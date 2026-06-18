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बंगाल विधानसभा का बदला नज़ारा: आमने-सामने बैठे तृणमूल के दो धड़े, शुभेंदु और ऋतब्रत की मुस्कान ने बदले सियासी समीकरण

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि गुरुवार, 18 जून, 2026 को कोलकाता में 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए. ( IANS/X/@lokbhavan_wb )

कोलकाताः साल 2026 के बदले हुए जनादेश और नई सरकार के गठन के बाद आज भाजपा सरकार की बजट सत्र की शुरुआत के दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा का नजारा अजीबोगरीब नजर आ रहा था. आमतौर पर सदन की शुरुआत सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखे तीरों और भारी हंगामे से होती है, लेकिन आज विधानसभा के भीतर और बाहर जो अभूतपूर्व दृश्य दिखे, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया. ईटीवी भारत टीम की लाइव रिपोर्ट...

गुरुवार का दिन था. घड़ी सुबह के 11:00 बजने की ओर बढ़ रही थी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे. उन्हें देखते ही विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने उनका अभिवादन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया. इससे कुछ ही समय पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ऋतब्रत राज्य के विपक्ष के नेता के रूप में काम करते रहेंगे, जिससे उन्होंने अध्यक्ष के पिछले फैसले को बरकरार रखा था. ऐसे में स्वभाविक रूप से उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी.

औपचारिक बातचीत के बाद विपक्ष के नेता वापस अंदर चले गए. थोड़ी देर बाद खबर आई कि राज्यपाल आरएन रवि विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष के नेता को एक संदेश भिजवाया गया. इसके बाद उलुबेरिया पूर्व के विधायक आनन-फानन में वापस प्रवेश द्वार पर लौटे. फिर उन तीनों ने मिलकर राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें विधानसभा के भीतर ले गए. इसके बाद राज्यपाल का भाषण शुरू हुआ. राज्यपाल का इस तरह स्वागत किए जाने के नजारे सीपीएम (CPM) के दौर में अक्सर देखने को मिलते थे.

सदन के भीतर, 'ममता-तृणमूल' गुट और 'बागी-तृणमूल' गुट ने अलग-अलग दीर्घाओं में अपनी जगह ली. यह एक ऐसा नजारा था जो विधानसभा में पहले कभी नहीं देखा गया था. ममता-तृणमूल गुट के विधायक विपक्ष की बेंचों के बिल्कुल आखिरी छोर पर बैठे थे. पूर्व संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय और पूर्व अध्यक्ष (स्पीकर) बिमान बनर्जी इस समूह में सबसे आगे बैठे थे. वहीं दूसरी ओर, 'बागी' ब्लॉक का नेतृत्व खुद विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी कर रहे थे. कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम और जावेद खान एक ही बेंच पर बैठे थे. आईएसएफ (ISF) नेता नौशाद सिद्दीकी और सीपीएम (CPM) विधायक मुस्तफिजुर रहमान भी उस दिन विधानसभा में दो कांग्रेस विधायकों के साथ मौजूद थे.

चूंकि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा कोई और विशेष एजेंडा नहीं था, इसलिए किसी भी विपक्षी नेता के लिए कोई खास सक्रिय भूमिका निभाने का बहुत कम अवसर था. इसके बावजूद, बागी तृणमूल गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो विपक्ष के नेता के रूप में सदन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए.

आमतौर पर, विधानसभा का माहौल सत्तापक्ष बनाम विपक्ष की तीखी नोंकझोंक- रमा-गरम बहस, तानों और तीखे बयानों से भरा होता है. लेकिन साल 2026 के चुनावों के बाद के राजनीतिक समीकरणों ने इस पारंपरिक तस्वीर को बदल दिया है. जहां सत्ताधारी दल की स्थिति बिल्कुल साफ है, वहीं मुख्य विपक्षी दल असल में कौन है, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. राजनीतिक हलकों में अब यह सवाल उठ रहा है कि नाममात्र के लिए विपक्ष में बैठा यह गुट वास्तव में सरकार विरोधी रुख किस हद तक अपनाएगा.

ममता समर्थक तृणमूल विधायकों ने, जिनकी संख्या कम है, संकेत दिया है कि वे फिलहाल सरकार के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख नहीं अपनाएंगे. इसके बजाय, उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने की वकालत करने वाली सरकार, विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों विफल रही है, जो खुद ऐसे ही आरोपों का सामना कर रहे हैं. इसके जवाब में ऋतब्रत ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अगले 15 वर्षों तक चुप रहना चाहिए. आज की गिनती के अनुसार ऋतब्रत के साथ 38 लोग दिखे, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष के साथ 14 लोग थे. शेष तृणमूल विधायक अनुपस्थित रहे.