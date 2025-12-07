ETV Bharat / bharat

बेलगावी के कुम्हार ने कुंभकारी ​​को दिया आधुनिक रूप, लोगों को दे रहे रोजगार, नेशनल अवॉर्ड के लिए चुने गए

दिव्यांग पुंडलिका कुम्बारा ने पॉटरी कला में नए प्रयोग करके अपने पैतृक पेशे को आगे बढ़ाया है. इससे उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है.

Belagavi potter providing employment with pottery business selected for National Award for craftwork
बेलगावी के कुम्हार ने कुंभकारी ​​को दिया आधुनिक रूप, लोगों को दे रहे रोजगार, नेशनल अवॉर्ड के लिए चुने गए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 5:45 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले के खानपुरा तालुक के दुक्करवाड़ी (Dukkarwadi) गांव के दिव्यांग पुंडलिका कुम्बारा (Pundalika Kumbara) की सक्सेस स्टोरी काफी प्रेरणादायक है. उच्च शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने के अपने पुश्तैनी काम को चुना और आज वह इस पारंपरिक हुनर ​​को आधुनिक रूप देकर लाखों रुपये कमा रहे हैं. साथ ही 25 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं. उन्हें केंद्र सरकार के नेशनल अवॉर्ड के लिए भी चुना गया है.

मनोहर और विमलाबाई के घर जन्मे पुंडलिका की एक बहन और दो भाई हैं. उनका परिवार कुम्हार समुदाय से है जो पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन और दीये बनाते हैं और अपना गुजारा करते हैं. गरीब परिवार में जन्म और शारीरिक अक्षमता के बावजूद पुंडलिका ने B.Ed डिग्री के साथ मराठी में पोस्ट-ग्रेजुएट किया. 2020 में, उन्हें सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन उन्होंने अपना पुश्तैनी काम चुनने का फैसला किया.

पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति
पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए पुंडलिका कुम्बारा ने कहा, "मुझे लगा कि अगर मैं सरकारी नौकरी करने चला गया तो हमारे पुरखों की कारीगरी और ग्रामीण कला खत्म हो जाएगी. मैंने इसे जारी रखने का फैसला किया."

उसी समय, उन्हें कुछ नया करने की जरूरत महसूस हुई. खानपुर पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद, उन्होंने टेराकोटा (terracotta) और म्यूरल आर्ट (mural art) का इस्तेमाल करके मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को अपग्रेड किया. फिर उन्होंने पांच लोगों के साथ एक नया काम शुरू किया. 15,000 रुपये की शुरुआती आय से अब उनकी आमदनी लगभग 3 लाख रुपये प्रति महीना हो गई है. उन्होंने अपने गांव में 25 लोगों को काम पर रखा है, और उन्हें हर महीने कम से कम 15,000 रुपये सैलरी देते हैं.

पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति
पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति (ETV Bharat)

पुंडलिका कुंबारा अपने पॉटरी कारखाने में घर का सामान, सजावटी सामान, मूर्तियां, खिलौने और पूजा का सामान, और कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाते हैं. उनके कारखाने में पानी के जग से लेकर आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी चीजों तक ग्राहकों के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है. उनके पास 400 से ज्यादा आइटम हैं, जिनकी कीमत 15 रुपये से 20,000 रुपये के बीच है.

पुंडलिका की बनाई हुई सबसे आकर्षक कलाकृतियों में हम्पी की नरसिंह और कांतारा देवी की मूर्तियां शामिल हैं. उनके बनाए रंगीन सिक्कों की भी बहुत मांग है.

पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति
पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति (ETV Bharat)

विदेश में मिट्टी के सामानों की डिमांड
पुंडलिका को बहुत कम उम्र से ही पोलियो हो गया था. लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन में रुकावट नहीं बनने दिया. आज, वह एक आर्टिस्ट हैं और उनमें बिजनेस की अच्छी समझ है. ग्राहक दुक्करवाड़ी में उनके घर आते हैं और अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर ले जाते हैं. पुंडलिका को कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, केरल और अन्य राज्यों से ऑर्डर मिलते हैं. उनका सामान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड में भी बेचा जा रहा है. ऑर्डर मिलने पर वह इंटरनेशनल कूरियर के जरिये सामान भेजते हैं.

