पश्चिम बंगाल में भी 'गर्दा' उड़ा रहा है गया का गमछा, बुनकर भी काट रहे चांदी
पश्चिम बंगाल चुनाव में गया के पटवा टोली के गमछे का जलवा. बढ़ गई खट-खट की आवाज. गया से रत्नेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट
Published : April 11, 2026 at 2:46 PM IST
गया : जब पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो गमछा की काफी चर्चा हो रही थी. पीएम मोदी से लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसे खूब लहरा रहे थे. बीजेपी के नेता तो पीएम को इसका ब्रांड एंबेसडर तक करार देने लगे थे.
ऐसे में जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो और बिहार के पटवा टोली की चर्चा न हो, तो यह बात बेमानी लगती है. बंगाल चुनाव में पिछले कई दशकों से सियासत के दंगल में भले ही कोई भी राजनीतिक दल बाजी मारे, पर गया के पटवा टोली के गमछे की अपनी एक भूमिका होती है.
बिहार के सम्मान का प्रतीक गमछा—— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 21, 2025
मोदी जी जहाँ गए, उसे शान से लहराया…
और पूरे देश में बना दिया ‘ब्रांड बिहार’। pic.twitter.com/sVHoyAGEWv
बंगाल में पटवा टोली के गमछे की जबरदस्त डिमांड : बंगाल में जब विधानसभा चुनाव इसी महीने में होने हैं, तो गया के गांव पटवा टोली में खट-खट की आवाज तेज हो गई है. पटवा टोली गांव में दिन रात गमछे बनाने में बुनकर जुटे हुए हैं. भला वह जुटे भी क्यों न, इन दिनों बंगाल के व्यापारी पटवा टोली के गमछे की जमकर डिमांड जो कर रहे हैं. यहां से प्रतिदिन करीब एक लाख गमछे पश्चिम बंगाल जा रहे हैं.
'पूरे भारत में इतना सस्ता गमछा कहीं नहीं' : केदार प्रसाद पटवा बताते हैं कि बंगाल चुनाव में बड़े पैमाने पर यहां से गमछा जाता है. यहां काफी संख्या में गमछे का निर्माण होता है. एक मशीन पर औसतन 40-50 पीस गमछे का निर्माण होता है. एक पीस में पांच गमछे निकल जाते हैं. पूरे भारत में इतना सस्ता गमछा कहीं नहीं मिलता है.
''इन दिनों बंगाल चुनाव को लेकर डिमांड बढ़ी हुई है. एक से दो ट्रक गमछे हर रोज यहां से जा रहे हैं. सस्ता होने के कारण बंगाल के कारोबारी सोचते हैं कि मानपुर के पटवा टोली से ही माल लाना है. प्रतिदिन लाख पीस गमछा यहां से बंगाल जा रहा है. बिहार और पटवा टोली का ताल्लुकात आज से नहीं, बल्कि व्यावसायिक मंडी के तौर पर शुरू से है. पटवा टोली का सबसे बड़ा व्यवसायिक मंडी देश में पश्चिम बंगाल ही है. दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं.''- केदार प्रसाद पटवा, स्थानीय व्यापारी
गमछे की उपयोगिता बढ़ी : दूसरे व्यापारी गोपाल पटवा बताते हैं कि पटवा टोली की मुख्य मंडी बंगाल ही है. इन दिनों जब चुनाव है और गर्मी भी पड़ रही है, तो गमछे की उपयोगिता और बढ़ जाती है. चुनावी प्रचार से लेकर गर्मी से बचने के लिए गमछा की डिमांड बढ़ी है
''बंगाल चुनाव, पटवा टोली और यहां का वस्त्र उद्योग, यह तीनों का आपस में गहरा तालमेल है. जब से चुनाव का आगाज हुआ है, पहले की तुलना में इस समय बंगाल से अधिक ऑर्डर व्यापारी कर रहे हैं. अधिक से अधिक माल का निर्यात हो रहा है. व्यापारी लोग लगातार फोन के माध्यम से और अन्य माध्यम से लगातार डिमांड भी कर रहे. उसी रफ्तार से यहां गमछे भी इन दिनों बन रहे हैं.''- गोपाल पटवा, स्थानीय व्यापारी
क्यों होती है डिमांड? : चुनाव में गमछे का विशेष उपयोग होता है. कार्यकर्ताओं को बांटा जाता है. गमछा देकर सम्मान भी दिया जाता है. प्रचार में भी इसका उपयोग होता है. रंग रोगन, प्रिंटिंग भी इस पर करवाए जा सकते हैं. पहले गमछा कुछ कम जाता था, अभी कम से कम एक ट्रक रोज खप रहा है.
