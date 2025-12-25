ETV Bharat / bharat

एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन

एक तरफ समाज में जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा गहराता दिख रहा है, ऐसे में संस्था ने मानवता की मिसाल कायम किया है.

Belagavi: A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity (UPDATED)
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 4:07 PM IST

बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी जिले के बैलहोंगल तालुक के देशनूर गांव में एक अनोखी आध्यात्मिक संस्था सांप्रदायिक सद्भाव की जीती-जागती मिसाल बनी हुई है. श्री स्नानिका अरुलप्पनवर विरक्त मठ के नाम से मशहूर इस जगह को स्थानीय लोग एक साथ चर्च, मंदिर, मठ और आश्रम कहते हैं. पिछले 72 सालों से यह संस्था चुपचाप उपदेश देने के बजाय अपने अच्छे कार्यों से एकता का संदेश दे रही है.

यह मंदिर हिंदू और ईसाई परंपराओं का एक अनोखा संगम
यह मंदिर हिंदू और ईसाई परंपराओं का एक अनोखा संगम है. यहां के पुजारी खावी चोगे, रुद्राक्ष की माला और एक क्रूस पहनते हैं. यहां रोजाना पूजा एक पवित्र शिव लिंग के एक आकार की होती है. साथ ही यहां जीसस क्राइस्ट के लिए भी प्रार्थना की जाती है. गर्भगृह के सामने वाली दीवार पर जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति रखी गई है, जिसे हिंदू गर्भगृह के स्टाइल में बनाया गया है. रविवार को खास प्रार्थना होती है, जबकि रोजाना के रीति-रिवाज बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं.

A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)

सांप्रदायिक सद्भाव
कित्तूर का इलाका अपने ऐतिहासिक रूप से आत्म-सम्मान, बहादुरी और विरोध के लिए जाना जाता है. वैसे इन संस्थाओं के कारण कित्तूर के इस इलाके ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी नाम कमाया है. हालांकि देशनूर गांव की लगभग पूरी आबादी दूसरे धर्मों को मानती है, मौजूदा मुखिया फादर स्वामी मेनिनो और पीटर नाम के एक टीचर को छोड़कर, गांव वालों का कहना है कि धर्म या धर्म बदलने से जुड़ा कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ.

सभी धर्मों का बराबर सम्मान
उनके मुताबिक, यहां के पुजारी स्थानीय रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, जिससे विश्वास और अपनेपन की भावना पैदा होती है. इस संस्था की शुरुआत 1947 में हुई, जब एक ईसाई पादरी, अनिमानंद स्वामीजी, बच्चों को शिक्षा और हेल्थकेयर के जरिए सेवा देने के मिशन के साथ देशनूर आए. उन्होंने गरीब और छोड़े गए बच्चों के लिए एक पब्लिक अनाथ आश्रम बनाकर शुरुआत की, जिसमें शुरू में चार से पांच बच्चों को आश्रम में रहने की जगह दी गई. यहां 1953 में मुफ्त शिक्षा शुरू हुई.

A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)

देशनूर में आश्रम स्कूल
1954 में देशनूर में एक आश्रम स्कूल खोला गया, उसके बाद 1956 में मोहारे में एक और स्कूल खोला गया. इतने सालों में, लड़कों के लिए एक गुरुकुल, लड़कियों के लिए निर्मल बालिका आश्रम और श्री कित्तूर रानी चेन्नम्मा चैरिटेबल हेल्थ सेंटर बनाए गए. देशनूर के लोगों के लिए, अनिमानंद स्वामीजी अपनी निस्वार्थ सेवा की वजह से एक पूजनीय व्यक्ति बन गए.

इस मंदिर की सबसे खास बातों में से एक इसका आर्किटेक्चर है. मशहूर अरबावी दुरदुंडेश्वर मठ से प्रेरित होकर, अमलानंद स्वामीजी ने हिंदू मंदिर के स्टाइल में एक बड़ा पत्थर का स्ट्रक्चर बनवाया था. चर्च का उद्घाटन 1976 में संक्रांति के दिन हुआ था.

A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)

आस्था सबसे बड़ी चीज है
दीवारों पर क्रॉस की तस्वीरें और निशान हैं, जबकि अंदर का हिस्सा हिंदू मंदिर के लेआउट जैसा है. ईसा मसीह की मूर्ति के साथ, मदर मैरी की भी एक मूर्ति है. पवित्र वस्तु को बीच में शिव लिंग के आकार के एक बॉक्स में रखा जाता है. प्रार्थना के बाद, इस बॉक्स में प्रसाद रखा जाता है, जिसे बाद में खोला जाता है और पवित्र प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है.

उनके बाद, इस संस्था को अमलानंद स्वामीजी, अरुलानंद स्वामीजी, शांतानंद स्वामीजी और प्रभुधर स्वामीजी ने मार्गदर्शन किया. पिछले 18 सालों से, इसे फादर स्वामी मेनिनो लीड कर रहे हैं. जिन्होंने इसी सबको साथ लेकर चलने वाली परंपरा को जारी रखा है.

