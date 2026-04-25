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ECI ने बंगाल में पक्षपात के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर जिले में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान गंभीर कदाचार तथा निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है.

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजे गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर के अतिरिक्त एपी संदीप गराई, डायमंड हार्बर के एसडीपीओ सजल मंडल, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज मौसम चक्रवर्ती, फलता पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज अजय बाग और उस्थी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज सुभेच्छा बाग को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया.

आयोग ने कार्रवाई के आधार के तौर पर गंभीर कदाचार और निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता का हवाला दिया. सभी पाँच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है. चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर की एसपी इशानी पाल को भी चेतावनी जारी की है. उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव से जुड़े संवेदनशील मामलों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बीच अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफलता दिखाई.

आयोग ने निर्देश दिया है कि इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और शनिवार सुबह 11 बजे तक इसकी अनुपालन रिपोर्ट जमा की जाए. इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया.