ETV Bharat / bharat

बेलगावी में सितंबर 2025 तक कुत्तों के काटने के 16 हजार से ज्यादा केस, 8 की मौत, शहरवासियों में खौफ

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेलगावी शहर और आसपास के इलाकों के निवासी बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक के कारण लगातार दहशत में जी रहे हैं. जनवरी से सितंबर 2025 तक जिले भर में कुत्तों के काटने के 16,105 मामले सामने आए हैं, जिनमें आठ लोगों की मौत हो चुकी है.नागरिकों की बार-बार शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन या नगर निगम ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

आवारा कुत्तों के झुंड मोहल्लों में खासकर कसाई की दुकानों और कूड़े के ढेरों के पास जहां कचरे का उचित निपटान नहीं होता, खुलेआम घूमते देखे जा सकते हैं.ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों का आसान निशाना बन गए हैं और कई इलाकों में अक्सर उनके कुत्तों द्वारा पीछा करने और हमले की खबरें आती रहती हैं.

सह्याद्री नगर में एक घटना में अकेले घर जा रहे एक छोटे लड़के पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे काट लिया. सीसीटीवी में कैद हुए इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका जिला अस्पताल में इलाज कराया गया. अकेले बेलगावी शहर में कथित तौर पर 16,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं.

कुत्तों को पकड़ने में नाकाम

निवासियों की शिकायत है कि नगर निगम अधिकारियों द्वारा नसबंदी अभियान चलाने और आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़ने में नाकामी के कारण कुत्तों से संबंधित घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है. हालांकि, बेलगावी नगर निगम आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए हर साल लगभग 1 करोड़ रुपये आवंटित करता है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है.

बेलगावी की एक हाउस वाइफ महादेवी कोली ने कहा, "आवारा कुत्ते एक गंभीर खतरा बन गए हैं. लोग अकेले चलने से डरते हैं और कई लोग दोपहिया वाहन चलाते समय भी आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं, जिससे उन्हें गिरने से चोटें आई हैं. इससे पहले कि और जानें जाएं, अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए."