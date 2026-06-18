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बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से, HC में ऋतब्रता बनर्जी के LoP दर्जे पर भी अहम फैसला

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू होगा. इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच उस याचिका पर अहम फैसला सुनाएगी जिसमें स्पीकर रथिंद्र नाथ बोस के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक ऋतब्रता बनर्जी को सदन में पार्टी के नए बहुमत वाले गुट का नेता और विपक्ष का आधिकारिक नेता (LoP) माना गया था.

बजट सेशन पश्चिम बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि के भाषण के साथ शुरू होगा. इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस कृष्ण राव की सिंगल-जज बेंच में स्पीकर बोस के उस फैसले को चुनौती देने वाली अहम सुनवाई बुधवार को खत्म हो गई, जिसमें ऋतब्रता बनर्जी को सदन में पार्टी के नए मेजॉरिटी ग्रुप का लीडर और विपक्ष का नेता (LoP) के तौर पर स्वीकार किया गया था.

हालांकि, जस्टिस राव ने बुधवार को कहा कि वह शायद गुरुवार के दूसरे हाफ में फैसला सुनाएंगे. साथ ही सुनवाई के दौरान उन्होंने सवाल किया कि ऋतब्रता बनर्जी की लीडरशिप वाले विरोधी गुट को मान्यता देने की मांग को पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना क्यों मान लिया गया.