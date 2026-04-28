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बंगाल चुनाव 2026: TMC ने सांसद मिताली बाग की कार पर हमले का आरोप BJP पर लगाया

टीएमसी ने आरोप लगाया कि मिताली बाग पर हमला महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी के नजरिए को दिखाता है.

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टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी में कथित तौर पर हुई तोड़फोड़ (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 8:52 AM IST

3 Min Read
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कोलकाता: चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर कथित हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर तीखा हमला किया और पार्टी पर हार के डर से हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया.

इस घटना पर बोलते हुए सेन ने कहा, 'बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है. वे डरे हुए हैं क्योंकि टीएमसी ने उन्हें पहले ही फेज में हरा दिया और उनकी 100 से ज़्यादा सीटें ले ली.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मिताली बाग पर हमला महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी के नजरिए को दिखाता है.

उन्होंने कहा, 'जो लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उन्होंने एक महिला सांसद पर हमला किया और उनकी हत्या की कोशिश की. इससे पता चलता है कि भाजपा कितनी महिला विरोधी है.' सेन ने भाजपा पर पिछड़े समुदायों के खिलाफ होने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह घटना पार्टी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी होने का एक और सबूत है.'

इस बीच इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया है. इससे पहले 27 अप्रैल को बनर्जी मिताली बाग से मिलने आरामबाग मेडिकल कॉलेज गई थीं. तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बाग के काफिले पर हमला किया गया, जब वह आरामबाग में अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थीं.

मिताली बाग का वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'अमित शाह ने हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी कि जो कोई भी अपने घर से बाहर निकलेगा, उसे उल्टा लटका दिया जाएगा. आज, उस धमकी पर कार्रवाई की गई.'

पोस्ट में लिखा, 'हमारी सांसद मिताली बाग जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की चुनी हुई महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन पर बीजेपी के गुंडों और बदमाशों ने बेरहमी से और कायरता से हमला किया. उनकी कार में तोड़-फोड़ की गई. उनका विंडशील्ड तोड़ दिया गया.

कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए. उन्हें दर्द से तड़पते हुए सुनें. यह एक चुने हुए सांसद की जान लेने की कोशिश है. अमित शाह ने स्टेज से ऑर्डर दिया. उनके गुंडों ने इसे सड़क पर लागू किया. चेन ऑफ कमांड डायरेक्ट है. जिम्मेदारी उनकी है.

जब हार सामने हो तो बीजेपी इस हद तक जाने को तैयार है. हिंसा, खून. एक महिला पर हमला. एक शेड्यूल्ड कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पर हमला. दिनदहाड़े. बिना शर्म के.' पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है. वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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