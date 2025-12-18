ETV Bharat / bharat

भगोड़े मेहुल चोकसी का नया ठिकाना, बैरक नंबर 12, ऑर्थर रोड जेल मुंबई !

नई दिल्ली: बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की उठाई गई आपत्तियों को बेबुनियाद बताते हुए, भारत को एक्सट्रैडिशन के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी है, और कहा कि वह अपने सरेंडर की इजाजत देने वाले पहले के आदेशों में दखल देने लायक कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार साबित करने में नाकाम रहा.

अपने फैसले में, बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के चैंबर ऑफ इंडिक्टमेंट के 17 अक्टूबर, 2025 के फैसले को सही ठहराया और यह नतीजा निकाला कि एक्सट्रैडिशन की कार्रवाई घरेलू कानून के साथ-साथ यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरी तरह से सही थी. कोर्ट ने चोकसी की तरफ से उठाए गए तीनों चैलेंज के आधारों को खारिज कर दिया. इसमें फेयर ट्रायल के अधिकारों का कथित उल्लंघन, अपहरण के दावे और भारत में जेल की स्थितियों से जुड़ी आशंकाएं शामिल थीं.

चोकसी की इस दलील पर कि उसके बचाव के अधिकारों का उल्लंघन इसलिए हुआ, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स शुरुआती स्टेज में कोर्ट के सामने नहीं रखे गए थे, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने कहा कि ऐसी चिंताओं का अपील लेवल पर ठीक से समाधान किया गया था.

इसमें कहा गया है कि चैंबर ऑफ इंडिक्टमेंट पूरा अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करता है और एक विरोधात्मक प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे अनुरोधित व्यक्ति को सभी जरूरी चीजें जमा करने की इजाजत मिलती है. नतीजतन, कोर्ट ने माना कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 6 के तहत चोकसी के फेयर ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था.

कोर्ट ने चोकसी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उसे एंटीगुआ से भारतीय अधिकारियों की मिलीभगत से किडनैप किया गया था. इसके सपोर्ट में इंटरपोल कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइल्स (CCF) के फैसले पर भरोसा किया गया था.