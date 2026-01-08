ETV Bharat / bharat

बेलगावी फैक्ट्री विस्फोट: मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई, परिजनों का विरोध प्रदर्शन

बेलगावी फैक्ट्री विस्फोट में मरने वाले वर्कर्स ( ETV Bharat )

बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले के बैलहोंगल तालुका में बुधवार को इनामदार शुगर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई. गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए चार और लोगों ने दम तोड़ दिया. जबकि बुधवार को तीन लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी. 7 जनवरी बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे इनामदार शुगर फैक्ट्री के कम्पार्टमेंट नंबर 1 में दीवार की मरम्मत करते समय धमाका हुआ था. बॉयलर से गर्म सामान गिरने से आठ वर्कर्स गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों को तुरंत बैलहोंगल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन तीन वर्कर्स दीपक मुनवल्ली (31), सुदर्शन बनोशी (25), और अक्षय सुभाष चोपड़े (48) की मौत हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को घायल चार और मजदूरों ने दम तोड़ दिया. गोकक तालुक के 27 साल के भरत बसप्पा सरवाड़ी, बैलहोंगल तालुक के 28 साल के मंजूनाथ मदिवालप्पा कजागर, बागलकोट के 38 साल के गुरुनाथ भीरप्पा तमन्नावारा और अथानी तालुक के 31 साल के मंजूनाथ गोपाल तेराडाला की भी इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में घायल हुए गोकक तालुक के राघवेंद्र मल्लप्पा गिरियाल (36) का वर्तमान में गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में इलाज चल रहा है.