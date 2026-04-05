बंगाल में संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं, अधिकारियों को बंधक बनाया गया: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार और भय की राजनीति का आरोप लगाया और भाजपा को भरोसे और विकास का विकल्प बताया.
Published : April 5, 2026 at 5:47 PM IST
कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्य की टीएमसी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कूच बिहार के ब्रिगेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब न्यायिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो टीएमसी शासन में आम लोगों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव टीएमसी के 'महा जंगलराज' का उदाहरण है.
उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल की न्याय व्यवस्था को नष्ट करने पर तुली हुई है. उन्होंने कहा, ‘‘हम ऐसी सरकार से बंगाल की जनता की सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते.’’
#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in Cooch Behar, Prime Minister Narendra Modi says, " so far, the bjp government at the centre has reached every kind of basic facility to our sisters. we have made 3 crore sisters lakhpati didis, but it is very necessary that the… pic.twitter.com/Seu9Z2bIGM— ANI (@ANI) April 5, 2026
पीएम ने कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर गया है, पूरा बंगाल 'बदलाव' की गूंज से गूंज रहा है. उन्होंने कहा, टीएमसी की कट मनी संस्कृति और 'भोय' का मुकाबला करने के लिए, लोगों के पास बीजेपी का 'भरोसा' है.
साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि अगर मतदान के दिन टीएमसी के गुंडे आपको डराने-धमकाने की कोशिश करें, तो कानून पर भरोसा रखें, चुनाव के बाद टीएमसी द्वारा किए गए सभी अत्याचारों का हिसाब लिया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से निकली परिवर्तन यात्रा को लेकर जनता का उत्साह देखकर पूरी टीएमसी सिंडिकेट डर गई है.
#WATCH | West Bengal: Addressing a public meeting in Cooch Behar, Prime Minister Narendra Modi says, " this ruthless government does not consider any constitutional institution as anything in front of itself. you have seen it just two-three days ago. the judges and citizens of the… pic.twitter.com/wR1Mwcu7cb— ANI (@ANI) April 5, 2026
टीएमसी ने बंगाल की प्रगति को नष्ट कर दिया है और राज्य को पिछड़ने पर मजबूर कर दिया है, लोगों की औसत आय में गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि 'टीएमसी ने राज्य की प्रगति को बर्बाद कर पिछड़ने पर मजबूर कर दिया है, इसी वजह से लोगों की औसत आय में गिरावट आई है. टीएमसी नेता एसएससी घोटाले में शामिल थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए राज्य को बर्बाद किया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया.
#WATCH | West Bengal: Addressing a public meeting in Cooch Behar, Prime Minister Narendra Modi says, " this (women's reservation bill) is the work of the entire country, not the work of any one party. therefore, in the past few days, we have discussed this with all parties. i will… pic.twitter.com/BuqFdSX9Tl— ANI (@ANI) April 5, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- बजट सत्र को इसलिए बढ़ाया गया है, ताकि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून लागू किया जा सके, लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी. मोदी ने सत्ताधारी तृणमूल पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाए, और कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जानबूझकर रुकावट डाली है. उन्होंने दावा किया कि एसआईटी के काम में रुकावट डाली गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा.
उन्होंने संदेशखाली की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आ गई, तो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी. इस वादे के साथ, उन्होंने अच्छे शासन, नौकरी बनाने और 'आत्मनिर्भर बांग्ला' के लिए अपना विज़न बताया.
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