी, नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर के गठजोड़ के संभावित असर के बारे में टीएमसी में गहन विश्लेषण चल रहा है.
यह नहीं भूलना चाहिए कि तृणमूल ने एक के बाद एक चुनावों में जीत हासिल की है, क्योंकि उसे अल्पसंख्यक वोट बैंक का बहुत ज्यादा समर्थन मिला है. हालांकि, 2026 के लिए चुनावी माहौल तृणमूल के चुनावी रणनीतिकारों के लिए अभी भी कुछ धुंधला है. अगर राजनीतिक विश्लेषकों की मानें, तो इस विधानसभा चुनाव का चुनावी गणित काफी मुश्किल हो गया है. इस बार, कई सीटों पर चौतरफा मुकाबला होने वाला है. इसके अलावा, अल्पसंख्यक वोट के मुश्किल समीकरण पर भी विचार करना होगा. इस चुनाव के लिए, AIMIM ने नवगठित 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (AJUP) के साथ गठबंधन किया है.
AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ही राज्य का दौरा किया. उनके स्वागत के लिए आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से आए थे. यह घोषणा की गई है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर मालदा जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप अभी तक सिर्फ एक सीट इंग्लिश बाजार के बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पाई है. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के भी जिले में उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है. हालांकि, अल्पसंख्यक वोटरों के डायनामिक्स को देखते हुए, अभी कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि नौशाद सिद्दीकी और ISF आखिरकार जिले में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. खास बात यह है कि ISF ने 2021 के विधानसभा चुनावों में इस जिले की सीटों पर चुनाव लड़ा था.
पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, AIMIM ने उत्तर मालदा में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी. खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी रतुआ में एक जनसभा को संबोधित किया था. हालांकि, उस चुनाव में, वे जिले में कोई खास चुनावी प्रभाव डालने में नाकाम रहे. लेकिन, इस बार — आगामी चुनाव से पहले — AIMIM पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है. चुनाव की घोषणा से बहुत पहले, उन्होंने जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने कैडर को संगठित करने का काम शुरू कर दिया था. उन्होंने इनमें से ज्यादातर इलाकों में अपने ऑफिस भी खोल लिए हैं.
राजनीतिक माहौल गरमा रहा है—और सिर्फ मालदा जिले में ही नहीं; पड़ोसी मुर्शिदाबाद में भी, चुनावी मैदान अब ओवैसी, सिद्दीकी और हुमायूं के गठबंधन से बने राजनीतिक "त्रिशूल" से गुलजार है. ऐसा लगता है कि राज्य भर में लगभग 114 विधानसभा सीटों पर, यह "त्रिशूल" सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट बैंक को बड़ा झटका दे सकता है. मामले को और खराब करने के लिए — जले पर नमक छिड़कते हुए — कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों में खोई जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें वह लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए चुनावी मैदान से लगभग गायब हो गई थी. राजनीकित जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस प्रभावी तरीके से चुनाव प्रचार करती है, तो इस बार कुछ सीटें जीतना लगभग तय है. हालांकि, उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है. इस देरी का कारण अभी पता नहीं चला है.
हाल ही में मालदा के दौरे पर हुमायूं कबीर ने साफ-साफ कहा कि आने वाले चुनावों के बाद, उनका गठबंधन राज्य में नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने ऐलान किया कि वे राज्य भर में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. AUJP के प्रमुख ने यह भी इशारा किया कि AIMIM के साथ उनके चुनावी गठबंधन के तहत, हर पार्टी द्वारा लड़ी जाने वाली खास सीटों को लेकर कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं.
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में चार विधानसभा सीटें जीतने वाली AIMIM की नजर अब बंगाल पर टिकी है. कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार चुनाव में AIMIM के उतरने से अनजाने में ही BJP को फायदा मिला. अब सवाल यह उठता है: क्या वे बंगाल में भी BJP को ऐसा ही फायदा पहुंचा पाएंगे?
