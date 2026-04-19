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बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: मतदान से पहले EC ने करीब 7 लाख नए वोटर जोड़े

कोलकाता: विधानसभा चुनावों से कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में लगभग सात लाख नए मतदाताओं को जोड़ा है. हालांकि, आयोग ने अभी तक इन अतिरिक्त मतदाताओं की उम्र या लिंग के आधार पर विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है.

पीटीआई ने शनिवार को चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि इन नए मतदाताओं में से लगभग 3.22 लाख मतदाता पहले चरण में वोट डालेंगे, जबकि बाकी लगभग 3.88 लाख मतदाता दूसरे चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

हालांकि, आयोग ने यह साफ नहीं किया है कि इन नए मतदाताओं में से कितने ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं और जिनकी उम्र अभी-अभी 18 साल हुई है. आयोग ने इन मतदाताओं का लिंग के आधार पर कोई विस्तृत ब्योरा नहीं दिया है.

आयोग ने यह भी नहीं बताया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए कितने 'फॉर्म-6' के आवेदन मिले थे, या उनमें से कितने आवेदन खारिज कर दिए गए. चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कुल आंकड़े तय नियमों के मुताबिक ही जारी किए गए हैं. विस्तृत डेटा अलग से रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे बाद में साझा किया जा सकता है.'

चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में अब कुल वोटरों की संख्या 6,82,51,008 है, जो ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद नाम जोड़ने पर बढ़ सकती है. इस बीच पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल रिव्यू मीटिंग की. इसमें उन्होंने कहा कि मतदान के दिन कोई भी गड़बड़ी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.