पुंडलिका कुम्बारा अपने पॉटरी कारखाने में
पुंडलिका कुम्बारा अपने पॉटरी कारखाने में (ETV Bharat)

पुंडलिका को बेलगावी जिला स्तरीय श्रम सम्मान, कमलादेवी चट्टोपाध्याय विश्वकर्मा अवार्ड, रोटरी वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ तेलंगाना अवार्ड, कैप्टन आबा पाटिल फाउंडेशन दिव्यांग वोकेशनल अवार्ड और बेलगावी की लोकप्रिय जनसेवा संस्था से फिजिकली चैलेंज्ड अवार्ड सहित कई अवार्ड मिल चुके हैं.

पुंडलिका कुम्बारा की बनाई भगवान बुद्ध की कलाकृति
पुंडलिका कुम्बारा की बनाई भगवान बुद्ध की कलाकृति (ETV Bharat)

पुंडलिका की बनाई नरसिंह मूर्ति को 2024 के सेंट्रल हैंडीक्राफ्ट्स स्पेशल मेंशन नेशनल अवॉर्ड के लिए चुना गया है. उन्हें 8 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह अवॉर्ड मिलेगा.

500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
पुंडलिका का लक्ष्य भविष्य में 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है. वह कहते हैं, "पहले, मुझे भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा रहा था. मेरे माता-पिता ने कड़ी मेहनत से मेरी परवरिश की. अब मैं पैसे के मामले में आत्मनिर्भर हो गया हूं और दूसरों की भी मदद की है. मैं यह काम अवॉर्ड के लिए नहीं कर रहा हूं. मेरा मकसद कुम्हार समाज को पैसे से सशक्त करना है. मेरी बहुत इच्छा है कि मैं नए डिजाइन वाली आकर्षक चीजें बनाकर पूरे देश में अपना बिजनेस बढ़ाऊं. मैं 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी दूं."

पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति
पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति (ETV Bharat)

देश के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संदेश में कहा, "भगवान ने हम सबको कोई न कोई कला या विशेषता दी है. हमें उसे बाहर लाना चाहिए. अगर मैं यह सोचकर हाथ बांधकर बैठा रहता कि मैं दिव्यांग हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता. इसलिए, आज के युवाओं को सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना काम करना चाहिए. उन्हें एक अच्छा भविष्य बनाना चाहिए और अपने माता-पिता का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए."

पुंडलिका के उनके एक ग्राहक, पीआर जाधव ने ईटीवी भारत को बताया, "उन्होंने दिखा दिया है कि वे दिव्यांग नहीं हैं और कोई भी कमतर नहीं है. उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत बनकर और स्थानीय लोगों को काम देकर यह साबित किया है. भारत को ऐसे उद्यमियों की जरूरत है. अगर सरकार उन्हें आर्थिक रूप से मदद दे, तो और ज्यादा युवाओं को काम मिलेगा."

पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति
पुंडलिका कुम्बारा की बनाई कलाकृति (ETV Bharat)

पुंडलिका के साथ काम करने वाले लोग भी उनके लिए काम करके खुश हैं. प्रमिला गणपति कुम्बारा ने कहा, "हमारे पूर्वज सिर्फ एक तरह के बर्तन बनाते थे. पुंडलिका ने हमें कई तरह की सजावटी कलाकृतियां बनाना सिखाया है."

पुंडलिका कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं. गोवा के उनके एक ग्राहक, एंडिनो लोबो ने कहा, "मैं उनसे मिट्टी की कलाकृतियां खरीदता हूं और गोवा में बेचता हूं. विदेशी लोग उनकी कला की तारीफ करते हैं."

खानपुर तालुका में पीली मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है. इसमें चिपचिपाहट ज्यादा होती है. पीली मिट्टी के साथ-साथ सफेद और काली मिट्टी मिलाकर रंगीन कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं. पुंडलिका गर्मी के मौसम में पूरे साल की जरूरत के हिसाब से मिट्टी तैयार कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें- भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का संकट... जूनागढ़ में 'जीरो पॉल्यूशन', जानिए इसका राज

TAGGED:

MODERN POTTERY BUSINESS
NATIONAL AWARD FOR CRAFTWORK
PUNDALIKA KUMBARA
BELAGAVI POTTER SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.