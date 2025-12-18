ETV Bharat / bharat

भगोड़े मेहुल चोकसी का नया ठिकाना, बैरक नंबर 12, ऑर्थर रोड जेल मुंबई !

बेल्जियम की टॉप कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए एक्सट्रैडिशन को मंजूरी दी.

Mehul Choksi Extradition
भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के एक्सट्रैडिशन को मंजूरी. (ETV Bharat/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 9:41 AM IST

नई दिल्ली: बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की उठाई गई आपत्तियों को बेबुनियाद बताते हुए, भारत को एक्सट्रैडिशन के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी है, और कहा कि वह अपने सरेंडर की इजाजत देने वाले पहले के आदेशों में दखल देने लायक कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार साबित करने में नाकाम रहा.

अपने फैसले में, बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के चैंबर ऑफ इंडिक्टमेंट के 17 अक्टूबर, 2025 के फैसले को सही ठहराया और यह नतीजा निकाला कि एक्सट्रैडिशन की कार्रवाई घरेलू कानून के साथ-साथ यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरी तरह से सही थी. कोर्ट ने चोकसी की तरफ से उठाए गए तीनों चैलेंज के आधारों को खारिज कर दिया. इसमें फेयर ट्रायल के अधिकारों का कथित उल्लंघन, अपहरण के दावे और भारत में जेल की स्थितियों से जुड़ी आशंकाएं शामिल थीं.

चोकसी की इस दलील पर कि उसके बचाव के अधिकारों का उल्लंघन इसलिए हुआ, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स शुरुआती स्टेज में कोर्ट के सामने नहीं रखे गए थे, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने कहा कि ऐसी चिंताओं का अपील लेवल पर ठीक से समाधान किया गया था.

इसमें कहा गया है कि चैंबर ऑफ इंडिक्टमेंट पूरा अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करता है और एक विरोधात्मक प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे अनुरोधित व्यक्ति को सभी जरूरी चीजें जमा करने की इजाजत मिलती है. नतीजतन, कोर्ट ने माना कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 6 के तहत चोकसी के फेयर ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था.

कोर्ट ने चोकसी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उसे एंटीगुआ से भारतीय अधिकारियों की मिलीभगत से किडनैप किया गया था. इसके सपोर्ट में इंटरपोल कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइल्स (CCF) के फैसले पर भरोसा किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने सिर्फ CCF के फैसले की सबूतों की वैल्यू का मूल्यांकन किया था, जिसे सावधानी से तैयार किया गया था और शर्तों के साथ बताया गया था. चूंकि सबूतों का मूल्यांकन निचली अदालत के सॉवरेन डोमेन में आता है, इसलिए बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह उन नतीजों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता.

भारत में टॉर्चर और अमानवीय व्यवहार के कथित खतरे के मुद्दे पर, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भारत सरकार द्वारा दिए गए साफ आश्वासनों पर भरोसा किया. फैसले में दर्ज है कि भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि चोकसी को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में, खासकर बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो दो सेल और प्राइवेट सैनिटेशन सुविधाओं वाला एक सुरक्षित वार्ड है.

कोर्ट ने आगे कहा कि वह न्यायिक अदालतों के अधिकार में रहेगा, जांच एजेंसियों के नहीं. कोर्ट ने माना कि चोकसी यह दिखाने में नाकाम रहा कि अगर उसे एक्सट्रैडाइट किया गया तो उसे कोई असली, मौजूदा और पर्सनल रिस्क है, और दूसरे मामलों और जेलों से की गई तुलना को खारिज कर दिया.

यह पाते हुए कि सभी कानूनी फॉर्मैलिटीज ठीक से पूरी की गई थीं, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील खारिज कर दी और चोकसी को EUR-104.01 का खर्च उठाने का निर्देश दिया.

चोकसी पर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ लगभग $2 बिलियन का फ्रॉड करने का आरोप है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भारत में उसके खिलाफ कई चार्जशीट फाइल की हैं, और इस मामले के संबंध में कई नॉन-बेलेबल वारंट अब भी पेंडिंग हैं.

