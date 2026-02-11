ETV Bharat / bharat

बेलडांगा हिंसक प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने NIA जांच पर उठाए सवाल, HC में रिपोर्ट सौंपने का कहा

सुप्रीम कोर्ट ने NIA ने दावा किया कि हिंसा ने भारत की आर्थिक सुरक्षा पर असर डाला है, इसलिए यह एक आतंकवादी कृत्य है.

Beldanga Violence SC Directs NIA To Submit Report To Calcutta High Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 5:16 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि हर भावनात्मक गुस्से को आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता. साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि NIA ने पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की अपनी जांच को सही ठहराने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम , 1967 (UAPA) के तहत किन प्रावधानों का हवाला दिया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें जनवरी 2026 में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसक अशांति के बाद केंद्र सरकार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करने की इजाजत दी गई थी. इस अशांति के कारण आगजनी हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ.

सुनवाई के दौरान, NIA की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जोर देकर कहा कि जांच के लिए मजबूत आधार है. राजू ने तर्क दिया कि यह बांग्लादेश के पास एक छिद्रपूर्ण सीमा (porous border) है और वहां हिंसा हुई थी और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था. एनआईए स्वतंत्र जांच कर रही है लेकिन राज्य जांच के कागजात नहीं सौंप रहा है.

राजू ने पीठ से राज्य को कागजात सौंपने का निर्देश देने का आग्रह किया. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा, "केवल पश्चिम बंगाल में, एनआईए सक्रिय है..."

जस्टिस बागची ने आगे कहा, "हर भावात्मक गुस्से को आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर नहीं देखा जा सकता." उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल अप्रैल में हुए पहले हमले के बारे में, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने NIA को जांच पर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन NIA "इस पर सोती रही", और पूछा, "NIA को रिकॉर्ड देखे बिना यह FIR शुरू करने की क्या जरूरत थी या 65 के तहत उसकी क्या शक्ति थी...हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यह हाई कोर्ट को जांचना है."

सीजेआई ने यह भी कहा कि जिस तरह से यह बुरी घटना हुई है, "मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को (मामले की जांच करनी चाहिए)..."

जस्टिस बागची ने कहा, "डॉक्यूमेंट्स देखे बिना, आपने कहा है कि यूएपीए की धारा 15 सही है. केस डायरी आपके सामने नहीं रखी गई...यह पहले से तय नतीजा है..."

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दावा किया कि हिंसा ने भारत की आर्थिक सुरक्षा पर असर डाला है और इसलिए यह यूएपीए की धारा 15 के तहत एक आतंकवादी कृत्य है.

एक और वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि हाई कोर्ट ने कहा कि NIA को फैसला लेना चाहिए. एक वकील ने कहा, "असल में, यह आर्थिक रूप से एक अहम हाईवे है और इसलिए, यह ब्लॉक किया गया…"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल ने अभी तक NIA को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए केस फाइलें नहीं सौंपी हैं. पीठ ने कहा कि सबसे अच्छा होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले को सुलझाए, और NIA की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा करने के बाद यह देखे. बेंच ने कहा, "UAPA लगाया जाए या नहीं...हम NIA से कहेंगे कि वह इस पर सीलबंद लिफाफे में (हाई कोर्ट को) रिपोर्ट जमा करे."

जस्टिस बागची ने कहा, "हाई कोर्ट वापस जाएं और फिर से विचार करने की अपील करें."

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी से कहा कि राज्य कह सकता है कि विस्फोटक का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं था, और राज्य हाई कोर्ट को बता सकता है कि NIA ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया.

दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने NIA को अपनी जांच की स्थिति पर एक सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट जमा करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश (20 जनवरी के ऑर्डर) में बिना किसी दस्तावेजी सबूत के कुछ बातें कही गई हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह NIA रिपोर्ट पर अलग से विचार करे और उसके हिसाब से फैसला दे...यह भी निर्देश दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल की अर्जी पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ सुनवाई करेगी, जिनके सामने पहले वाली अर्जी लंबित है."

20 जनवरी, 2026 को हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की दो जनहित याचिकाओं के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी दी थी. बता दें, शुभेंदु बेलडांगा के रहने वाले हैं.

दोनों याचिकाओं में मुर्शिदाबाद और आस-पास के सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के जवाब में केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ-साथ NIA से जांच की मांग की गई थी.

