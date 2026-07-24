TMC विधायक कुणाल घोष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश, स्पीकर ने सुरक्षित रखा फैसला
स्पीकर रथिंद्र बोस के सामने कुणाल घोष और संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष के बीच क्या बहस हुई और स्पीकर ने क्या फैसला सुनाया.
Published : July 24, 2026 at 7:59 PM IST
कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. सत्ताधारी दल ने बेलेघाटा के टीएमसी विधायक कुणाल घोष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया. संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष ने इस मामले को सदन के सामने रखा.
कुणाल घोष के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, "वह जानबूझकर चेयर (अध्यक्ष के पद) के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे हैं. वह इसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा व्यवहार किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता. यही वजह है कि हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रहे हैं."
नोटिस पेश होने के बाद, स्पीकर ने आरोपी विधायक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया. हालांकि, चकदाहा के विधायक बंकिम घोष ने इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने ध्यान दिलाया कि जब वे पांच साल विपक्ष में थे, तब स्पीकर के कहने पर उन्हें कई बार निलंबित किया गया था और यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी. उन्हें अपना बचाव करने का मामूली सा मौका भी नहीं दिया गया था. इसके बावजूद, वर्तमान स्पीकर कुणाल घोष को अपनी बात रखने का अवसर दे रहे थे.
इसके बाद, कुणाल घोष अपना बचाव करने के लिए विधानसभा में खड़े हुए. पछतावा जताते हुए उन्होंने कहा, "मैं शुरुआत में ही यह साफ कर देना चाहता हूं कि आपके या आपके पद के प्रति अनादर दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था और न ही अब है. अगर मेरे किसी काम से अध्यक्ष के पद का अपमान हुआ हो, तो मैं उसके लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं."
अपनी शिकायत की असल वजह बताते हुए कुणाल ने आगे कहा, "सर, समस्या यह है कि कुछ अप्रिय घटनाओं के कारण उलझन पैदा हो गई है. चूंकि दूसरे पक्ष को 'विपक्ष' का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए हमें बोलने के मौके से वंचित किया जा रहा है. हमारे द्वारा- जिसमें शोभन चटर्जी भी शामिल हैं- दिए गए नामों को बदला जा रहा है. हम भी बोलना चाहते हैं. आखिरकार, हम इस सदन के लिए चुनकर आए हैं. मैं भी तथ्यों और सबूतों के साथ अपनी दलीलें पेश करना चाहता हूं."
कुणाल घोष ने कहा कि वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से पहले ही मिल चुके हैं, और उन्होंने इस पर संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा भी की थी. इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि विपक्ष के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है.
कुणाल की बातों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष ने कहा, "वक्ताओं की सूची तय करने का अधिकार मुख्य रूप से विपक्ष के मुख्य सचेतक के पास होता है. मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा या उनके बीच की बातचीत विधानसभा का मामला नहीं है. विपक्ष के मुख्य सचेतक द्वारा सौंपी गई सूची ही स्पीकर के माध्यम से सदन में पेश की जाती है. वे आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, और यदि बाद में सलाह मांगी जाती है तो सहायता की जाएगी."
सभी पक्षों को सुनने के बाद, स्पीकर रथिंद्र बोस ने बहस को समाप्त कर दिया. अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए उन्होंने संक्षेप में कहा, "आपको इन मुद्दों को आपस में सुलझाना चाहिए. मामला अभी मेरे विचाराधीन है, और मैं उचित समय पर अपना निर्णय (रूलिंग) दूंगा."
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