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बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से, HC में ऋतब्रता बनर्जी के LoP दर्जे पर भी अहम फैसला

विधानसभा अध्यक्ष ने टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतब्रता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता दी थी. उनके इस फैसले को चुनौती दी गई.

Bengal Assembly budget session
बंगाल विधानसभा (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 11:09 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू होगा. इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच उस याचिका पर अहम फैसला सुनाएगी जिसमें स्पीकर रथिंद्र नाथ बोस के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक ऋतब्रता बनर्जी को सदन में पार्टी के नए बहुमत वाले गुट का नेता और विपक्ष का आधिकारिक नेता (LoP) माना गया था.

बजट सेशन पश्चिम बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि के भाषण के साथ शुरू होगा. इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस कृष्ण राव की सिंगल-जज बेंच में स्पीकर बोस के उस फैसले को चुनौती देने वाली अहम सुनवाई बुधवार को खत्म हो गई, जिसमें ऋतब्रता बनर्जी को सदन में पार्टी के नए मेजॉरिटी ग्रुप का लीडर और विपक्ष का नेता (LoP) के तौर पर स्वीकार किया गया था.

हालांकि, जस्टिस राव ने बुधवार को कहा कि वह शायद गुरुवार के दूसरे हाफ में फैसला सुनाएंगे. साथ ही सुनवाई के दौरान उन्होंने सवाल किया कि ऋतब्रता बनर्जी की लीडरशिप वाले विरोधी गुट को मान्यता देने की मांग को पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना क्यों मान लिया गया.

इसलिए विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत और इस अहम दिन पर फैसला शायद एक ही दिन आएगा. सदन का बजट सेशन गुरुवार को शुरू होगा, जबकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का पूरा बजट नए फाइनेंस मिनिस्टर, स्वपन दासगुप्ता, 22 जून को पेश करेंगे.

याद दिला दें, इस साल 5 फरवरी को पश्चिम बंगाल की पिछली फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर (इंडिपेंडेंट चार्ज), चंद्रिमा भट्टाचार्य ने असेंबली में अंतरिम (वोट-ऑन-अकाउंट) बजट पेश किया था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वजह से पूरा बजट पेश नहीं किया जा सका, जो तब अप्रैल में होने थे. रिजल्ट 4 मई को घोषित किए गए जिसके बाद नई सरकार ने शपथ ली.

पिछले हफ्ते स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो मिलने के बाद, दासगुप्ता ने कहा कि उनका टारगेट मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर में ऊपर की ओर बदलाव करके लोगों पर एक्स्ट्रा बोझ डाले बिना स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ी फूट के बीच सभी कमेटियां भंग कीं

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