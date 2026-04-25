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ECI ने बंगाल में पक्षपात के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया

पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान गंभीर कदाचार तथा निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता को लेकर चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाए.

ECI suspends 5 cops in Bengal
चुनाव आयोग (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 9:52 AM IST

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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर जिले में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान गंभीर कदाचार तथा निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है.

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजे गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर के अतिरिक्त एपी संदीप गराई, डायमंड हार्बर के एसडीपीओ सजल मंडल, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज मौसम चक्रवर्ती, फलता पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज अजय बाग और उस्थी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज सुभेच्छा बाग को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया.

आयोग ने कार्रवाई के आधार के तौर पर गंभीर कदाचार और निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता का हवाला दिया. सभी पाँच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है. चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर की एसपी इशानी पाल को भी चेतावनी जारी की है. उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव से जुड़े संवेदनशील मामलों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बीच अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफलता दिखाई.

आयोग ने निर्देश दिया है कि इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और शनिवार सुबह 11 बजे तक इसकी अनुपालन रिपोर्ट जमा की जाए. इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है. चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के हर वोटर को सलाम करता है.' भारत निर्वाचन आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में 91.91 प्रतिशत का काफी ज्यादा वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया.

वोटिंग के ऊंचे आंकड़े एक सक्रिय चुनावी प्रक्रिया को दिखाते हैं, क्योंकि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 90 प्रतिशत से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया. दक्षिण दिनाजपुर 94.85फीसदी के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद कूच बिहार 94.54प्रतिशत बीरभूम 93.70फीसदी जलपाईगुड़ी 93.23 प्रतिशत और मुर्शिदाबाद 92.93 फीसदी रहा.

ये आंकड़े पूरे राज्य में मतदाताओं की लगातार उच्च भागीदारी को दर्शाते हैं, जिसमें सभी प्रमुख जिले आसानी से 90फीसदी के आंकड़े से ऊपर रहे. तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों के लिए मतदान आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ. पश्चिम बंगाल की बाकी 142 सीटों पर मतदान 29 मई को होना है, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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