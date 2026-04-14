दिल्ली देहरादून कॉरिडोर से होगा कायाकल्प! उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, ये भी होंगे फायदे
पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 14, 2026 at 6:00 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली- देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है. इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए रोजगार और पर्यटन का ग्रीन कॉरिडोर शुरू हो गया है. अब दिल्ली- देहरादून का सफ़र महज़ ढाई घंटे का में पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही चारधाम यात्रा, कॉर्बेट एवं राजाजी नेशनल पार्क, मसूरी, टिहरी और उत्तराखंड के अन्य तमाम पर्यटक स्थलों पर आने वाले सैलानियों की बड़ी संख्या में तादात बढ़ने की संभावना है.
ये कॉरिडोर केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला ग्रीन कॉरिडोर साबित हो सकता है. इस कॉरिडोर के जरिए पहाड़ और मैदान के बीच दूरी को कम करते हुए किसानों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने का बेहतर माध्यम बनेगा.
आइये जानते हैं क्यों खास है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे?#DelhiDehradunExpressway pic.twitter.com/q3CjENTG7d— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) April 14, 2026
इसके साथ ही अब हर्षिल के प्रसिद्ध सेब, जोशीमठ और चकराता की राजमा, पुरोला के लाल चावल और रुद्रप्रयाग के बुरांश का जूस जैसे पारंपरिक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से और कम लागत पर बड़े शहरों तक पहुंच सकेंगे.
April 14, 2026
जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा. जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता आएगी. राज्य में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एग्री-लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे. इस परियोजना से परिवहन क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योगों को गति मिलेगी। इससे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी.
LIVE: दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर बने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण करते पीएम श्री @narendramodi जीhttps://t.co/1TG1yeCBAa— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) April 14, 2026
इसके अलावा, ये कॉरिडोर पर्यटन क्षेत्र के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी. बेहतर कनेक्टिविटी के कारण देश-विदेश के पर्यटक आसानी से उत्तराखण्ड के दूरस्थ और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच सकेंगे. जिससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और हस्तशिल्प को भी नई ऊर्जा मिलेगी.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने देहरादून की पावन धरा से ₹12,000 करोड़ की लागत वाले 'दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर' का लोकार्पण कर उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की नींव को और सुदृढ़ कर दिया है।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) April 14, 2026
213 किलोमीटर लंबा यह महामार्ग केवल ईंट और डामर की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि… pic.twitter.com/LmhmnmLunU
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के दौरान इस बात का जिक्र किया कि अब उत्तराखंड राज्य में पर्यटकों की गतिविधियां काफी अधिक बढ़ेंगी. पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से यह युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है. यह प्रोजेक्ट भी प्रदेश की प्रगति को नई गति देगा. पीएम मोदी ने कहा सड़कें उत्तराखंड की भाग्य रेखाएं बदल रही हैं. पीएम मोदी ने कहा दिल्ली- देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से उत्तराखंड का कायाकल्प होगा.
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