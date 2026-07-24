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किताबों में अमर रहेगा बेमेतरा का गंगाराम, जानिए मगरम्चछ और इंसानों की अटूट मोहब्बत की कहानी

बेमेतरा के मगरमच्छ गंगाराम की कहानी अब देश के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे. अंकुर तिवारी की रिपोर्ट

Crocodile of Bemetara
बेमेतरा का मगरम्चछ गंगाराम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 11:00 PM IST

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बेमेतरा: इंसान और मगरमच्छ का नाम एक साथ आते ही जेहन में दहशत और खौफ की तस्वीर उभरती है. लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक छोटे से गांव 'बावा मोहतरा' ने इस खौफ को 'अटूट मोहब्बत' में बदलकर इतिहास रच दिया है. यहां एक तालाब में रहने वाले 130 साल बूढ़े मगरमच्छ 'गंगाराम' और ग्रामीणों के बीच का रिश्ता इतना पावन था कि उसकी मौत पर पूरे गांव ने मातम मनाया और घरों में चूल्हे तक नहीं जले. अब इंसान और वन्यजीव के बीच सह-अस्तित्व की इस बेमिसाल गाथा को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपने नए पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ताकि देश की नई पीढ़ी प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशील बन सके.

NCERT की किताबों में अमर हुआ गंगाराम

NCERT ने अपने नए शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम में My India! A Bond Between Humans and Animals" (मेरा भारत! - इंसानों और जानवरों के बीच एक बंधन) शीर्षक से एक विशेष अध्याय जोड़ा है. इस अध्याय में गंगाराम की कहानी को प्रमुखता से शामिल किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के स्कूली छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों के प्रति दया और सह-अस्तित्व का व्यावहारिक पाठ पढ़ाना है.

गंगाराम ने कभी नहीं किया हमला

ग्रामीण राजू यादव के मुताबिक, गंगाराम करीब सवा सदी से गांव के इसी सार्वजनिक तालाब में रह रहा था. यह नाम उसे किसी सरकारी कागजात ने नहीं, बल्कि ग्रामीणों ने बेहद प्यार से दिया था. जिस तालाब में मगरमच्छ तैरता था, उसी तालाब के घाट पर गांव की महिलाएं रोज नहाती थी. गांव के बच्चे बेखौफ होकर उसी पानी में तैरते और किनारे पर खेलते थे. किसान अपने मवेशियों और पालतू पशुओं को वहीं पानी पिलाते थे. इस पूरे सफर में गंगाराम ने कभी किसी इंसान या जानवर पर हमला नहीं किया जिसके कारण पूरा गांव उसे प्यार करता था.

2019 में अंतिम विदाई में रो पड़ा था पूरा गांव

साल 2019 में जब उम्र से जुड़ी वजहों से गंगाराम ने दम तोड़ा, तो पूरे बावा मोहतरा गांव में सन्नाटा पसर गया. गंगाराम को ग्रामीण अपने परिवार का बुजुर्ग सदस्य मानते थे. शोक में उस दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला करीब 500 से अधिक ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को फूलों से सजाकर गंगाराम की अंतिम यात्रा निकाली और नम आंखों से उसे दफनाया ग्रामीणों ने गंगाराम की याद को अमर करने के लिए तालाब के किनारे उसकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की है, जिसे आज 'गंगाराम का मंदिर' कहा जाता है.

पुस्तक में ग्रामीण पढ़ेंगे गंगाराम की कहानी

बावा मोहतरा गांव ने दुनिया को दिखाया है कि अगर वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में परेशान न किया जाए और उन्हें सम्मान मिले, तो वे भी इंसानों के साथ शांति से रह सकते हैं. NCERT के इस कदम के बाद अब यह छत्तीसगढ़िया लोक-कथा देश के कोने-कोने में गूंजेगी.

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CROCODILE GANGARAM STORY IN NCERT
इंसान और मगरमच्छ की दोस्ती
बेमेतरा का मगरमच्छ
एनसीईआरटी बुक में मगरम्चछ की कहानी
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