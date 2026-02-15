ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारीः सभी सीटों पर आदिवासियों के लिए अलग कमेटियां बनाएगी कांग्रेस

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान जल्दी होने की उम्मीद है. लेकिन, इससे पहले ही पूरे राज्य में राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं. राजनीतिक पार्टियां इस हिसाब-किताब में जुटी हैं कि किस बूथ पर कितने वोट हैं और किस समुदाय का कितना प्रभाव है. इसी माहौल के बीच, प्रदेश कांग्रेस ने आदिवासी और अनुसूचित जनजाति समुदायों को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर पर संगठन बनाने की एक बड़ी तैयारी की घोषणा की है.

कोलकाता स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय 'विधान भवन' में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के एससी सेल (SC Cell) के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य की हर विधानसभा, ब्लॉक और बूथ स्तर पर आदिवासी और अनुसूचित जनजाति समुदायों की अलग कमेटियां बनाई जाएंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह केंद्र की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती की है, बंगाल की तृणमूल सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है.

राजेंद्र पाल ने कहा, "आदिवासियों के लिए असली काम कांग्रेस सरकारों ने ही किया है. अब भाजपा और तृणमूल, दोनों ही सरकारें उनके अधिकार छीन रही हैं. वे चुनाव से पहले भत्ता देने का लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने हालिया राज्य बजट में 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत 500 रुपये की बढ़ोतरी और 21 से 40 वर्ष के बेरोजगारों के लिए 'युवाशक्ति' योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह के भत्ते की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा, "रोजगार के अवसर बढ़ाए बिना सिर्फ भत्ता देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता."

उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर से संगठन बनाने होंगे. इसके लिए आने वाले दिनों में पूरे बंगाल में विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि बूथ स्तर पर संगठनात्मक ताकत बढ़ाकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी.

शिक्षा क्षेत्र में भेदभाव का आरोप लगाते हुए राजेंद्र पाल ने कहा, "सरकारी स्कूलों के बंद होने के साथ-साथ निजी शिक्षा का विस्तार बढ़ रहा है. लेकिन आदिवासी परिवारों के लिए निजी स्कूलों में हर महीने कम से कम चार हजार रुपये खर्च करना असंभव है. जहां कई परिवारों की मासिक आय पांच से दस हजार रुपये के बीच है, वहां पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो रहा है."