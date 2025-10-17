ETV Bharat / bharat

बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया

मेहुल चोकसी ( ANI )

नई दिल्ली: बेल्जियम की एंटवर्प में एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है. इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि यह नई दिल्ली को उसे वापस लाने के एक कदम और करीब ले आया है. इस मामले से परिचित एक अधिकारी के अनुसार,चोकसी के पास अभी भी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प है. उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि वह तुरंत नहीं आ सकता है, लेकिन पहला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है." एंटवर्प की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों, बेल्जियम के अभियोजकों (भारत की ओर से) और चोकसी, को सुना और फैसला सुनाया कि उसकी गिरफ्तारी और भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वैध है. चोकसी को एंटवर्प पुलिस ने किया था गिरफ्तार

65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह चार महीने से अधिक समय से वहां जेल में बंद है. बेल्जियम की विभिन्न अदालतों से जमानत पाने के उसके बार-बार प्रयास विफल रहे हैं. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120बी (आपराधिक षडयंत्र), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 477ए (खातों में हेराफेरी), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 (रिश्वतखोरी) के तहत उनका प्रत्यर्पण मांगा गया था. ये बेल्जियम में भी प्रत्यर्पण संधि के दोहरे अपराध खंड के तहत अपराध हैं. प्रत्यर्पण अनुरोध में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सम्मेलन (UNTOC) और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार सम्मेलन (UNCAC) का भी हवाला दिया गया था.