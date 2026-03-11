ETV Bharat / bharat

बेलगावी के डॉक्टर अपनी मां की डेड बॉडी की ऑटोप्सी करेंगे, मेडिकल छात्रों को मानव शरीर रचना के बारे में बताएंगे

बेलगावी (कर्नाटक): बीएम कंकनवाड़ी आयुर्वेद कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड डॉ. महंतेश रामन्नावर अपनी मां की डेड बॉडी की ऑटोप्सी (चीर-फाड़) करेंगे. वह ऐसा करके मेडिकल छात्रों को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जानकारी देंगे. बता दें कि, आज से 18 साल पहले उन्होंने अपने पिता की डेड बॉडी का ऑटोप्सी किया था.

उनकी इच्छा के अनुसार, आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 साल की सुशीलादेवी बी. रामनवर का शव मंगलवार को शहर के केएलई बीएम कंकनवाड़ी आयुर्वेद हॉस्पिटल को दान कर दिया गया. उन्होंने रामनवर चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अपना शरीर दान कर दिया था, जिसे उन्होंने बॉडी अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था. उनका यह कदम सभी डॉक्टरों के लिए एक मिसाल बन गईं.

सुशीलादेवी बी. रामनवर के पति बीएस. रामन्नावर एक स्वतंत्रता सेनानी थे. उनका निधन 13 नवंबर 2008 को हुआ था. उन्होंने एक डेथ सर्टिफिकेट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि, उनका डॉक्टर बेटा उनके मरने के बाद उनके शव को काटकर मेडिकल छात्रों को मनुष्य के शरीर के बारे में जानकारी देंगे.

पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए बेटे डॉ. महंतेश रामन्ना ने अपने पिता के शरीर को काटकर मेडिकल स्टूडेंट्स को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सिखाया. इसने पूरे देश का ध्यान खींचा था. अब डॉक्टर महंतेश ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके मरने के बाद शव को डिसेक्ट करेंगे.

मंगलवार दोपहर बैलाहोंगल से बी.एम. कंकनवाड़ी कॉलेज में डॉ. सुशीलादेवी को आखिरी श्रद्धांजलि देने के बाद, बॉडी को कंकनवाड़ी कॉलेज को सौंप दिया गया. बॉडी को यहां एनाटॉमी डिपार्टमेंट की लैब में रखा गया था. सुशीलादेव के पति डॉ. बी.एस. रमन्ना की बॉडी अभी भी उसी लैब में रखी है। अब, उनकी बॉडी को उनके पति के बगल में रखा गया है.