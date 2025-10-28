बेलगावी में सितंबर 2025 तक कुत्तों के काटने के 16 हजार से ज्यादा केस, 8 की मौत, शहरवासियों में खौफ
Published : October 28, 2025 at 1:36 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेलगावी शहर और आसपास के इलाकों के निवासी बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक के कारण लगातार दहशत में जी रहे हैं. जनवरी से सितंबर 2025 तक जिले भर में कुत्तों के काटने के 16,105 मामले सामने आए हैं, जिनमें आठ लोगों की मौत हो चुकी है.नागरिकों की बार-बार शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन या नगर निगम ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
आवारा कुत्तों के झुंड मोहल्लों में खासकर कसाई की दुकानों और कूड़े के ढेरों के पास जहां कचरे का उचित निपटान नहीं होता, खुलेआम घूमते देखे जा सकते हैं.ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों का आसान निशाना बन गए हैं और कई इलाकों में अक्सर उनके कुत्तों द्वारा पीछा करने और हमले की खबरें आती रहती हैं.
सह्याद्री नगर में एक घटना में अकेले घर जा रहे एक छोटे लड़के पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे काट लिया. सीसीटीवी में कैद हुए इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका जिला अस्पताल में इलाज कराया गया. अकेले बेलगावी शहर में कथित तौर पर 16,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं.
कुत्तों को पकड़ने में नाकाम
निवासियों की शिकायत है कि नगर निगम अधिकारियों द्वारा नसबंदी अभियान चलाने और आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़ने में नाकामी के कारण कुत्तों से संबंधित घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है. हालांकि, बेलगावी नगर निगम आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए हर साल लगभग 1 करोड़ रुपये आवंटित करता है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है.
बेलगावी की एक हाउस वाइफ महादेवी कोली ने कहा, "आवारा कुत्ते एक गंभीर खतरा बन गए हैं. लोग अकेले चलने से डरते हैं और कई लोग दोपहिया वाहन चलाते समय भी आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं, जिससे उन्हें गिरने से चोटें आई हैं. इससे पहले कि और जानें जाएं, अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए."
एंटी-रेबीज वैक्सीन
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ईश्वर गदाद ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "अगर कुत्ते के काटने के बाद इलाज में देरी की जाती है, तो लगभग सभी मामलों में रेबीज का संक्रमण जानलेवा हो जाता है. हालांकि, समय पर टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ी है और अब ज़्यादातर पीड़ित तुरंत सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं. एंटी-रेबीज वैक्सीन की पूरी पांच खुराक लेने से रेबीज से पूरी तरह बचाव हो सकता है.”
बेलगावी नगर आयुक्त शुभा बी ने स्वीकार किया कि नसबंदी और आश्रय सुविधा के अभाव ने समस्या को और बदतर बना दिया है. उन्होंने कहा, “वर्तमान में शहर में कुत्तों की नसबंदी केंद्र नहीं है. अनुमान है कि बेलगावी में 16,000 से अधिक कुत्ते घूम रहे हैं.
नसबंदी केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान
केके कोप्प गांव के पास नसबंदी और आश्रय केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है, जिसका संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा. इससे आवारा कुत्तों की आबादी कम करने में मदद मिलेगी.” स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को कुत्तों के काटने को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा, “घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक धोएं और इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं.”
बढ़ती शिकायतों और बार-बार होने वाले हमलों के साथ, बेलगावी में आवारा कुत्तों की समस्या अब एक बड़ी जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गई है, जिस पर नगर निगम और स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.