विशेष रंग के गमछे की डिमांड : गमछे का निर्माण करने वाले दुखन पटवा बताते हैं कि दो-तीन रंगों के गमछे की अभी काफी डिमांड है. उन रंगों के गमछे तैयार कर हमारे द्वारा भेजा जा रहा है. वैसे भी बंगाल मंडी से पुराना ताल्लुकात रहा है. ऐसे में बंगाल चुनाव में पटवा टोली की भी बड़ी भूमिका है. यहां के गमछे का उपयोग राजनीतिक दल करते हैं.
'ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा..' : प्रकाश पटवा बताते हैं कि हमारे यहां गमछे की बुनाई होती है. पहले एक ट्रक दो दिनों में जाता था. किंतु अभी एक ट्रक गमछा रोज जा रहा है. पटवा टोली में खट-खट की आवाज भी इन दिनों तेज हो गई है, क्योंकि निर्माण का काम अब दिन रात हो रहा है. सूत के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन पुराने दाम पर ही बंगाल के व्यापारी गमछे की डिमांड कर रहे हैं, जिससे मुनाफा उतना नहीं हो रहा है.
''डिमांड बढ़ी है, लेकिन इसके दाम पुराने मूल्य के ही मिल रहे हैं. एक गमछे महज 20 से 30 रुपए के मूल्य में बिकते हैं. यहां का गमछा सस्ता और अच्छा होने के कारण लगातार डिमांड आ रही है. इसकी पूर्ति के लिए दिन-रात काम हो रहा है.''- दुखन पटवा, बुनकर
बिहार का मैनचेस्टर : गया के पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है. पटवा टोली में बुनकर का काम करने वाले पटवा समाज की हजारों की आबादी है. पटवा समाज शुरू से ही वस्त्र उद्योग से जुड़ा रहा है. एकमुश्त काफी संख्या में वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें गमछे, चादर, आदिवासी धोती- साड़ियां समेत अन्य वस्त्र होते हैं.
11000 पावर लूम, 1000 हैंडलूम : गया के पटवा टोली में 11000 पावरलूम हैं. वही 1000 हैंडलूम हैं. इस कारोबार से सीधे तौर पर 30000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है. पटवा टोली के वस्त्र निर्माण करने वाले मालिकों में किसी के पास 10 पावर लूम है, तो किसी के पास 20, किसी बुनकर के पास 100 पावर लूम भी हैं. इस तरह काफी तादाद में वस्त्रो का निर्माण पटवा टोली में होता है. सबसे ज्यादा निर्माण गमछे का ही होता है.
कई राज्यों में सप्लाई : स्थानीय बुनकर दिवाकर कहते हैं कि यूं तो पटवा टोली के वस्त्र देश के कई राज्यों तक जाते हैं. इसमें बंगाल, यूपी, ओडिशा, झारखंड समेत अन्य राज्य शामिल हैं. हालांकि यहां का निर्मित वस्त्र पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश भी बड़ा पैमाने पर जाता है. हाल में असम चुनाव समाप्त हुआ है, वहां भी काफी संख्या में गमछे भेजे गए हैं.
पटवा टोली में क्या-क्या बनता है? : पटवा टोली में बड़े पैमाने पर गमछा बनते हैं. इसके अलावा बेडशीट, धोती, आदिवासी साड़ी, गद्दा का कपड़ा, पीतांबरी का भी निर्माण होता है. पटवा टोली एक ऐसा जगह है, जहां दिन और रात हर समय ही खट-खट की आवाज सुनने को मिल जाती है, क्योंकि 24 घंटे यहां वस्त्रों का निर्माण का कार्य चलता है.
इंजीनियर का हब भी बना पटवा टोली : इंजीनियर का हब के भी रूप में पटवा टोली जाना जाता है. यहां हर साल इंजीनियर तैयार होते हैं. खटखट की आवाज के बावजूद यह आश्चर्य की बात है कि पटवा टोली को आईआईटीयन की नगरी के रूप में पहचाना जाता है. 500 से अधिक छात्र -छात्राएं इंजीनियर बन चुके हैं, जो देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.
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