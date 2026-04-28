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बंगाल चुनाव 2026: TMC ने सांसद मिताली बाग की कार पर हमले का आरोप BJP पर लगाया

टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी में कथित तौर पर हुई तोड़फोड़ ( IANS )

कोलकाता: चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर कथित हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर तीखा हमला किया और पार्टी पर हार के डर से हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया. इस घटना पर बोलते हुए सेन ने कहा, 'बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है. वे डरे हुए हैं क्योंकि टीएमसी ने उन्हें पहले ही फेज में हरा दिया और उनकी 100 से ज़्यादा सीटें ले ली.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मिताली बाग पर हमला महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी के नजरिए को दिखाता है. उन्होंने कहा, 'जो लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उन्होंने एक महिला सांसद पर हमला किया और उनकी हत्या की कोशिश की. इससे पता चलता है कि भाजपा कितनी महिला विरोधी है.' सेन ने भाजपा पर पिछड़े समुदायों के खिलाफ होने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह घटना पार्टी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी होने का एक और सबूत है.' इस बीच इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया है. इससे पहले 27 अप्रैल को बनर्जी मिताली बाग से मिलने आरामबाग मेडिकल कॉलेज गई थीं. तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बाग के काफिले पर हमला किया गया, जब वह आरामबाग में अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थीं.