भाजपा की प्रतिक्रिया
दक्षिण मालदा जिला संगठन के BJP अध्यक्ष अजय गांगुली AIMIM को कोई खास फैक्टर नहीं मानते जिस पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा, "हमने पहले भी कहा है, और हम फिर से कहते हैं: इस बार, BJP अपनी ताकत के दम पर मालदा जिले की हर एक सीट जीतेगी. हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बंगाल में BJP सत्ता में आ रही है. इसके अलावा, एक लोकतांत्रिक देश में, कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है; इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना है. लेकिन, मैं एक बात कहा सकता हूं: इस बार, BJP अल्पसंख्य के वोट भी हासिल करेगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों को एहसास हो गया है कि तृणमूल सरकार ने अब तक उन्हें सिर्फ तंगी दी है. उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा, सरकार ने उनके लिए और कुछ नहीं किया है. इसने (टीएमसी ने) उनके विकास के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है. इसके बजाय, उन्हें बस अलग-अलग मुद्दों पर गुमराह किया गया है. अल्पसंख्यक अब तृणमूल की इस चाल को समझ गए हैं."
AIMIM का क्या कहना है?
AIMIM के जिला अध्यक्ष रेजाउल करीम ने कहा, "लंबे समय से, तृणमूल अल्पसंख्यकों को धोखा दे रही है—यह बात अब अल्पसंख्यकों को साफ समझ आ गई है. सिर्फ भत्ते बांटकर, सरकार ने अल्पसंख्यकों को भिखारी समझा है. राज्य सरकार के पास उनके पूरे विकास के लिए कोई प्लान नहीं है; आज तक, पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा और हेल्थकेयर के बारे में कोई ठोस प्लान नहीं बनाया है. CPI(M) और कांग्रेस भी ठीक यही काम कर रही हैं."
उन्होंने आगे कहा, "कई लोग हमें BJP की 'बी-टीम' कहकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं. फिर भी, हमने बंगाल में 2021 का चुनाव भी नहीं लड़ा; तो, BJP उस चुनाव में इतनी सीटें कैसे जीत पाई? अल्पसंख्यकों को आखिरकार एहसास हो गया है कि इतने वर्षों से, राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया है. उन्हें समझ आ गया है कि अब उन्हें अपनी कोशिशों से अपने अधिकार खुद ही हासिल करने होंगे."
एआईएमआईएम नेता ने कहा कि इस बार, हम सच में बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं. हमने 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के साथ गठबंधन किया है. हमें भरोसा है कि हमें अल्पसंख्यक समुदाय से जबरदस्त समर्थन मिलेगा. ओवैसी साहब राज्य में आ गए हैं, और हम बेसब्री से उनके संदेश का इंतजार कर रहे हैं."
ममता के चेहरे के सहारे तृणमूल कांग्रेस
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के मालदा जिले के अध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी AIMIM, ISF और AUJP जैसी पार्टियों पर कोई भरोसा नहीं करते. उनका रुख साफ है: "राज्य के 294 चुनाव क्षेत्रों में हमारा सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, और वह हैं ममता बनर्जी. लोग सिर्फ उनकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे. मुख्यमंत्री ने राज्य के हर निवासी के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, सरकारी योजनाएं बनाई हैं. जन्म से लेकर मरने तक हर कोई इन योजनाओं का फायदा उठा रहा है. मुख्यमंत्री हर मुश्किल में राज्य के लोगों के साथ खड़ी रही हैं. वह SIR के मुद्दे पर भी BJP की केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहती हैं. बंगाल के लोग ये बातें नहीं भूल सकते. इसलिए, MIM, ISF या AUJP चाहे कितने भी जोर-शोर से चुनाव मैदान में उतरें, जनता उन्हें पूरी तरह से नकार देगी. असल में, उन्होंने ये चुनाव सिर्फ सांप्रदायिक BJP को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ने का फैसला किया है. लोग सब समझते हैं; वे बैलेट बॉक्स के जरिये अपना जवाब देंगे."
रहीम ओवैसी, नौशाद और हुमायूं की "तिकड़ी" को भले ही नजरअंदाज कर दें, कई लोगों को अब भी यकीन है कि ये तीनों पार्टियां आगामी चुनावों में तृणमूल के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती हैं. इसके अलावा, अकेले मालदा जिले में, लगभग 8 लाख वोटर उन लोगों की लिस्ट में हैं जिनके SIR स्टेटस की अभी जांच चल रही है. मुर्शिदाबाद में, यह आंकड़ा लगभग 11 लाख है. हालांकि इनमें से कुछ वोटरों के नाम आखिरकार अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव होने से पहले इनमें से 100 प्रतिशत वोटरों के नाम सफलतापूर्वक शामिल हो जाएंगे.
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