A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)

पारंपरिक हिंदू पूजा सामग्री जैसे विभूति, कपूर, धूप, घंटियां, शंख और दीपक का इस्तेमाल पूजा के दौरान किया जाता है. पूजा के दौरान भजन, घंटियों और शंख की आवाज हवा में गूंजती है. मंदिर का टॉवर एक पारंपरिक गोपुर जैसा दिखता है, जिसके ऊपर एक क्रॉस बना है. पूरे परिसर में जीसस, बुद्ध, बसव, अल्लामा प्रभु, सर्वज्ञ और दासों के संदेश लिखे हुए हैं. अनिमानंद और अमलानंद स्वामीजी की समाधियां भी परिसर में हैं.

यह मठ अपनी फ्री हेल्थकेयर सर्विस के लिए भी बहुत मशहूर है. कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ गोवा और महाराष्ट्र से भी लोग इस मंदिर में आते हैं. फादर मेनिनो सांप और बिच्छू के काटने, पीलिया, डायबिटीज और किडनी स्टोन जैसी बीमारियों के लिए फ्री में हर्बल दवाएं बनाते और लोगों में बांटते हैं.

A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)

यहां प्रत्येक बुधवार और रविवार को दवाएं बांटी जाती हैं. आस-पास के गांवों के लोग रेगुलर तौर पर यहां इलाज करवाते हैं. उन्हें दवाओं के इलाज के फायदे पर पूरा भरोसा है. कई लोग अनाज और दूसरे दान देकर अपना शुक्रिया अदा करते हैं. चर्च की जगह पर एक छोटा म्यूजियम भी है, जहां दीवारों पर कई सोचने पर मजबूर करने वाले मैसेज दिखाए गए हैं...

"भगवान की पूजा आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए..." "मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें भरपूर जिंदगी मिले..," और "जिंदगी में एक बात याद रखना, भले ही लोग तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी अच्छाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी."

इस तरह की लाइनें आने वालों का ध्यान खींचती हैं. यह संस्था सिखाती है कि भगवान एक है, नाम कई हैं, और सभी धर्मों का सार एक ही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए फादर मेनिनो ने कहा कि वह स्थानीय लोगों की लाइफस्टाइल और कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पहले के लोग करते थे. उन्होंने कहा कि संस्था गरीब बच्चों को बेसिक सुविधाएं, शिक्षा और रहने की जगह देकर लोगों की मदद करती है. उन्होंने यह भी बताया कि अभी अनाथालय में 12 बच्चे रह रहे हैं.

A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "हम जाति, धर्म या भाषा नहीं देखते. हम जेसुइट प्रीस्ट हैं, और हम जहां भी जाते हैं, वहां के रीति-रिवाजों, खाने की आदतों और कल्चर को अपना लेते हैं. खावी कपड़े, रुद्राक्ष और क्रूस पहनना यहां 72 सालों से हमारी परंपरा रही है."

उन्होंने कहा कि मठ में दशहरा, दीपावली, रमज़ान और क्रिसमस समेत सभी बड़े त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। हर बुधवार और रविवार को खास प्रोग्राम होते हैं, जिनमें सैकड़ों भक्त आते हैं. हर साल एक अलग-अलग धर्मों का सम्मेलन होता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और जैन समुदायों के करीब 40 गांवों के लोग शामिल होते हैं. उन्होंने कहा, "हम सब एक ही मां की संतान हैं. हम प्यार, सेवा और एकता के लिए पैदा हुए हैं."

ग्राम पंचायत के पूर्व प्रेसिडेंट दीपकगौड़ा पाटिल ने कहा कि देशनूर में कभी भी कम्युनल टेंशन नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि आस-पास के गांवों के लोग भी रेगुलर तौर पर इस दरगाह पर आते हैं। उन्होंने कहा, "हम संक्रांति, रमज़ान और क्रिसमस एक साथ मनाते हैं. यहां कम्युनल झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है." उन्होंने कहा कि पिछले साल ऑर्गनाइज किया गया एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस सफल रहा था.

A Church, an Ashram and a Math in One, Deshnur Shrine Spreads a Message of Unity
एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन (ETV Bharat)

आश्रम स्कूल के पूर्व स्टूडेंट और अब इसके हेड टीचर शशिधर पट्टर ने कहा कि इस इंस्टीट्यूशन ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है. उन्होंने कहा, "आप इसे मठ या चर्च कह सकते हैं. यह मेलजोल का सेंटर है. यहां स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक लाइब्रेरी और एक अनाथालय चलते हैं. इस जगह ने मेरी और कई और लोगों की ज़िंदगी में रोशनी डाली."

मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर बशीर अहमद मुल्ला ने कहा कि गांव में सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं और मठ ने एजुकेशनल अवेयरनेस लाई है. उन्होंने कहा, "एजुकेशन के साथ-साथ यह एकता का मैसेज भी फैलाता है. जब भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो हम मदद के लिए फादर के पास जाते हैं."

24 दिसंबर को, क्रिसमस से एक दिन पहले, देशनूर की मुख्य सड़कों से एक बड़ा जुलूस निकाला गया था. फादर मेनिनो, आश्रम स्कूल के बच्चों और अलग-अलग समुदायों के नेताओं के साथ इसमें शामिल हुए थे. बच्चों ने कैरल गाए, डांस किया और लोगों को मेरी क्रिसमस विश किया. कुछ लोग सांता क्लॉज की तरह तैयार थे, जबकि कुछ ने पारंपरिक कपड़े पहने थे. रात के समय खास प्रार्थना हुई, जिसमें ज्यादातर लोग हिंदू समुदाय के थे, जो भारत की अलग-अलग तरह की एकता की भावना को दिखाता है.

