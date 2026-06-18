बंगाल विधानसभा का बदला नज़ारा: आमने-सामने बैठे तृणमूल के दो धड़े, शुभेंदु और ऋतब्रत की मुस्कान ने बदले सियासी समीकरण
साल 2026 के नए जनादेश के बाद बंगाल विधानसभा में आज बेहद अभूतपूर्व और अनोखा नज़ारा देखने को मिला. ईटीवी भारत टीम की लाइव रिपोर्ट.
Published : June 18, 2026 at 8:53 PM IST
कोलकाताः साल 2026 के बदले हुए जनादेश और नई सरकार के गठन के बाद आज भाजपा सरकार की बजट सत्र की शुरुआत के दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा का नजारा अजीबोगरीब नजर आ रहा था. आमतौर पर सदन की शुरुआत सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखे तीरों और भारी हंगामे से होती है, लेकिन आज विधानसभा के भीतर और बाहर जो अभूतपूर्व दृश्य दिखे, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया. ईटीवी भारत टीम की लाइव रिपोर्ट...
गुरुवार का दिन था. घड़ी सुबह के 11:00 बजने की ओर बढ़ रही थी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे. उन्हें देखते ही विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने उनका अभिवादन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया. इससे कुछ ही समय पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ऋतब्रत राज्य के विपक्ष के नेता के रूप में काम करते रहेंगे, जिससे उन्होंने अध्यक्ष के पिछले फैसले को बरकरार रखा था. ऐसे में स्वभाविक रूप से उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी.
औपचारिक बातचीत के बाद विपक्ष के नेता वापस अंदर चले गए. थोड़ी देर बाद खबर आई कि राज्यपाल आरएन रवि विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष के नेता को एक संदेश भिजवाया गया. इसके बाद उलुबेरिया पूर्व के विधायक आनन-फानन में वापस प्रवेश द्वार पर लौटे. फिर उन तीनों ने मिलकर राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें विधानसभा के भीतर ले गए. इसके बाद राज्यपाल का भाषण शुरू हुआ. राज्यपाल का इस तरह स्वागत किए जाने के नजारे सीपीएम (CPM) के दौर में अक्सर देखने को मिलते थे.
सदन के भीतर, 'ममता-तृणमूल' गुट और 'बागी-तृणमूल' गुट ने अलग-अलग दीर्घाओं में अपनी जगह ली. यह एक ऐसा नजारा था जो विधानसभा में पहले कभी नहीं देखा गया था. ममता-तृणमूल गुट के विधायक विपक्ष की बेंचों के बिल्कुल आखिरी छोर पर बैठे थे. पूर्व संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय और पूर्व अध्यक्ष (स्पीकर) बिमान बनर्जी इस समूह में सबसे आगे बैठे थे. वहीं दूसरी ओर, 'बागी' ब्लॉक का नेतृत्व खुद विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी कर रहे थे. कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम और जावेद खान एक ही बेंच पर बैठे थे. आईएसएफ (ISF) नेता नौशाद सिद्दीकी और सीपीएम (CPM) विधायक मुस्तफिजुर रहमान भी उस दिन विधानसभा में दो कांग्रेस विधायकों के साथ मौजूद थे.
चूंकि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा कोई और विशेष एजेंडा नहीं था, इसलिए किसी भी विपक्षी नेता के लिए कोई खास सक्रिय भूमिका निभाने का बहुत कम अवसर था. इसके बावजूद, बागी तृणमूल गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो विपक्ष के नेता के रूप में सदन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए.
आमतौर पर, विधानसभा का माहौल सत्तापक्ष बनाम विपक्ष की तीखी नोंकझोंक- रमा-गरम बहस, तानों और तीखे बयानों से भरा होता है. लेकिन साल 2026 के चुनावों के बाद के राजनीतिक समीकरणों ने इस पारंपरिक तस्वीर को बदल दिया है. जहां सत्ताधारी दल की स्थिति बिल्कुल साफ है, वहीं मुख्य विपक्षी दल असल में कौन है, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. राजनीतिक हलकों में अब यह सवाल उठ रहा है कि नाममात्र के लिए विपक्ष में बैठा यह गुट वास्तव में सरकार विरोधी रुख किस हद तक अपनाएगा.
ममता समर्थक तृणमूल विधायकों ने, जिनकी संख्या कम है, संकेत दिया है कि वे फिलहाल सरकार के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख नहीं अपनाएंगे. इसके बजाय, उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने की वकालत करने वाली सरकार, विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों विफल रही है, जो खुद ऐसे ही आरोपों का सामना कर रहे हैं. इसके जवाब में ऋतब्रत ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अगले 15 वर्षों तक चुप रहना चाहिए. आज की गिनती के अनुसार ऋतब्रत के साथ 38 लोग दिखे, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष के साथ 14 लोग थे. शेष तृणमूल विधायक अनुपस्थित रहे.
सत्र के बाद विपक्ष के नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कुणाल घोष और शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने भी मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने अभी-अभी सत्ता संभाली है. विपक्ष की बेंचों पर बैठने के बावजूद तृणमूल तुरंत तीखी आलोचना का रास्ता नहीं अपनाना चाहती. जब पत्रकारों ने पूछा कि यह रुख तृणमूल के किस गुट का प्रतिनिधित्व करता है, तो कुणाल ने ऋतब्रत पर हमला बोल दिया. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वह ऋतब्रत पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.
कुणाल ने टिप्पणी की, "आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है. तो फिर, वह नेता (ऋतब्रत) विपक्ष के नेता का दर्जा कैसे संभाल रहे हैं? उनके खिलाफ महिलाओं पर अत्याचार के आरोप हैं. कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?"
कुणाल ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि चुनावों के बाद विपक्षी सदस्यों पर हुए हमलों और कोलकाता के बीचों-बीच फेरीवालों को हटाए जाने के मामलों पर ऋतब्रत और उनके साथी चुप क्यों हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनका विरोध केवल एक दिखावा है. "जनता सब कुछ देख रही है. मौका आने पर वे बदलाव लेकर आएंगे."
इसके पलटवार में ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, "उन्हें अगले 15 साल तक चुप रहना चाहिए. बुद्धदेव बाबू (बुद्धदेव भट्टाचार्य) के कार्यकाल में जो संस्कृति थी, उसे पिछले 15 वर्षों में नष्ट कर दिया गया. हम उसे वापस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं. विरोध करने के लिए अभी समय है. राज्यपाल के अभिभाषण पर पांच घंटे की चर्चा होगी. मुझे जो कहना है, मैं उसी समय कहूंगा."
कोई भी राजनीतिक विश्लेषक पहले कभी ऐसा 'अजीबोगरीब विपक्षी गुट' देखने की बात याद नहीं कर पाता! जब विपक्षी खेमे के ही सीपीएम (CPM) सदस्य मुस्तफिजुर रहमान से उनकी रणनीति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "हम मजदूर वर्ग के साथ खड़े हैं. इस स्थिति में, अगर सरकार कोई भी जनविरोधी कदम उठाती है, तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें."
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